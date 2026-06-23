حج 2027 کے لیے آن لائن درخواستیں شروع، 20 جولائی تک دے سکتے ہیں درخواست
منتخب درخواست دہندگان کو 10 اگست 2026 تک 1,52,300 روپے کی پیشگی رقم جمع کرنی ہوگی۔
Published : June 23, 2026 at 9:55 AM IST
لکھنؤ: حکومت ہند کی اقلیتی امور کی وزارت کے تحت حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2027 کے لیے آن لائن درخواست کا عمل شروع کر دیا ہے۔ دلچسپی رکھنے والے عازمین کمیٹی کی سرکاری ویب سائٹ اور 'حج سہولت' موبائل ایپلیکیشن کے ذریعے درخواست دے سکتے ہیں۔ حج 2027 کے لیے درخواست کے وقت 22 جون 2026 سے 20 جولائی 2026 تک رات 11 بج کر 59 تک طے کیا گیا گا۔
حج کمیٹی کے مطابق ڈیجیٹل رینڈم سلیکشن پروسیس (قرہ) کے ذریعے منتخب ہونے والے عازمین کی فہرست جولائی 2026 کے آخری ہفتے میں جاری کی جائے گی۔ منتخب درخواست دہندگان کو 10 اگست 2026 تک 1,52,300 روپے کی ایڈوانس رقم جمع کرنی ہوگی۔
مطلوبہ دستاویزات:
درخواست کے ساتھ مطلوبہ دستاویزات کی اسکین شدہ کاپیاں بھی اپ لوڈ کرنا لازمی ہے۔
ہندوستانی بین الاقوامی پاسپورٹ کے پہلے اور آخری صفحہ کی ایک کاپی۔
پاسپورٹ سائز کی تصویر۔
بینک پاس بک یا منسوخ شدہ چیک۔
پتے کا ثبوت۔
حج کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ درخواست کے وقت پاسپورٹ کی ویلیڈٹی 31 دسمبر سال 2027 تک ہونی چاہیے۔
سیٹ کینسل ہونے پر وارننگ
حج کمیٹی نے عازمین کو مشورہ دیا ہے سیٹ کینسل کرنے سے گریز کریں، کیوں کہ سیٹ رد ہونے سے آپریشنل اور انتظامی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے حج کے لیے مکمل عزم کے بعد ہی درخواست دیں۔ سیٹ کینسل ہونے کی صورت میں حج 2027 کے رہنما خطوط کے مطابق تعزیری دفعات لاگو کی جا سکتی ہیں۔
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