گراؤنڈ رپورٹ:- خاموش گورکھا لینڈ ہلز: شناخت، خوف، اور تقسیم کرنے والی سیاست
رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گورکھا لینڈ کس طرح پہاڑیوں کے لوگوں کی زندگیوں میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔
By Bilal Bhat
Published : December 19, 2025 at 4:03 PM IST
(دیپانکر بوس، سنجیب گوہا، ابھیجیت بوس اور سبھادیپ رائے نندی نے اس رپورٹ میں تعاون دیا)
دارجلنگ: گاڑیاں، زیادہ تر ایس یو ویز، سیاحوں کو دارجلنگ کی پہاڑیوں سے اوپر اور نیچے لے جاتی ہیں، گھماؤ پھراؤ والی سڑکوں پر ان کی رفتار سست ہوتی ہیں، جہاں سے منحنی خطوط ختم ہونے لگتے ہیں۔ ایک ٹرین کا ٹریک سڑک کے متوازی چلتا ہے، جو مشہور "ٹائے ٹرین" کے گزرنے پر سیاحوں کو ایک منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے۔ بغیر کسی گارڈریل کے، یہ ٹرین دارجلنگ کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی تفصیلات کو چھوتے ہوئے بازاروں اور پچھلے برآمدے سے گزرتی ہے۔ یہ اتنا مربوط ہو گیا ہے کہ اس کی نقل و حرکت کے باوجود، یہ مکمل طور پر بے ضرر نظر آتا ہے۔ ٹرین مقامی زندگی کا حصہ بن چکی ہے اور اس کے گزرنے کے دوران کوئی خطرہ نہیں ہے۔
بغیر کسی خطرے کے چلنے والی اس ٹرین کے بالکل برعکس، ان پہاڑیوں، ترائی اور میدانی علاقوں کے نیپالی بولنے والے گورکھے ظلم و ستم کے خوف سے اپنے سیاسی خیالات کا کھل کر اظہار نہیں کرتے۔
پہاڑیوں کے سیاستدان اور دولت مند لوگ کیا سوچتے اور کرتے ہیں اس کے علاوہ عام لوگوں کی کہانی الگ ہے۔ وہ خود کو گورکھا لینڈ کی بڑی سیاست سے جوڑنا نہیں چاہتے۔ انڈین گورکھا جن شکتی فرنٹ (IGJF) کے ایک کارکن دیپو تمانگ جو پہلے ہمرو پارٹی کے نام سے جانا جاتا تھا، بتاتے ہیں، "لوگ اپنے سیاسی خیالات کا اظہار کرنے کے لیے خاموش اور خوفزدہ ہیں۔" سابقہ ہمرو پارٹی نے 32 رکنی دارجیلنگ میونسپلٹی میں 18 وارڈ جیت کر پہلی کامیابی حاصل کی۔ دیپو تمانگ نے مزید کہا کہ، "جو بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف اختیار کرتا ہوا پایا جاتا ہے اسے قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے، آپ کو بولنے کے لیے دولت مند اور طاقتور ہونا ضروری ہے، ورنہ ریاستی مشینری آپ کو ستائے گی۔" لوگ اگر نے ماضی میں بھی ریاست کے غضب کا سامنا کیا ہے اگر وہ کسی ایسی لکیر پر چلتے ہیں جو موجودہ نظام کی سوچ کے مطابق نہیں ہے،‘‘
لوگوں نے انڈین گورکھا جن شکتی فرنٹ پر اپنا اعتماد ظاہر کیا ہے اور پارٹی کا خیال ہے کہ ووٹروں کو بااختیار بنا کر اس کا بدلہ لینے کی باری ہے۔ پارٹی نوجوانوں کے ساتھ مشغول ہے اور کھلے مکالمے کی حوصلہ افزائی کے لیے کافی پر بات چیت کرتی ہے۔ دیپو نے کہا، "ہم ان کی خاموشی کو توڑنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ، خاص طور پر نوجوان، آگے آنے اور ریلیوں میں شرکت کرنے سے خوفزدہ ہیں۔ انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے طور پر پہچانے جانے کا خدشہ ہے۔ انہیں ہراساں کیا جاتا ہے یا کبھی کبھی من گھڑت الزامات کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔"
گورکھا لینڈ کا آئیڈیا
