لیبیا میں بھارتی خاندان کو یرغمال بنایا گیا، دو کروڑ روپے کا مطالبہ، 85 لاکھ روپے تاوان دے کر واپسی
گجرات کے مہسانہ کے قسمت سنگھ چاوڑا اپنے خاندان کے ساتھ یورپ کے لیے نکلے، مگر لیبیا میں یرغمال بنا لیے گئے۔
Published : December 25, 2025 at 6:49 PM IST
مہسانہ (گجرات): گجرات میں بیرون ملک جانے کا جنون اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ لوگ کسی بھی قیمت پر سات سمندر پار کرنے کو تیار ہیں۔ تاہم، یہ جنون بعض اوقات پورے خاندان کو اپنی موت اور تباہی کے دہانے پر دھکیل دیتا ہے۔
اس کی تازہ مثال اس وقت دیکھنے میں آئی جب گجرات کے مہسانہ کے گاؤں بادل پورہ (میو) کا ایک خاندان پرتگال کے لیے نکلا مگر راستے میں لیبیا میں انہیں ایجنٹوں نے اغوا کر لیا۔ تاہم کئی دنوں تک تشدد برداشت جھیلنے اور لاکھوں روپے تاوان ادا کرنے کے بعد ان کی بحفاظت گھر واپسی ممکن ہو پائی۔
پرتگال کے خواب دکھا کر لیبیا کے جہنم میں دھکیل دیا
مہسانہ کے گاؤں بادل پورہ کے رہنے والے قسمت سنگھ چاوڑا نے اپنی بیوی اور تین سالہ بیٹی کے ساتھ یورپ میں آباد ہونے کا خواب لے کر گھر چھوڑ دیا۔ وہ 29 نومبر کو ایک ایجنٹ کے ذریعے دبئی پہنچے۔ قسمت سنگھ کے مطابق وہ دو دن دبئی میں رہے۔ ایجنٹ نے ان سے وعدہ کیا کہ انہیں دبئی سے براہ راست پرتگال کا یورپی ویزا مل جائے گا، لیکن یہیں سے دھوکہ دہی کا آغاز ہوا۔ ایجنٹوں نے انہیں پرتگال بھیجنے کے بجائے لیبیا کی پرواز پر بٹھا دیا۔
ایئرپورٹ سے اغوا
متاثرہ شخص قسمت سنگھ چاوڑا نے اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے کہا کہ "لیبیا لے جانے کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ وہاں چار گھنٹے کا اسٹاپ ہے، لیکن بعد میں ہمیں ایئرپورٹ کے باہر ایک ہوٹل میں لے جایا گیا، جیسے ہی ہم پہنچے، وہاں ہمارا سامنا اغوا کاروں سے ہوا۔ انہوں نے ہمارے پاسپورٹ اور موبائل فون چھین لیے اور ہمیں یرغمال بنا لیا۔"
اغوا کاروں نے لیبیا میں اس خاندان پر وحشیانہ تشدد کیا۔ قسمت سنگھ کے مطابق انہیں اور ان کی بیوی کو الگ الگ رکھا گیا۔ انہیں مناسب کھانا بھی نہیں دیا گیا۔ اغوا کار مسلسل رقم کا مطالبہ کرتے اور دھمکیاں دیتے رہے۔ وہ قسمت سنگھ کو ویڈیو کال کے ذریعے بندوق کی نوک پر اپنے گھر والوں سے بات کرنے پر مجبور کرتے تھے، انہیں اپنے گھر والوں کے سامنے رونے کو کہتے تاکہ وہ رقم جلد بھیج دیں۔ یہ سن کر مہسانہ میں گھر والے گھبرا گئے۔
دو کروڑ کے بجائے 85 لاکھ روپے میں ڈیل
اس پورے واقعے کے حوالے سے متاثرہ شخص کے رشتے دار مہپت سنگھ رانا کا کہنا تھا کہ اغوا کاروں نے ابتدائی طور پر اہل خانہ کی رہائی کے لیے دو کروڑ روپے تاوان کا مطالبہ کیا تاہم اتنی بڑی رقم ادا کرنا اہل خانہ کے لیے ناممکن تھا۔ قسمت سنگھ کا بھائی، جو یورپ میں رہتا ہے، اور وہاں اس کا خاندان اغوا کاروں کے ساتھ طویل بات چیت اور مذاکرات میں مصروف رہا۔ بالآخر 85 لاکھ روپے پر معاملہ طے ہوا۔ خاندان نے رقم آن لائن ادا کی۔
ایجنٹ ہرشیت اور اس کے گینگ کا پردہ فاش
مہیپت سنگھ رانا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس ساری سازش کے پیچھے ایجنٹ ہرشیت کملیش بھائی اور اس کے آدمی ہیں۔ ایجنٹ کو ابتدائی طور پر خاندان کو بیرون ملک بھیجنے کے لیے 30 لاکھ روپے نقد ادا کیے گئے۔ اس طرح خاندان کو کل ایک کروڑ (ایجنٹ کو 30 لاکھ + 55 لاکھ تاوان) کا مالی نقصان ہوا۔ ایجنٹ نے انہیں دھوکہ دیا اور انہیں لیبیا کے مافیا کے حوالے کر دیا۔
تقریباً 18 دنوں تک تشدد اور مشکل حالات کا سامنا کرنے کے بعد جب قسمت سنگھ، اس کی بیوی اور بیٹی گھر واپس آئے تو خاندان خوشی سے بھر گیا۔ خاندان ابھی تک ذہنی صدمے سے صحت یاب ہو رہا ہے۔ مہپت سنگھ رانا نے واضح کیا ہے کہ وہ اس معاملے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں ایجنٹ ہرشیت کملیش بھائی کے خلاف دھوکہ دہی اور اغوا کی سازش کے لیے پولس میں شکایت درج کرائیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جو اذیت ان کے خاندان نے برداشت کی ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہ ہو۔
اس واقعے نے ایک بار پھر غیر قانونی امیگریشن کے خطرات کو اجاگر کر دیا ہے۔ لیبیا جیسے ممالک میں گجراتیوں کو یرغمال بنائے جانے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن ایک معصوم لڑکی کے اغوا نے پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔
