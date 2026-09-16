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حج 2027: 30 ستمبر تک کرا سکیں گے میڈیکل ٹیسٹ، صرف سرکاری اسپتال کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہوگا قابلِ قبول

حج سفر 2027 کے لیے میڈیکل ٹیسٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی آخری تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔

haj 2027 health check up government hospital deadline September 30, Urdu News
کوثر جہاں عازمین حج کے ساتھ (File Photo ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 16, 2026 at 1:25 PM IST

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نئی دہلی: حج سفر 2027 کے لیے منتخب (منتخب شدہ) زائرین کے لیے راحت کی خبر ہے۔ میڈیکل ٹیسٹ اور فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کرانے کی وقت کی حد (آخری تاریخ) بڑھا دی گئی ہے۔ اب منتخب عازمینِ حج 30 ستمبر 2026 تک کسی بھی سرکاری اسپتال میں طے شدہ میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اور فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔

دہلی ریاست سے حج یاترا پر جانے والے مسافروں کو 1 اکتوبر 2026 تک فٹنس سرٹیفکیٹ اور حج اخراجات کی پیشگی رقم (ایڈوانس رقم) کی رسید حج کمیٹی آف انڈیا کے پورٹل پر اپ لوڈ کرنی ہوگی۔ زائرین چاہیں تو یہ دستاویزات دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر 'حج منزل' میں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔

haj 2027 health check up government hospital deadline September 30, Urdu News
حج 2027 (IANS فائل فوٹو)

ابتدائی ہیلتھ چیک اپ اور فٹنس سرٹیفکیٹ

دہلی اسٹیٹ حج کمیٹی کے ایگزیکٹیو آفیسر اشفاق احمد کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا کہ حج 2027 کے لیے منتخب زائرین کے پہلے مرحلے کے ابتدائی ہیلتھ چیک اپ اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے عمل کی آخری تاریخ بڑھا دی گئی ہے۔ مسافروں کو مقررہ طریقۂ کار کے تحت سرکاری اسپتال سے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا کے طے شدہ پروفارما (فارمیٹ) میں فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہوگا۔

نجی (پرائیویٹ) اسپتال اور لیب کی رپورٹ قابلِ قبول نہیں

میڈیکل اسکریننگ اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے مقررہ ٹیسٹ کروانا لازمی ہے۔ ان میں سی بی سی (CBC)، ایل ایف ٹی (LFT)، کے ایف ٹی (KFT)، چیسٹ ایکس رے، بلڈ شوگر سمیت دیگر ضروری ٹیسٹ شامل ہیں۔ ان ٹیسٹوں کی رپورٹ صرف سرکاری اسپتال یا سرکاری تصدیق شدہ ٹیسٹنگ سینٹر سے کروائی گئی ہونے پر ہی مانی جائے گی۔ کسی بھی نجی اسپتال یا پرائیویٹ لیب کی ٹیسٹ رپورٹ قبول نہیں کی جائے گی۔ بیرونِ ملک رہنے والے منتخب عازمینِ حج اپنے رہائشی ملک میں ترجیحی بنیادوں پر کسی سرکاری اسپتال سے حاصل کردہ فٹنس سرٹیفکیٹ حج کمیٹی آف انڈیا کے پورٹل پر اپ لوڈ کر سکتے ہیں۔

دہلی کے 25 سرکاری اسپتالوں میں انتظام

دہلی کے عازمینِ حج کے میڈیکل ٹیسٹ کے لیے دہلی حکومت نے 25 سرکاری اسپتالوں میں خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ان میں ایل این جے پی (LNJP) اسپتال، سی بی ٹی (CBT) اسپتال شاہدرہ، جی بی پنت اسپتال، جگ پرویش اسپتال، ارونا آصف علی اسپتال اور مدن موہن مالویہ اسپتال سمیت دیگر سرکاری اسپتال شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عازمینِ حج دہلی یا ملک کے کسی بھی دوسرے سرکاری اسپتال سے بھی مقررہ میڈیکل ٹیسٹ کروا کر فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔

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