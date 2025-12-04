گجرات اے ٹی ایس نے پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں سابق فوجی سمیت دو افراد کو گرفتار کرلیا
Published : December 4, 2025 at 4:02 PM IST
گجرات کے انسداد دہشت گردی اسکواڈ (اے ٹی ایس) نے جمعرات کو ایک مشتبہ جاسوسی نیٹ ورک کا پردہ فاش کیا جس میں دمن اور گوا سے دو مبینہ جاسوسوں کو مبینہ طور پر پاکستان کو قومی سلامتی سے متعلق حساس معلومات بھیجنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔
ملزمان کی شناخت بھارتی فوج کے سابق سوبیدار اے کے سنگھ اور دمن کے رہائشی رشمن پال کے طور پر کی گئی۔ اے ٹی ایس حکام کے مطابق سنگھ اور پال پاکستانی انٹیلی جنس ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے اور مبینہ طور پر حساس علاقوں اور فوجی اداروں کی جاسوسی کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھارتی فوج کے کیمپوں کی خفیہ تفصیلات بھی لیک کر رہے تھے۔ یہ پاکستانی آپریٹرز کو مالی معاونت بھی فراہم کر رہے تھے۔ دونوں کو گوا اور دمن میں ایک ساتھ پکڑا گیا اور گجرات منتقل کر دیا گیا۔
اے ٹی ایس افسران نے کہا کہ پوچھ گچھ میں پاکستانی ایجنسیوں کے ساتھ ان کے روابط کا پتہ لگایا جارہا ہے اور نیٹ ورک میں شامل دیگر افراد کی شناخت کی جارہی ہے۔ حکام نے بتایا کہ قبل ازیں 9 نومبر کو اے ٹی ایس نے ملک بھر میں دہشت گردانہ حملوں کی منصوبہ بندی کرنے کی سازش کے سلسلے میں احمد محی الدین سید، محمد سہیل اور آزاد نام کے تین مشتبہ افراد کو گرفتار کیا تھا۔