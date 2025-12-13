پونے میں 'پوسٹروں کی سب سے بڑی نمائش' کا عالمی ریکارڈ
ان پوسٹروں کو آویزاں کرنے کا مقصد قبائلی رہنما اور مجاہد آزادی برسا منڈا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔
Published : December 13, 2025 at 5:12 PM IST
پونے: مہاراشٹر کے پونے میں "پوسٹروں کی سب سے بڑی نمائش" کے زمرے میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے ایک جج نے سنیچر کو اس بات کی تصدیق کی۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز کے جج سوپنل ڈانگریکر نے کہا، "بھارت نے اب امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پوسٹروں کے سب سے لمبے ڈسپلے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔"
منتظمین نے بتایا کہ یہ ریکارڈ فرگوسن کالج میں منعقدہ ایک کتاب میلے میں قبائلی الفاظ پر مشتمل 1,678 پوسٹرز کی نمائش کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ امریکہ کے نام تھا۔ فروری 2025 میں امریکہ میں 1,365 پوسٹرز کی نمائش کر کے ریکارڈ بنایا گیا تھا جسے اب بھارت نے پیچھے چھوڑ دیا۔ سرٹیفکیٹ میں بتایا گیا ہے کہ پوسٹروں کی سب سے بڑی نمائش کا عالمی ریکارڈ پونے بک فیسٹیول، یشونت راؤ چوان مہاراشٹر اوپن یونیورسٹی اور رائز فاؤنڈیشن نے 12 دسمبر کو پونے میں مشترکہ طور پر حاصل کیا۔
منتظمین نے کہا کہ یہ ریکارڈ قبائلی رہنما اور مجاہد آزادی برسا منڈا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے موقعے پر قائم کیا گیا، جن کی زندگی اور کام کو میلے میں ایک خصوصی پویلین کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ نیشنل بک ٹرسٹ (این بی ٹی) کے زیر اہتمام منعقدہ پونے بک فیسٹیول 13 سے 21 دسمبر تک جاری رہے گا۔
میلے کے کنوینر راجیش پانڈے نے کہا کہ "قبائلی معاشرے اور بھارت کی تحریک آزادی میں ان کے کردار کو اجاگر کرنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک برسا منڈا گیلری قائم کی گئی ہے۔ اس اقدام کے حصے کے طور پر قبائلی الفاظ پر مشتمل پوسٹرز کی نمائش کے ذریعے یہ گینز ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا۔"
سماجی کارکن اور پدم شری ایوارڈ یافتہ گریش پربھون نے کہا کہ برسا منڈا کا کام کثیر جہتی تھا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مرتی ہوئی بولیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیوناگری رسم الخط میں قبائلی زبانوں کو دستاویز کرنے سے ان میں موجود علم کو پھیلانے میں مدد مل سکتی ہے۔
مزید پڑھیں:
حیدرآباد میں 63 فٹ اونچے بتکماں نے دو گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے، ایونٹ میں مس ورلڈ نے بھی شرکت کی
دنیا کی معمر ترین خاتون کا 116 سال کی عمر میں انتقال
اس بھارتی لڑکے نے سائیکل چلاتے ہوئے روبکس کیوب حل کرکے اپنا نام گنیز بُک میں درج کرایا
شیو نارائن جیویلرز نے آٹھ گنیز ورلڈ ریکارڈز حاصل کرکے تاریخ رقم کی
لداخ میں منعقد میراتھن گنیز ورلڈ ریکارڈ میں درج
دیوالی یونیسکو کی غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل، دہلی میں آج جشن کا اہتمام