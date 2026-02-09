"غنڈہ راج" قابل قبول نہیں: کمرۂ عدالت میں وکیل پر حملہ کے معاملے پر سی جے آئی کا تبصرہ

"غنڈہ راج" قابل قبول نہیں: کمرۂ عدالت میں وکیل پر حملہ کے معاملے پر سی جے آئی کا تبصرہ
دہلی ڈسٹرکٹ کورٹ روم کے اندر ایک وکیل پر حملہ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔
Published : February 9, 2026 at 2:29 PM IST
نئی دہلی: چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) سوریہ کانت نے پیر کو واضح کیا کہ "غنڈہ راج" قابل قبول نہیں ہے اور انہوں نے ایک وکیل سے کہا جس نے 7 فروری کو دہلی ڈسٹرکٹ کورٹ روم کے اندر حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا کہ وہ دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کریں۔
ایک وکیل نے سی جے آئی سوریہ کانت اور جسٹس جویمالیہ باغچی اور این وی انجاریا پر مشتمل بنچ کے سامنے فوری سماعت کے لیے درخواست رکھی ہے۔
وکیل نے غنڈوں کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کیا
وکیل نے کہا، "میں تیس ہزاری کورٹ میں اے ڈی جے (ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج) ہرجیت سنگھ پال کی عدالت میں پیش ہو رہا تھا۔ میں ملزم کی نمائندگی کر رہا تھا۔ شکایت کنندہ کے وکیل نے کئی غنڈوں کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کیا... انہوں نے مجھے مارا اور جج وہیں بیٹھے تھے۔ عدالت کے تمام ممبران موجود تھے۔"
بنچ نے نوٹ کیا کہ یہ واقعہ 7 فروری کو پیش آیا اور وکیل سے پوچھا کہ کیا اس نے یہ معاملہ دہلی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے توجہ میں لایا ہے۔
ہم 'غنڈہ راج' کو قبول نہیں کرتے
سی جے آئی نے وکیل سے کہا کہ وہ چیف جسٹس کو خط لکھیں اور اسے نشان زد کریں۔ سی جے آئی نے کہا، "ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نوٹس لینے دیں۔ انتظامیہ کی طرف سے کارروائی کی جائے گی۔ ہم اس قسم کے 'غنڈہ راج' کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب قانون کی حکمرانی کی ناکامی ہے۔ یہ کرو اور مجھے بتاؤ..." سپریم کورٹ نے وکیل سے کہا کہ دائرہ اختیار کے ساتھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