گڑگاؤں میں مبینہ گائے کا گوشت پکانے اور سویندو ادھیکاری کو دعوت دینے کی ویڈیو وائرل، خاتون گرفتار
ویڈیو میں وہ ایک برتن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں گائے کا گوشت تیار کیا گیا ہے۔
Published : June 4, 2026 at 10:28 AM IST
گڑگاؤں: ہریانہ کے شہر گڑگاؤں میں ایک خاتون کو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی متنازع ویڈیو کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ویڈیو میں خاتون مبینہ طور پر گائے کا گوشت پکانے کا دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہے اور مغربی بنگال کے وزیراعلیٰ سویندو ادھیکاری کو اسے کھانے کی دعوت دیتی دکھائی دیتی ہے۔
سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہونے والی اس ویڈیو میں خاتون بنگالی زبان میں گفتگو کرتے ہوئے مذہبی اور سیاسی موضوعات پر تبصرہ کرتی ہے۔ ویڈیو میں وہ ایک برتن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دعویٰ کرتی ہے کہ اس میں گائے کا گوشت تیار کیا گیا ہے۔ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ گوشت کے ساتھ روٹی بھی تیار ہے اور ضرورت پڑنے پر چاول بھی پکا سکتی ہے۔
ویڈیو سامنے آنے کے بعد مختلف حلقوں کی جانب سے شدید ردعمل دیکھنے میں آیا اور پولیس کو متعدد شکایات موصول ہوئیں۔ اس کے بعد گڑگاؤں پولیس نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات شروع کیں۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس (کرائم) نوین کے مطابق شکایات میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ویڈیو کے مواد سے مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں۔
ابتدائی تحقیقات کے بعد خاتون کو گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں عدالت میں پیش کرکے عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ معاملے کی ہر پہلو سے جانچ کی جا رہی ہے اور قانونی تقاضوں کے مطابق مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
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حکام نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر حساس اور اشتعال انگیز مواد شیئر کرتے وقت احتیاط برتیں تاکہ معاشرے میں کشیدگی پیدا نہ ہو۔