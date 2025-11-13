گجرات اے ٹی ایس نے دہشت گردی کی سازش کیس میں حیدرآباد میں چھاپے مارے، گھر سے کیمیکل ضبط
Published : November 13, 2025 at 3:34 PM IST
حیدرآباد: گجرات کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے حال ہی میں دہشت گردی کی سازش کیس کے سلسلے میں حیدرآباد میں چھاپے مارے، حکام نے جمعرات کو بتایا۔ گجرات اے ٹی ایس کی پانچ رکنی ٹیم راجندر نگر کی فورٹ ویو کالونی میں صبح تقریباً 2 بجے پہنچی اور ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ وقت تک مرکزی ملزم ڈاکٹر احمد محی الدین سید کی رہائش گاہ کی تلاشی لی۔
ذرائع کے مطابق حکام نے کارروائی کے دوران ایک نامعلوم کیمیکل، رسن پوائزن بنانے میں استعمال ہونے والا خام مال، کولڈ پریس مشین، ایک کمپیوٹر، متعدد کتابیں اور دستاویزات قبضے میں لئے ہیں۔ Ricin ایک انتہائی زہریلا مادہ ہے جو ارنڈ کے بیجوں سے حاصل ہوتا ہے، سب سے مہلک حیاتیاتی ایجنٹوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔
ساتھ ہی دو دیگر ملزمان آزاد سلیمان شیخ اور محمد سہیل سلیم خان کی رہائش گاہوں پر بھی تلاشی لی گئی۔ دونوں اتر پردیش کے رہنے والے ہیں۔ ان چھاپوں کا مقصد ملزمان اور ممکنہ دہشت گرد نیٹ ورک کے درمیان روابط قائم کرنے کے لیے مزید شواہد اکٹھا کرنا تھا۔ محی الدین کے گھر سے ضبط کئے گئے کیمیکلز کو تفصیلی تجزیہ کے لیے فرانزک سائنس لیبارٹری بھیج دیا گیا ہے تاکہ ان کی ساخت اور ممکنہ استعمال کا پتہ لگایا جا سکے۔
ذرائع نے بتایا کہ اے ٹی ایس کو شبہ ہے کہ یہ گروپ زہریلے مرکبات کا تجربہ کر رہا تھا اور ممکنہ طور پر حیاتیاتی ہتھیار تیار کرنے کے ابتدائی مراحل میں تھا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ان تینوں کو گجرات کے انسداد دہشت گردی دستہ (اے ٹی ایس) نے اتوار (9 نومبر) کو ادلج ٹول پلازہ سے ملک بھر میں دہشت گردانہ حملوں کو انجام دینے کی سازش میں ہتھیار فراہم کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔
حکام نے ڈاکٹر احمد محی الدین سید کی شناخت دہشت گردی کی سازش کے ماسٹر مائنڈ کے طور پر کی ہے۔ محی الدین نے اپنی ابتدائی تعلیم کھمم میں حاصل کی اور اسکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ورنگل میں انٹرمیڈیٹ کی تعلیم حاصل کی۔
آندھرا پردیش اور تلنگانہ میں انجینئرنگ اور فارمیسی کورسز میں انڈرگریجویٹ داخلوں کے لیے انجینئرنگ، ایگریکلچر اور میڈیکل کامن انٹرنس ٹیسٹ میں سیٹ حاصل کرنے میں ناکام ہونے کے بعد، وہ مبینہ طور پر 2007 میں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین چلا گیا۔ خاندان بعد میں کھمم سے حیدرآباد آ گیا گیا۔
ذرائع نے بتایا کہ 2013 میں چین سے واپس آنے کے بعد محی الدین نے چند ہسپتالوں میں کام کیا اور بعد میں کووڈ ۔19 وبائی امراض کے بعد کلینیکل پریکٹس چھوڑ دی۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ شادی کی ناکام تجویز نے انہیں جذباتی طور پر متاثر کیا۔ اس دوران انہوں نے مبینہ طور پر ابو خدیجہ نامی شخص سے سوشل میڈیا پر رابطہ کیا اور فورٹ ویو کالونی، راجندر نگر کے ایک کمرے میں زہر پینے لگا۔