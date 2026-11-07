مودی حکومت میں ملک کے تانے بانے کو شدید نقصان پہنچا: سونیا گاندھی
کتاب میں 2004 کے انتخابات میں کانگریس کی فتح اور سونیا کے وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ نہ لینے کے فیصلے پر روشنی ڈالی گئی ہے۔
Published : November 7, 2026 at 2:16 PM IST
نئی دہلی: کانگریس پارلیمانی پارٹی کی چیئرپرسن سونیا گاندھی نے الزام عائد کیا ہے کہ گزشتہ 12 سالوں کے دوران بھارت کے سماجی تانے بانے، جمہوریت اور اداروں کو "شدید نقصان" پہنچایا گیا ہے، اور مودی حکومت کے رخصت ہونے کے بعد بھی ملکی نظام کو بحال کرنے میں وقت لگے گا۔ اپنی کتاب 'Belonging: A Journey of Love' (بیلونگنگ: اے جرنی آف لو) کے اجرا سے قبل اخبار 'دی ہندو' کو دیے گئے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عوام اب بے چین ہو رہے ہیں اور اس نقصان کو سمجھ رہے ہیں۔
سابق کانگریس صدر نے کہاکہ "لیکن میں پرامید ہوں اور جانتی ہوں کہ بھارت کے عوام اچھے طرزِ حکمرانی کی واپسی کا خیرمقدم کریں گے۔" انہوں نے کہاکہ "گزشتہ 12 سالوں میں ہمارے ملک کے تانے بانے، جمہوریت اور اداروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اس حکومت کے جانے کے بعد بھی نظام کو واپس درست پٹڑی پر لانے کے لیے وقت اور سیاسی جماعتوں کی انتھک محنت درکار ہوگی۔" کانگریس کے زوال اور موجودہ صورتحال سے متعلق سوال پر انہوں نے کہاکہ "میں اتنی مایوس نہیں ہوں۔ اس بات کو دیکھیں کہ جب سے یہ حکومت اقتدار میں آئی ہے، کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو برابری کے مواقع نہیں ملے۔
Over the last twelve years great damage has been done to the fabric of our country, our democracy and our institutions. Even after this government goes it will take time to restore our systems back to health, and great effort from political parties. 🇮🇳 https://t.co/sH8kbAWdBv— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) November 7, 2026
انہوں نے کہا کہ تمام اداروں، بالخصوص الیکشن کمیشن پر ان کے مکمل غلبے، میڈیا پر کنٹرول، بے پناہ دولت اور مذہب کے استعمال کو دیکھیں۔ اس کے باوجود ہماری جماعت لڑ رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے، درحقیقت یہ واحد جماعت ہے جس کے پاس اس دباؤ کا سامنا کرنے کا حوصلہ رہا ہے۔" انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کے رہنماؤں اور کارکنوں نے ہر طرح کی سختیاں جھیلی ہیں، مگر ہر گاؤں اور ضلع میں پارٹی کارکنان آئینی اقدار کے لیے بدستور ڈٹے ہوئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حالیہ مہینوں میں یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ کئی انتخابات چرائے گئے، اور عوام اب زیادہ باشعور ہیں۔ کانگریس ہم خیال جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے اور حالات روز بہ روز بہتر ہو رہے ہیں۔
ہارپر کولنز انڈیا کی جانب سے شائع کردہ کتاب 'Belonging: A Journey of Love' سونیا گاندھی کی ایک ذاتی سوانح عمری ہے، جس میں سیاست ایک پس منظر یا بنیادی ڈھانچے کا کام کرتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے عروج اور اس سے کانگریس کے سبق سیکھنے کے سوال پر انہوں نے کہاکہ "یہ درست ہے کہ وہ ایک بالکل مختلف نظریاتی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن کانگریس کے اندر سیاست میں کامیابی حاصل کرنے کے کئی راستے ہیں، جیسے ڈاکٹر منموہن سنگھ اور کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کی مثالیں موجود ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں آر ایس ایس (آر ایس ایس) سے کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔"
"The values that I learnt growing up survive" https://t.co/I9LjIQMDXZ— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) November 7, 2026
اس سوال پر کہ اگر وہ 2004 میں وزیر اعظم بنتیں تو کیا یو پی اے کی پالیسیاں مختلف ہوتیں، انہوں نے کہاکہ "نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بات میرے ذہن میں کبھی نہیں آئی۔ ہمارا تجربہ مجموعی طور پر بہت شاندار رہا۔ ہم نے ایک ٹیم کے طور پر کام کیا جہاں ہمارے کردار واضح تھے، وہ (منموہن سنگھ) حکومت سنبھال رہے تھے اور میں پارٹی چلا رہی تھی۔" گزشتہ ماہ سونیا گاندھی نے کہا تھا کہ دہائیوں تک دوسروں نے ان کی کہانی سنائی اور اب ان کی اپنی باری ہے، ساتھ ہی انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ 10 نومبر کو کتاب کے اجرا پر کچھ "تماشا" ضرور ہوگا۔
ہارپر کولنز انڈیا 10 نومبر کو سونیا گاندھی کی 544 صفحات پر مشتمل یہ کتاب بھارت میں شائع کرے گا، جس سے مصنفہ کے نمائندوں اور پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا (پی آر ایچ آئی) کے درمیان تنازع کے بعد اشاعت سے متعلق تعطل ختم ہو گیا ہے۔ پی آر ایچ آئی، جو ابتدا میں یہ کتاب شائع کرنے کے لیے خاصا پرجوش تھا، بعد میں دستبردار ہو گیا۔ یہ تنازع مسودے میں ادارتی تبدیلیوں پر اختلافات کے باعث کھڑا ہوا تھا۔ کئی کانگریس رہنماؤں نے حکومتی دباؤ کا الزام لگاتے ہوئے کہا تھا کہ پینگوئن انڈیا پر وزیر اعظم مودی، آر ایس ایس اور مودی دور میں بھارتی علاقے پر چین کے "قبضے" سے متعلق حصوں کو حذف کرنے کا دباؤ تھا۔
https://t.co/5ohoAx0RNc— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) November 7, 2026
اگرچہ پینگوئن نے بیرونی دباؤ کے الزامات کی تردید کی، لیکن رازداری کی شقوں کا حوالہ دیتے ہوئے تعطل کی اصل وجوہات بتانے سے گریز کیا۔ یہ کتاب سونیا گاندھی کے بعد از جنگ اٹلی کے علاقے وینیٹو میں گزرے بچپن سے شروع ہو کر کیمبرج تک کے سفر کا احاطہ کرتی ہے، جہاں 1965 میں ان کی ملاقات راجیو گاندھی سے ہوئی۔ کتاب میں راجیو گاندھی سے شادی، اندرا گاندھی سے تعارف، ہندی سیکھنے، ساڑھی پہننے اور بھارتی ثقافت کو اپنانے کے تجربات شامل ہیں۔
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The tamasha is bound to happen when the book Memoir - ‘Belonging: A Journey of Love’ comes out. https://t.co/izwTCl3uOk— Sonia Gandhi (@SoniaGandhi_FC) October 27, 2026
اس کے علاوہ سنجے گاندھی کی طیارہ حادثے میں موت، 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل اور 1991 میں راجیو گاندھی کے قتل کے سانحات کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ کتاب میں 2004 کے انتخابات میں کانگریس اتحاد کی فتح اور سونیا گاندھی کے وزارتِ عظمیٰ کا عہدہ نہ لینے کے فیصلے پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