پہاڑیوں کے لوگ طویل عرصے سے اپنے معاملات خود چلانے کے لیے علیحدہ ریاست یا مرکز کے زیر انتظام علاقے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ مطالبہ ایک ایسی ریاست میں کیا جا رہا ہے جہاں قانون ساز اسمبلی کے لیے 294 اراکین منتخب ہوتے ہیں، پہاڑیوں کی تین نشستیں انھیں غیر اہم بنا دیتی ہیں۔ زیادہ تر سیاست دان یہ محسوس کرتے ہیں۔
بی جے پی کے ایم ایل اے بشنو پرساد شرما کرسیونگ اسمبلی حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ انھوں نے کہا، "ہم تعداد میں اتنے کم ہیں کہ ہمارے وجود سے کسی بڑی سیاسی قوت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جب میں اسمبلی کے فلور پر ہوں تو ہندی میں بات کروں تاکہ دہلی سن سکے۔"
گورکھا لینڈ ایک پرانا نعرہ ہے، لیکن اس کی وکالت کرنے والی جماعتوں نے تاریخی طور پر اسے اپنے منشور یا آئین میں شامل نہیں کیا ہے۔ آئی جی جے ایف پہاڑیوں سے پہلی پارٹی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ گورکھا لینڈ کا مطالبہ اس کے آئین میں ہے۔ انہوں نے تونگ سونگ، ایک بند چائے کے باغ کو پوکریا بونگ سے ملانے والا ایک پل بنا کر بھی اپنی وابستگی کا مظاہرہ کیا، جس پر 60 فٹ کی بڑی نام کی تختی ہے جس پر گورکھا لینڈ لکھا ہے۔ " یہ بہت سے لوگوں کو، زیادہ تر نوجوانوں کو، تونگ سونگ کھولا کے تیز بہنے والے پانی کے کنارے لے جا رہا ہے، جس پر پل بنایا گیا ہے۔
سیاسی پل کافی نہیں
جی ٹی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، انیت تھاپا، جو بھارتیہ گورکھا پرجاتانترک مورچہ (بی جی پی ایم) کے صدر بھی ہیں، اپنے دفتر میں بیٹھے، ان کے حامیوں اور عہدیداروں کے ساتھ، شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "صرف ایک پل بنانے سے پارٹی کو ووٹ نہیں مل سکتے۔"
طنز کرتے ہوئے، انہوں نے مزید کہا، "پل بنانا اور اسے گورکھا لینڈ کا نام دینے سے الیکشن جیتنے میں کوئی مدد نہیں ملتی۔ ریاست کا خواب دیکھنا اس کو چلانے سے زیادہ آسان ہے۔ میں جی ٹی اے چلا رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ ترقی اور امن وہ چیزیں ہیں جو ایک عام آدمی کے لیے لازمی ہیں اور ہم اس کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔"
گورکھا لینڈ نے بہت زیادہ گڑبڑی اور خلل دیکھا ہے۔ ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کے بعد احتجاج نے کچھ وقت کے لیے معمولات زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ جی ٹی اے کے سربراہ نے کہا، "گزشتہ نو سالوں میں، پہاڑوں میں کوئی بند (شٹ ڈاؤن) نہیں ہوا ہے۔ یہاں امن ہے، اور خطے میں سیاحت پروان چڑھ رہی ہے۔"
جی ٹی اے، ایک نیم خودمختار ادارہ ہے جو 2012 میں دارجلنگ، کرسیونگ، کالمپونگ، اور میرک علاقوں پر حکومت کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ اس نے پہلے کی دارجلنگ گورکھا ہل کونسل کی جگہ لے لی۔ یہ پہاڑیوں کے لیے ایک خود مختار کونسل ہے، جو تعلیم، مقامی انفراسٹرکچر، صحت اور سیاحت جیسے شعبوں کا انتظام کرتی ہے۔
نو تشکیل شدہ آئی جی جے ایف نے پوری پہاڑی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا ہے خاص طور پر پچھلے بلدیاتی انتخابات میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد۔ اب جب کہ پل کی سیاست نے پارٹی کو زیادہ اہمیت اور مقبولیت دی ہے، پرانی جماعتیں بھی گرمی محسوس کر رہی ہیں۔
