محرم کے بغیر سفر کرنے والی خواتین کے لیے پانچ سو نشستیں مخصوص، یوپی کو ملی اکہتر نشستیں، پندرہ دسمبر آخری تاریخ
ممبئی کے حج ہاؤس میں ڈیجیٹل رینڈم سلیکشن (آن لائن لاٹری) کے ذریعے انتخاب۔ کئی ریاستوں کی خواتین ویٹنگ لسٹ میں ہیں۔
لکھنؤ: حج کمیٹی آف انڈیا نے 2026 کے حج کے لیے محرم (مرد سرپرست) کے بغیر سفر کرنے والی خواتین کے لیے ملک بھر میں 500 نشستیں مختص کی ہیں۔ ان خواتین کو تمام خواتین کی خصوصی پرواز کے ذریعے حج کے لیے روانہ کیا جائے گا۔ سفر سے لے کر مکہ اور مدینہ میں ان کے قیام تک صرف خواتین کے لیے الگ اور محفوظ انتظامات کیے گئے ہیں۔ ہوٹل کے جن کمروں میں یہ خواتین ٹھہریں گی ان میں صرف خواتین اٹینڈنٹ کا عملہ ہوگا۔
اتر پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی کے سکریٹری ایس پی تیواری نے بتایا کہ ان 500 سیٹوں کا انتخاب ممبئی کے حج ہاؤس میں ڈیجیٹل رینڈم سلیکشن (آن لائن لاٹری) کے ذریعے کیا گیا تھا۔ 13 اکتوبر کو ایک سرکلر جاری کیا گیا تھا، جس میں ان خواتین سے درخواستیں طلب کی گئی تھیں جو، کسی وجہ سے، محرم کے ساتھ درخواست دینے سے قاصر تھیں۔ اس کے لیے 31 اکتوبر کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ ملک بھر سے کل 957 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان میں سے 881 جانچ پڑتال کے بعد درست پائے گئے۔ اس کے بعد آن لائن لاٹری کے ذریعے 500 خواتین کا انتخاب کیا گیا۔ اتر پردیش سے اکہتر خواتین کا انتخاب کیا گیا۔ باسٹھ خواتین ویٹنگ لسٹ میں شامل ہیں۔
منتخب خواتین کے لیے اہم ہدایات
تمام منتخب عازمین حج کے لیے پہلی اور دوسری قسط سمیت کل 2 لاکھ 77 ہزار 300 روپے (1,52,300 + 1,25,000 روپے) جمع کرنا لازمی ہوگا۔ رقم جمع کرانے کی آخری تاریخ 15 دسمبر ہے۔ ادائیگی hajjcommittee.gov.in ویب سائٹ یا حج سہولت ایپ کے ذریعے کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، یا نیٹ بینکنگ کے ذریعے آن لائن کی جا سکتی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا اور یونین بینک آف انڈیا کے ذریعے بھی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔
ادائیگی کے بعد، رسید، دستخط شدہ حج درخواست فارم، اعلانیہ فارم، بین الاقوامی پاسپورٹ کے لیے اعلانیہ فارم اور میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ 20 دسمبر تک حج کمیٹی آف انڈیا کے پورٹل یا اتر پردیش اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر، مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس، سروجنی نگر، لکھنؤ میں جمع کرانا ضروری ہے۔ قلیل مدتی حج کی سہولت بھی شروع کی گئی جس کی لاگت عام حج سے کچھ زیادہ ہے۔
کم مدت میں حج کی سہولت بھی شروع، اخراجات عام حج سے قدرے زیادہ
اتر پردیش ریاستی حج کمیٹی کے سکریٹری ایس پی تیواری نے بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے حج 2026 کے لیے ایک "قلیل مدتی حج" کی سہولت بھی شروع کی ہے۔ اتر پردیش سے سینکڑوں لوگوں نے مختصر مدت کے حج کے لیے درخواستیں دی ہیں۔ تخمینہ لاگت عام حج سے کچھ زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس بار، ایک باقاعدہ حج کی متوقع لاگت تقریباً 3.5₹ لاکھ (تقریباً 350,000₹) ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ عازمین حج کے لیے 50,000 ریال اپنے ساتھ رکھنا لازمی ہوگا۔