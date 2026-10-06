الیکشن کمیشن کے خلاف انڈیا اتحاد کا مارچ؛ راہل گاندھی نے کہا 'گیانیش، کھیل ختم برادر، اب استعفیٰ دینے کا وقت'
انڈیا اتحاد کا پارلیمنٹ سے الیکشن کمیشن تک احتجاجی مارچ؛ 'تیرہ کروڑ ووٹرز' نکالنے پر اپوزیشن کا چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ۔
By ANI
Published : October 6, 2026 at 12:07 PM IST
نئی دہلی: آج بروز منگل دہلی میں اسپیشل انٹینسیو ریویژن (ایس آئی آر) کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے چیف الیکشن کمشنر (سی ای سی) گیانیش کمار کی برطرفی کا مطالبہ کرتے ہوئے مارچ نکالا۔ اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں جمع ہوئے اور الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس کے بعد وہ الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر کی طرف مجوزہ مارچ کے لیے روانہ ہوئے۔
ارکان پارلیمنٹ کے مارچ کے پیش نظر آج صبح سے ہی وسطی دہلی میں سکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ اپوزیشن جماعتوں نے ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں کا الزام لگاتے ہوئے الیکشن کمیشن سے نظام میں سدھار اور مزید شفافیت کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ مارچ نکالا ہے۔ ایک اخبار کی رپورٹ میں الیکشن کمیشن کے اندر مبینہ اندرونی کشمکش اور ایس آئی آر کے عمل پر سوالات اٹھائے جانے کے بعد اپوزیشن حملہ آور ہو گئی ہے اور اس معاملے پر ملک بھر میں تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔
دریں اثنا لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی نے منگل کے روز چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار پر نشانہ لگاتے ہوئے کہا کہ ”گیانیش، کھیل ختم برادر۔ اب استعفیٰ دینے کا وقت ہے۔“
سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ ”گیانیش، کھیل ختم برادر۔ اب استعفیٰ دینے کا وقت ہے۔“ وزیر اعظم نریندر مودی، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کرتے اور نعرے لگاتے ہوئے، انڈیا بلاک کے رہنما اور حامی قومی دارالحکومت کی سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔
Gyanesh, it’s done, bro. Time to resign. #IndiaAllianceMarch https://t.co/9ZB6aJfakl— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 6, 2026
بعد ازاں انڈیا اتحاد کے اراکینِ پارلیمنٹ نے نیتی آیوگ کے دفتر کے قریب بیٹھ کر احتجاج کیا۔ کانگریس کی رکنِ پارلیمنٹ پرینکا گاندھی اور این سی پی-ایس پی کی رکنِ پارلیمنٹ سپریہ سولے نے، انڈیا اتحاد کے کئی دیگر اراکینِ پارلیمنٹ کے ساتھ، اس احتجاجی مارچ میں حصہ لیا۔
اس سے قبل، چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف انڈیا اتحاد کے مارچ کے دوران، کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے الزام لگایا کہ حکومت لوگوں سے ان کے حقوق چھین رہی ہے اور انہوں نے چیف الیکشن کمشنر پر حکومت کے اشارے پر کام کرنے کا الزام لگایا۔
کھڑگے نے کہا کہ آزادی کے بعد حاصل ہونے والے 'حقِ رائے دہی' کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن حکومت کی ہدایات کے تحت کام کر رہا ہے۔ کھڑگے نے کہا کہ "دیکھیے، ہم اس ناانصافی کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ حکومت سب کچھ—عوام کے تمام حقوق—چھین رہی ہے۔ اور آج، وہ حقِ رائے دہی جو ہمیں آزادی کی جہد و جہد کے نتیجے میں ملا تھا—یہ حکومت اسے ختم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔"
#WATCH | Delhi | Congress MP Priyanka Gandhi Vadra and NCP-SP MP Supriya Sule, along with many INDIA bloc MPs, protest march to Election Commission of India https://t.co/ltvjHtKr6c— ANI (@ANI) October 6, 2026
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اے این آئی سے بات کرتے ہوئے، کانگریس کے رکنِ پارلیمنٹ دھرم ویر گاندھی نے حکومت پر الزام لگایا کہ وہ الیکشن کمیشن کی قیادت کے ساتھ مل کر جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔
دھرم ویر گاندھی نے کہا کہ "تیرہ کروڑ ووٹ منسوخ (ڈیلیٹ) کر دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں کو ان کے جمہوری حقِ رائے دہی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ بھارت سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا دھوکہ ہے، جو موجودہ حکومت نے گیانیش کمار کے تعاون سے بھارت کے عوام کے ساتھ کیا ہے۔ ہم جمہوریت کی بحالی اور جمہوری اداروں کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنے جا رہے ہیں۔"
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بی جے پی کے اس جوابی الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہ اپوزیشن آئینی اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، گاندھی نے مزید کہا کہ "وہ خود ان کو ہائی جیک کر رہے ہیں۔ ان سے کس نے کہا تھا کہ الیکشن کمشنرز اور چیف الیکشن کمشنر کے کمیشن کے پینل سے چیف جسٹس آف انڈیا کو ہٹا دیں؟ بی جے پی نے انہیں ہٹایا۔ تحقیقاتی ایجنسیاں، میڈیا اور ادارے—انہوں نے ان پر اپنا اثر و رسوخ بڑھا کر انہیں اپنی جیب میں رکھ لیا ہے۔"
#WATCH | Delhi | LoP, Lok Sabha, Rahul Gandhi, along with INDIA bloc MPs protest march to Election Commission of India https://t.co/Vwt7fERPFg— ANI (@ANI) October 6, 2026
اپوزیشن کے مطالبات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے، کانگریس کے راجیہ سبھا رکنِ پارلیمنٹ سید نصیر حسین نے انتخابی مشینری میں مبینہ سیاسی مداخلت کی جانچ کے لیے اعلیٰ سطحی انکوائری کا مطالبہ کیا۔ حسین نے اے این آئی کو بتایا کہ "بنیادی مطالبات بالکل واضح ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو جانا ہوگا؛ انہیں استعفیٰ دینا چاہیے۔ ایس آئی آر کو منسوخ کیا جانا چاہیے۔ وہ تمام ووٹرز جنہیں ایس آئی آر کے تحت ہٹایا یا خارج کیا گیا ہے، انہیں دوبارہ ووٹر لسٹ میں بحال کیا جانا چاہیے۔"
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