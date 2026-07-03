گجرات اے ٹی ایس کی کارروائی، جیشِ محمد سے مبینہ تعلق رکھنے والے 8 افراد گرفتار
ابتدائی تحقیقات میں بعض ایسے شواہد ملے ہیں جن سے مبینہ طور پر تنظیم کے لیے آن لائن رابطوں اور سرگرمیوں کا انکشاف ہوا ہے۔
Published : July 3, 2026 at 5:37 PM IST
احمد آباد: گجرات اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تنظیم جیشِ محمد سے مبینہ طور پر وابستہ آٹھ افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اے ٹی ایس کے مطابق یہ گرفتاریاں گجرات کے مختلف اضلاع اور مدھیہ پردیش میں بیک وقت چھاپوں کے دوران عمل میں آئیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار افراد ریاست میں تنظیم کے لیے ایک معاون نیٹ ورک (سپورٹ نیٹ ورک) اور سلیپر سیل قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔
اے ٹی ایس کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ گرفتار افراد مبینہ طور پر سوشل میڈیا، آن لائن پلیٹ فارمز اور دیگر ذرائع کے ذریعے جیشِ محمد کے نظریات کی تشہیر اور تنظیم کے لیے نئے افراد کو جوڑنے کی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کافی عرصے سے خفیہ نگرانی کی جا رہی تھی، جس کے بعد مربوط کارروائی کرتے ہوئے آٹھ افراد کو گرفتار کیا گیا۔
پولیس کے مطابق گرفتار افراد میں احمد عبداللہ غازی والا عرف ابو عبیدہ (19 سال)، ابراہیم محمد حسین غاغا عرف ابو حمزہ (30 سال)، مدثر عبداللہ غازی والا عرف ابو آیا (22 سال) شامل ہیں، جو ضلع بناس کانٹھا کے پالن پور کے رہائشی ہیں۔ اسی طرح ذکریا درانی محمد عمار غاغا عرف ابن عمار (21 سال)، مفتی فوجان اسماعیل عرف مفتی صاحب (40 سال) اور محمد امین شیرا عرف امین پالن پوری (21 سال) کو ضلع پاٹن کے صدی پور میں واقع ایک مدرسے سے گرفتار کیا گیا۔
اس کے علاوہ محمد عبدالرحمن سعودی عرف ابو یونسہ (22 سال) کو ضلع نوساری کے ایک مدرسے سے جبکہ بلال درانی محمد عمار غاغا عرف ابو سفیان (18 سال) کو دیواس، مدھیہ پردیش سے گرفتار کیا گیا۔ اے ٹی ایس کے مطابق ملزمان کے قبضے سے موبائل فون، لیپ ٹاپ، ڈیجیٹل آلات اور دیگر مواد ضبط کیا گیا ہے، جن کی فرانزک جانچ کی جا رہی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں بعض ایسے شواہد ملے ہیں جن سے مبینہ طور پر تنظیم کے لیے آن لائن رابطوں اور سرگرمیوں کا انکشاف ہوا ہے، تاہم ان کی مزید تفتیش جاری ہے۔ تحقیقاتی ادارے اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا گرفتار افراد کے روابط ملک کے دیگر حصوں یا بیرونِ ملک موجود کسی نیٹ ورک سے بھی تھے یا نہیں۔ اے ٹی ایس کے مطابق اس معاملے میں مزید گرفتاریاں بھی عمل میں آ سکتی ہیں۔
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واضح رہے کہ یہ تمام الزامات تاحال تحقیقاتی مرحلے میں ہیں اور عدالت میں جرم ثابت ہونے تک گرفتار افراد قانوناً بے گناہ تصور کیے جائیں گے۔ پولیس نے ان کے خلاف انسدادِ دہشت گردی اور دیگر متعلقہ دفعات کے تحت مقدمات درج کرکے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