لوگ مانسون کے دوران دریا کو عبور نہیں کر پاتے تھے، ایسے میں دریا پر ایک پل کی تعمیر کی گئی۔ اب دریا کو عبور کرنا آسان ہے۔ سیلفی پوز کے لیے پل کی ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگائے نوجوانوں کے موبائل ہینڈ سیٹس میں تصویریں آتی رہتی ہیں، جس کے پس منظر میں 'گورکھا لینڈ' لکھا ہے۔ 'گورکھا لینڈ برج' اچانک پوری طرح سے نظروں میں آگیا ہے اور 2026 کے آنے والے مغربی بنگال اسمبلی انتخابات سے پہلے دارجلنگ پہاڑیوں میں سب سے زیادہ زیربحث نشانوں میں سے ایک کے طور پر ابھرا ہے۔
سرکاری فنڈنگ کے بغیر اور شرمک دان (گاؤں والوں کی رضاکارانہ مزدوری) کے ذریعے بنایا گیا، پل کی تعمیر کو گلینریز(مشہور دارجلنگ بیکری) کے مالک اور انڈین گورکھا جن شکتی فرنٹ (IGJF) کے چیف کنوینر اجوئے ایڈورڈز کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔
سیاسی شعور اور تیسرا محاذ
کھڑی ڈھلوانیں، چائے کے باغات، دریا، بہتے ہوئے نالے، اور نازک سڑکیں رابطے کو روز مرہ کا مسئلہ بناتی ہیں اور ایک طویل عرصے سے دارجلنگ کی سیاست کو تشکیل دے رہی ہیں۔ جب اس سال کے اوائل میں شمالی بنگال کے سیلاب کے دوران میرک میں دودھیا پل گرا، تو یہ صرف رابطہ ہی نہیں ٹوٹا بلکہ اعتماد بھی ٹوٹ گیا۔
آئی جی جے ایف کے کارکن اور اجوئے کے قریبی ساتھی دیپو تمانگ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ، "آپ کو بہت جلد احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کتنے پوشیدہ ہیں،" بینکر سے سیاسی کارکن بننے والے دیپو نے کہا، "جب پل گر جاتے ہیں، تو ہمیں بس انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس بار، ایک عارضی ڈھانچہ بنایا گیا تھا کیونکہ انتخابات قریب ہیں۔
تونگ سونگ کھولہ پر پل پر کام اس سال جنوری میں شروع ہوا اور اکتوبر میں مکمل ہوا۔
دیپو تمانگ کا کہنا ہے کہ، "یہ وہی ہے جسے ہم پہاڑیوں کے نوجوان سمجھنا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہئے کہ ہمارے چائے کے باغات، ہماری سنچونا کی کاشت، سیاحت اور اپنی متنوع ثقافت کے ساتھ، ہم اپنے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اور، گورکھا لینڈ ان سب کا جواب ہے۔ یہ ترنمول کانگریس کی ریاستی حکومت ہمارے لئے کچھ نہیں کرے گی۔ یہاں تک کہ بی جے پی 2009 سے ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے۔ ہماری نیپالی زبان کو تسلیم کرنے کی کوششوں سے لے کر پہاڑیوں کے لیے جو کچھ بھی کچھ کام کیا ہے، وہ پچھلی حکومت نے کیا ہے۔۔" ترنمول کانگریس نے کبھی ہماری، ہماری ملازمت کے امکانات یا ہماری خواہشات کی پرواہ نہیں کی۔
دارجلنگ کا نوجوان ووٹر بے چین ہے۔ بہت سے لوگ کالج کے فارغ التحصیل ہیں، سوشل میڈیا میں روانی رکھتے ہیں، اور پہاڑیوں سے باہر کے مواقع سے بخوبی واقف ہیں۔ شہروں اور دیگر ریاستوں کے ساتھ ساتھ بیرون ملک ہجرت ایک مستقل خواہش ہے۔ لیکن، شناخت مرکزی رہتی ہے۔
دیپو نے کہا "آپ یہاں ترقی کو وقار سے الگ نہیں کر سکتے۔ نوجوان نوکریاں چاہتے ہیں، ہاں۔ لیکن، وہ بھی بنگال سے جسمانی اور سیاسی علیحدگی دیکھنا چاہتے ہیں، ایک الگ الگ شناخت کے ساتھ، دارجلنگ کے لیے واحد آپشن ہے،" ۔
