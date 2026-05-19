مودی حکومت میں فرقہ وارانہ جھڑپوں میں آئی کمی؛ ریاستی اقلیتی کمیشنز کانفرنس میں کرن رجیجو کا دعویٰ
قومی اقلیتی کمیشن نے سشما سوراج بھون، دہلی میں "ریاستی اقلیتی کمیشنوں کی کانفرنس" کا انعقاد کیا جس سے کئی اہم شخصیات نے خطاب کیا۔
Published : May 19, 2026 at 7:20 PM IST
نئی دہلی: نئی دہلی میں سشما سوراج بھون میں قومی کمیشن برائے اقلیتی کے زیر اہتمام منعقدہ 'ریاستی اقلیتی کمیشنز کانفرنس' میں ملک بھر کے نمائندوں نے اقلیتی برادریوں کی ترقی، تعلیم، روزگار، اور انہیں بااختیار بنانے جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کانفرنس میں مختلف ریاستی اقلیتی کمیشنوں کے چیئرپرسن، اراکین، سینئر عہدیداران، پالیسی ساز، اور کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔
Delhi: Union Minister Kiren Rijiju says, " ...if we look at the muslim population as if it were a separate country, it would become the world's sixth-largest country. there are so many muslims. and if you look at the parsis' numbers, it's equivalent to a single village.… pic.twitter.com/CPiyGXqCZf— IANS (@ians_india) May 19, 2026
کانفرنس کا بنیادی مقصد ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل قائم کرنا اور اقلیتوں سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط اور موثر طریقہ کار تیار کرنا تھا۔ تعلیم، روزگار، ہنرمندی کا فروغ، خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے جیسے اہم موضوعات پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, " राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने एक दिन का सम्मेलन बुलाया गया था...इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राज्य अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करना, साथ ही अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही… pic.twitter.com/KFikLS9Nns— ANI_HindiNews (@AHindinews) May 19, 2026
کرن رجیجو کا خطاب
اس موقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ مرکزی حکومت "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور سب کا وشواس" کے اصول پر کام کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ سرکاری اسکیموں کے فوائد معاشرے کے آخری فرد تک پہنچیں۔
امن و امان برقرار رکھنا ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری: رجیجو
Hon'ble Union Minister of Parliamentary Affairs & Minority Affairs Shri @KirenRijiju ji attended the Conference of State Minorities Commissions at Sushma Swaraj Bhawan, New Delhi, organised by @NCM_GoI.
Joined by Hon'ble MoS Shri @GeorgekurianBjp ji; Shri @azharflicks ji,…
ریاستی اقلیتی کمیشن کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، اقلیتی امور کے مرکزی وزیر رجیجو نے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعات کو ہوا دینے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے منفی کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر جانکاری بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، لیکن کچھ عناصر اس رفتار کو سنسنی پھیلانے یا مقامی واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں، جس سے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تاہم اسی کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سال 2014 سے فرقہ وارانہ جھڑپوں میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امن و امان برقرار رکھنا ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔
وزیر مملکت جارج کورین نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور ہنرمندی کو فروغ دے کر نوجوانوں کو آگے بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ دانش آزاد انصاری، اقلیتی بہبود، مسلم وقف اور حج، اتر پردیش کے وزیر مملکت نے کہا کہ یوپی میں اقلیتوں کے لیے کئی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، اور حکومت تعلیم اور روزگار پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے ایسی کانفرنسز کو ریاستوں کے درمیان تجربات کو بانٹنے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم قرار دیا۔
Addressed the Conference of State Minorities Commissions at Sushma Swaraj Bhawan, New Delhi, in the presence of Hon’ble Union Minister Shri Kiren Rijiju Ji and distinguished leaders. Spoke strongly for equal opportunity, education, scholarships, employment, empowerment and… pic.twitter.com/BJYxeNVouB— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) May 19, 2026
کانفرنس میں تلنگانہ کے اقلیتی بہبود کے وزیر اور سابق بھارتی کرکٹر محمد اظہر الدین کی موجودگی بھی قابل ذکر تھی۔ انہوں نے معاشرے کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نوجوانوں کو تعلیم اور کھیلوں میں شامل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔
کانفرنس کے دوران شکایات کے ازالے کے نظام کو مضبوط بنانے، کمیشنوں کے کام کو مزید موثر بنانے اور سرکاری اسکیموں کی رسائی کو بڑھانے کے لیے کئی اہم تجاویز پیش کی گئیں۔ نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو اقلیتی برادریوں کی مجموعی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ کمیشن کا خیال ہے کہ اس طرح کی کانفرنسیں باہمی تعاون اور بات چیت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ نچلی سطح پر مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
