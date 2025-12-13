ETV Bharat / bharat

پونے میں 'پوسٹروں کی سب سے بڑی نمائش' کا عالمی ریکارڈ

ان پوسٹروں کو آویزاں کرنے کا مقصد قبائلی رہنما اور مجاہد آزادی برسا منڈا کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے۔

Pune Book Festival organised at Fergusson College
پونے بک فیسٹیول کا ایک منظر (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 5:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پونے: مہاراشٹر کے پونے میں "پوسٹروں کی سب سے بڑی نمائش" کے زمرے میں عالمی ریکارڈ قائم کر دیا گیا۔ گنیز ورلڈ ریکارڈ کے ایک جج نے سنیچر کو اس بات کی تصدیق کی۔ گنیز ورلڈ ریکارڈز کے جج سوپنل ڈانگریکر نے کہا، "بھارت نے اب امریکہ کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پوسٹروں کے سب سے لمبے ڈسپلے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔"

منتظمین نے بتایا کہ یہ ریکارڈ فرگوسن کالج میں منعقدہ ایک کتاب میلے میں قبائلی الفاظ پر مشتمل 1,678 پوسٹرز کی نمائش کے ساتھ حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ ریکارڈ امریکہ کے نام تھا۔ فروری 2025 میں امریکہ میں 1,365 پوسٹرز کی نمائش کر کے ریکارڈ بنایا گیا تھا جسے اب بھارت نے پیچھے چھوڑ دیا۔ سرٹیفکیٹ میں بتایا گیا ہے کہ پوسٹروں کی سب سے بڑی نمائش کا عالمی ریکارڈ پونے بک فیسٹیول، یشونت راؤ چوان مہاراشٹر اوپن یونیورسٹی اور رائز فاؤنڈیشن نے 12 دسمبر کو پونے میں مشترکہ طور پر حاصل کیا۔

منتظمین نے کہا کہ یہ ریکارڈ قبائلی رہنما اور مجاہد آزادی برسا منڈا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے موقعے پر قائم کیا گیا، جن کی زندگی اور کام کو میلے میں ایک خصوصی پویلین کے ذریعے اجاگر کیا جا رہا ہے۔ نیشنل بک ٹرسٹ (این بی ٹی) کے زیر اہتمام منعقدہ پونے بک فیسٹیول 13 سے 21 دسمبر تک جاری رہے گا۔

میلے کے کنوینر راجیش پانڈے نے کہا کہ "قبائلی معاشرے اور بھارت کی تحریک آزادی میں ان کے کردار کو اجاگر کرنے اور انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک برسا منڈا گیلری قائم کی گئی ہے۔ اس اقدام کے حصے کے طور پر قبائلی الفاظ پر مشتمل پوسٹرز کی نمائش کے ذریعے یہ گینز ورلڈ ریکارڈ بنایا گیا۔"

سماجی کارکن اور پدم شری ایوارڈ یافتہ گریش پربھون نے کہا کہ برسا منڈا کا کام کثیر جہتی تھا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے مرتی ہوئی بولیوں کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ دیوناگری رسم الخط میں قبائلی زبانوں کو دستاویز کرنے سے ان میں موجود علم کو پھیلانے میں مدد مل سکتی ہے۔

مزید پڑھیں:

TAGGED:

BOOK FESTIVAL AT FERGUSSON COLLEGE
PUNE BOOK FESTIVAL
PUNE GUINNESS WORLD RECORD
PUNE RECORD FOR DISPLAY OF POSTERS
GUINNESS WORLD RECORD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.