دارجلنگ کے نوجوانوں کے لیے سیاست صرف انسٹاگرام، واٹس ایپ فارورڈز پر پوسٹ کرنے تک محدود ہے اور یوٹیوب پر ہونے والی بحثیں اب سیاسی شعور کو تشکیل دیتی ہیں۔ عوامی شراکت کے ذریعے بنائے گئے پل کی تصویر کسی بھی مہم کے پوسٹر یا ریلی سے زیادہ تیزی سے آن لائن سفر کرتی ہے۔
اعتماد کی کمی
پہاڑیوں کے لوگوں نے ایک مخصوص سیاسی جماعت کو تسلیم کرنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں۔ ایک ہوٹل مینجمنٹ گریجویٹ جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا ایک تھری اسٹار ہوٹل میں کام کرتا ہے، انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ نوجوان کسی بھی سیاسی بحث سے دور رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سیاستدانوں پر بھروسہ نہیں کرتے اور کوئی نوجوان کھل کر سامنے نہیں آئے گا اور بات نہیں کرے گا۔
دوسری پارٹیوں کے برعکس، آئی جی جے ایف پہاڑیوں میں لوگوں کے ذہنوں اور دلوں کو جیت رہا ہے۔ تیس کی دہائی کی ایک اور خاتون نے کہا کہ اعتماد کی کمی ہے جس نے نوجوانوں کو خاموش کر دیا ہے۔ خاتون نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر کہا کہ، "اس چھوٹی پہاڑی میں بہت زیادہ تقسیم ہے، جو اسمبلی کی نشستوں کے لحاظ سے بڑی تعداد نہیں بنا پاتی۔ لوگ ایک الگ ریاست - ایک گورکھا لینڈ - چاہتے ہیں لیکن وہ اس کے بارے میں کھل کر بات نہیں کریں گے، اس ڈر سے کہ انہیں نشانہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ "یہاں تک کہ جو ووٹ ہم الیکشن کے دنوں میں ڈالتے ہیں، خاندان کا سربراہ فیصلہ کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔"
آئی جی جے ایف نے نوجوانوں میں مقبولیت حاصل کرنا شروع کر دی ہے، اور وہ پارٹی ایجنڈا پیش کرنے کا اپنا طریقہ پسند کرتے ہیں، جو ان کے بقول "غیر مبہم" ہے۔
دارجلنگ ایک تاجر نے کہا کہ، "یہاں پہاڑیوں کے لوگ اس نئی پارٹی کو پسند کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ اچھا کریں گے،"
اجوے ایڈورڈز اپنے کاروبار کی وجہ سے دارجیلنگ شہر میں ایک جانا پہچانا چہرہ ہے۔
دارجلنگ میں مقیم ایک ریٹائرڈ ٹیچر این نے کہا کہ، "یہ کریڈٹ کا دعویٰ کرنے کے بارے میں نہیں ہے (پل کے لیے)۔ یہ سگنلنگ کی صلاحیت کے بارے میں زیادہ ہے، جسے میں فراہم کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ جب سسٹم ایسا نہیں کرتا ہے۔ یہ پیغام نوجوان ووٹروں میں گہرائی سے گونجتا ہے۔"
پل کی تعمیر نے فالٹ لائنز بھی کھول دی ہیں۔ یہ انتظامی منظوری کے بغیر تعمیر کیا گیا، اس میں ملوث ٹھیکیدار کی گرفتاری ہوئی۔ سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر ڈھانچہ بنا حکومتی منظوری کے کیسے چل سکتا ہے۔
لیکن، افتتاح کے فوراً بعد، محکمہ ایکسائز نے ایڈورڈز کے مشہور گلینری پب کو تین ماہ کے لیے بند کرنے کا نوٹس جاری کیا۔ دیپو نے اس اقدام کو "سیاسی طور پر حوصلہ افزائی" کے طور پر بیان کیا اور کہا کہ "اس (اقدام) کا مقصد کاروبار کو نقصان پہنچانا ہے۔"
2026 کا راستہ
ابھی کے لیے، حکمراں ترنمول کانگریس یا اس کی اتحادی، انیت تھاپا کی بی جی پی ایم نے یہ سوچتے ہوئے تحمل کا انتخاب کیا ہے کہ اجوئے ایڈورڈز کا اثر و رسوخ صرف دارجلنگ شہر تک ہی محدود ہے۔ لیکن، وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پل شہر کے اندر نہیں بلکہ دیہی دارجلنگ میں آیا ہے۔
