حج 2027: اسٹیٹ حج انسپکٹرز کے عہدے کے لیے اس دن ہوگا کمپیوٹر پر مبنی امتحان
عازمین کی سہولت کیلئے سعودی میں تعینات کیے جانے والے اسٹیٹ حج انسپکٹرز کے لیے کمپیوٹر پر مبنی امتحان 13 ستمبر کو منعقد ہوگا۔
Published : September 6, 2026 at 9:16 AM IST
لکھنؤ: حج کمیٹی آف انڈیا، ممبئی نے اپنے سرکلر کے ذریعے مطلع کیا ہے کہ حج-2027 کے دوران عازمینِ حج کی سہولت کے لیے سعودی عرب میں تعینات کیے جانے والے اسٹیٹ حج انسپکٹر کے عہدے کے لیے کمپیوٹر پر مبنی امتحان 13 ستمبر 2026، بروز اتوار کو منعقد کیا جائے گا۔ امتحان کے لیے لاگ ان اور تصدیقی عمل صبح 10:10 بجے سے 11:00 بجے تک چلے گا، جس کے بعد کسی بھی امیدوار کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امتحان صبح 11:00 بجے شروع ہو کر دوپہر 1:00 بجے تک چلے گا۔
اتر پردیش حج کمیٹی کے سکریٹری محمد طارق نے بتایا کہ یہ امتحان مکمل طور پر ہیومن پراکٹرڈ آن لائن نظام کے تحت مکمل ہوگا۔ امیدوار کیمرے اور مائیکرو فون سے لیس ڈیسک ٹاپ یا لیپ ٹاپ کے ذریعے گھر، دفتر یا کسی بھی آسان جگہ سے امتحان دے سکیں گے۔ اس کی مشق کے لیے ماک ٹیسٹ کی سہولت 10 ستمبر کو دوپہر 3:00 بجے سے 11 ستمبر کی شام 5:00 بجے تک دستیاب رہے گی۔
انہوں نے بتایا کہ اہل امیدواروں کو لاگ ان کی تفصیلات، سسٹم کی ضروری خصوصیات اور امتحان کا لنک حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے ان کے رجسٹرڈ ای میل ایڈریس پر بھیجا جائے گا، ساتھ ہی اس کی اطلاع موبائل نمبر پر ایس ایم ایس کے ذریعے بھی دی جائے گی۔ امتحان کا فارمیٹ بتاتے ہوئے سکریٹری نے کہا کہ یہ کل 170 نمبروں کا ہوگا، جس میں 60 کثیر الانتخابی سوالات پوچھے جائیں گے۔ ان میں 35 سوالات حقائق پر مبنی اور 25 سوالات صورت حال پر مبنی ہوں گے۔ امتحان کا دورانیہ 120 منٹ رہے گا۔ امتحان کا مکمل فارمیٹ اور سلیبس حج کمیٹی آف انڈیا کے سرکلر نمبر سات کے انیکسٹر-III (ضمیمہ) میں دیکھا جا سکتا ہے۔
ج کمیٹی آف انڈیا کے سرکلر میں دی گئی ہدایات کے مطابق، حج-2027 کے منتخب عازمین کی پہلے مرحلے کی میڈیکل اسکریننگ اور فٹنس ٹیسٹ کے لیے چیف میڈیکل آفیسر لکھنؤ نے ضلع کے منتخب عازمینِ حج کی سہولت کے لیے الگ الگ ہسپتالوں کو نامزد کیا ہے، جو کور نمبر کی بنیاد پر اس طرح تقسیم کیے گئے ہیں۔
- کور نمبر 1 سے 200 (UPF-202 سے UPF-1260) اور 201 سے 400 (UPF-1262 سے UPF-3276): ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی (سول) ہسپتال، لکھنؤ
- کور نمبر 401 سے 550 (UPF-3277 سے UPF-4724): بلرام پور ہسپتال، لکھنؤ
- کور نمبر 551 سے 700 (UPF-4725 سے UPF-6500): لوک بندھو راج نارائن سینیوکت (جوائنٹ) ہسپتال، کانپور روڈ، لکھنؤ
- کور نمبر 701 سے 800 (UPF-6501 سے UPF-7514): رانی لکشمی بائی سینیوکت (جوائنٹ) ہسپتال، راجاجی پورم، لکھنؤ / راجکیہ سینیوکت (گورنمنٹ جوائنٹ) ٹی بی ہسپتال، ٹھاکر گنج، لکھنؤ
- کور نمبر 801 سے 889 (UPF-7517 سے UPF-8473): بھاؤ راؤ دیورس سینیوکت (جوائنٹ) ہسپتال، مہانگر، لکھنؤ
سکریٹری محمد طارق نے عازمینِ حج کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پہلے مرحلے کی میڈیکل اسکریننگ اور فٹنس سرٹیفکیٹ کے لیے ویب سائٹ hajcommittee.up.gov.in پر اپ لوڈ کردہ سرکلر نمبر 10 کے انیکسٹر-1 (ضمیمہ) میں دیے گئے فارمیٹ کی کاپی ساتھ لے کر، اپنے کور نمبر اور مقررہ سیریل نمبر کے مطابق طے شدہ ہسپتال پہنچیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ میڈیکل اسکریننگ اور فٹنس سرٹیفکیٹ، ایڈوانس جمع کرائی گئی رقم کی رسید اور دیگر ضروری دستاویزات حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ hajcommittee.gov.in پر اپنے لاگ ان کے ذریعے 15 ستمبر 2026 تک لازمی طور پر اپ لوڈ کرنے ہوں گے۔
انہوں نے عازمین کو مشورہ دیا کہ پہلے مرحلے کا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر اپ لوڈ کرنے کے بعد بھی اصل سرٹیفکیٹ اور جانچ رپورٹ کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، تاکہ دوسرے مرحلے کی جانچ کے وقت ضرورت پڑنے پر اسے پیش کیا جا سکے۔
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