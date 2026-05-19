ETV Bharat / bharat

مودی حکومت میں فرقہ وارانہ جھڑپوں میں آئی کمی؛ ریاستی اقلیتی کمیشنز کانفرنس میں کرن رجیجو کا دعویٰ

قومی اقلیتی کمیشن نے سشما سوراج بھون، دہلی میں "ریاستی اقلیتی کمیشنوں کی کانفرنس" کا انعقاد کیا جس سے کئی اہم شخصیات نے خطاب کیا۔

دہلی میں منعقدہ ریاستی اقلیتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر کرن رجیجو
دہلی میں منعقدہ ریاستی اقلیتی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی وزیر کرن رجیجو (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 19, 2026 at 7:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: نئی دہلی میں سشما سوراج بھون میں قومی کمیشن برائے اقلیتی کے زیر اہتمام منعقدہ 'ریاستی اقلیتی کمیشنز کانفرنس' میں ملک بھر کے نمائندوں نے اقلیتی برادریوں کی ترقی، تعلیم، روزگار، اور انہیں بااختیار بنانے جیسے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کانفرنس میں مختلف ریاستی اقلیتی کمیشنوں کے چیئرپرسن، اراکین، سینئر عہدیداران، پالیسی ساز، اور کمیونٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔

کانفرنس کا بنیادی مقصد ریاستوں کے درمیان بہتر تال میل قائم کرنا اور اقلیتوں سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک مضبوط اور موثر طریقہ کار تیار کرنا تھا۔ تعلیم، روزگار، ہنرمندی کا فروغ، خواتین کو بااختیار بنانے اور نوجوانوں کو مرکزی دھارے میں شامل کرنے جیسے اہم موضوعات پر گہرائی سے تبادلہ خیال کیا گیا۔

کرن رجیجو کا خطاب

اس موقعے پر اظہار خیال کرتے ہوئے مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے کہا کہ مرکزی حکومت "سب کا ساتھ، سب کا وکاس، اور سب کا وشواس" کے اصول پر کام کر رہی ہے اور اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ سرکاری اسکیموں کے فوائد معاشرے کے آخری فرد تک پہنچیں۔

امن و امان برقرار رکھنا ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری: رجیجو

ریاستی اقلیتی کمیشن کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، اقلیتی امور کے مرکزی وزیر رجیجو نے ملک میں فرقہ وارانہ کشیدگی کے واقعات کو ہوا دینے میں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے منفی کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل میڈیا پر جانکاری بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، لیکن کچھ عناصر اس رفتار کو سنسنی پھیلانے یا مقامی واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے باقاعدگی سے استعمال کرتے ہیں، جس سے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تاہم اسی کے ساتھ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سال 2014 سے فرقہ وارانہ جھڑپوں میں کمی آئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ امن و امان برقرار رکھنا ریاستوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔

وزیر مملکت جارج کورین نے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کے درمیان بہتر تال میل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تعلیم اور ہنرمندی کو فروغ دے کر نوجوانوں کو آگے بڑھانے پر خصوصی توجہ دی جانی چاہیے۔ دانش آزاد انصاری، اقلیتی بہبود، مسلم وقف اور حج، اتر پردیش کے وزیر مملکت نے کہا کہ یوپی میں اقلیتوں کے لیے کئی اسکیمیں چلائی جا رہی ہیں، اور حکومت تعلیم اور روزگار پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے ایسی کانفرنسز کو ریاستوں کے درمیان تجربات کو بانٹنے کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم قرار دیا۔

کانفرنس میں تلنگانہ کے اقلیتی بہبود کے وزیر اور سابق بھارتی کرکٹر محمد اظہر الدین کی موجودگی بھی قابل ذکر تھی۔ انہوں نے معاشرے کی ترقی میں نوجوانوں کے کردار کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے نوجوانوں کو تعلیم اور کھیلوں میں شامل کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔

کانفرنس کے دوران شکایات کے ازالے کے نظام کو مضبوط بنانے، کمیشنوں کے کام کو مزید موثر بنانے اور سرکاری اسکیموں کی رسائی کو بڑھانے کے لیے کئی اہم تجاویز پیش کی گئیں۔ نمائندوں نے اس بات پر زور دیا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو اقلیتی برادریوں کی مجموعی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ کمیشن کا خیال ہے کہ اس طرح کی کانفرنسیں باہمی تعاون اور بات چیت کو مضبوط بنانے کے ساتھ ساتھ نچلی سطح پر مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔

مزید پڑھیں: دہلی میں اقلیتی بہبود پر تبادلہ خیال، اقلیتی مسائل سے نمٹنے کے لیے موثر طریقہ کار تیار کرنے پر غور

TAGGED:

MINORITIES COMMISSIONS CONFERENCE
KIREN RIJIJU ON MINORITY
MINISTER OF MINORITY AFFAIRS
ریاستی اقلیتی کانفرنس میں کرن رجیجو
COMMUNAL VIOLENCE IN INDIA

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.