جو چیز معاملات کو مزید دلچسپ بناتی ہے وہ ہے پہاڑی سیاست میں ایک بھی غالب سیاسی قوت کی عدم موجودگی۔ روایتی پارٹیوں کے کمزور ہونے اور وفاداریاں تیزی سے بدلنے کے ساتھ، متبادل سیاسی تجربات کے لیے جگہ کھل گئی ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں کانگریس کے ایک سابق اتحادی، اجوئے ایڈورڈز، ترنمول کانگریس اور بی جے پی کے حمایت یافتہ پہاڑی فارمیشن دونوں سے باہر خود کو کھڑا کر رہے ہیں۔
سلی گوڑی کے میئر، سابق ریاستی وزیر، اور ترنمول کانگریس کے قومی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن گوتم دیب نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "ہلز میں، گورکھا لینڈ کو مدعو کیے بغیر کوئی بھی سیاسی طور پر زندہ نہیں رہ سکتا۔ ممتا بنرجی نے ایجی ٹیشن کے مقابلے میں بنیادی ڈھانچے کی حمایت کی ہے۔" "ہمیں لگتا ہے کہ اس بار بی جی پی ایم ایک قابل اعتبار آپشن ہوگا۔"
تھاپا نے کہا کہ، "ٹی ایم سی پہاڑیوں میں کوئی آپشن نہیں ہے؛ یہ ایک غیر مقبول پارٹی ہے جسے لوگ قبول نہیں کریں گے، اسی لیے بی جی پی ایم الیکشن لڑنے کے لیے اپنا نشان استعمال کرے گی۔ میں جانتا ہوں کہ لوگ ٹی ایم سی کو قبول نہیں کریں گے، لیکن میرا ووٹ بینک برقرار ہے، اور وہ مجھے ووٹ دیں گے جیسا کہ انہوں نے پہلے کیا تھا۔"
جیسے جیسے بنگال اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے تیار ہو رہا ہے، گورکھا لینڈ پل ایک استعارہ اور امتحان دونوں کے طور پر کھڑا ہے۔ دارجلنگ کے نوجوانوں کے لیے، یہ اس امکان اور ثبوت کی نمائندگی کرتا ہے کہ عمل وعدوں سے پہلے ہو سکتا ہے۔ سیاست دانوں کے لیے، یہ ایک یاد دہانی کا کام کرتا ہے کہ علامت اب بھی اہمیت رکھتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ خود کافی نہ ہو۔ وہ جانتے ہیں کہ پل جگہوں کو جوڑتے ہیں لیکن انتخابات امید کو حقیقت سے جوڑتے ہیں۔
ایک نشان، ایک امتحان اور آگے الیکشن
یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا شمالی بنگال کی پہاڑیاں آخرکار ووٹوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ لیکن شمالی بنگال کے میدانی علاقے جہاں راج بنشی بھی الگ ریاست چاہتے تھے، چھوٹے فائدے پر کسی حد تک سمجھوتہ کر لیا ہے۔ ایک مشترک بات یہ ہے کہ راج بنشی اور گورکھا دونوں نے ٹی ایم سی کو بے دخل کر دیا ہے۔ کوچبہار کے راج بنشی گورکھوں کی طرح ایک الگ ریاست چاہتے تھے اور بنگالی کو ان پر مسلط دیکھتے رہے۔ راج بنشی برادری سے تعلق رکھنے والی ایک ٹیکسی ڈرائیور سوشانتا برمن کہتی ہیں "مجھے شرم آتی ہے کہ ہماری نئی نسل راج بنشی زبان نہیں بول سکتی۔ جب ہم بولتے ہیں تو بنگالی ہماری زبان کا مذاق اڑاتے ہیں۔"
سوشانتا کا کہنا ہے کہ، "راج بنشیوں کے برعکس، پہاڑیوں کے نیپالی بولنے والے گورکھوں نے کچھ اہم کام کیا ہے۔ کم از کم انہیں اپنے علاقے پر حکومت کرنے کے لیے جی ٹی اے مل گیا۔" اس نے مزید کہا، شمالی بنگال کی پوری پہاڑیوں کو زیادہ تر اس کے تنوع اور فاصلے سے بیان کیا گیا ہے، یہ تبدیلی سیاسی سڑک کا رخ بدل سکتی ہے جو کہ گورکھا لینڈ پل سے گزر سکتی ہے اور آنے والے سالوں کے لیے ایک نیا منظر پیش کر سکتی ہے۔
