مودی حکومت نوجوانوں کے مستقبل کے تحفظ کے لیے سنجیدہ، پیپر لیک کے ملزمان کو ہرگز نہیں بخشا جائے گا: امت شاہ
وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا کہ حکومت کی خواہش ہے کہ طلبا کو ایک شفاف اور قابل اعتماد امتحانی نظام فراہم کیا جائے۔
Published : July 23, 2026 at 2:07 PM IST
نئی دہلی : مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور ان کے روشن مستقبل کا تحفظ مودی حکومت کی اولین ترجیح اور پختہ عزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات میں پیپر لیک جیسے جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی اور انہیں کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا۔
امت شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے پیپر لیک کے مقدمات کی تیز رفتار سماعت کے لیے فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنے کا فیصلہ حکومت کے اسی عزم کا اظہار ہے۔ ان کے مطابق یہ اقدام ان عناصر کے خلاف ایک سنگ میل ثابت ہوگا جو نوجوانوں کے مستقبل سے کھلواڑ کرتے ہیں۔
युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है।— Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2026
पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य… https://t.co/7RExtxkHSG
انہوں نے کہا کہ حکومت کی خواہش ہے کہ طلبا کو ایک شفاف اور قابل اعتماد امتحانی نظام فراہم کیا جائے، تاکہ ان کی محنت ضائع نہ ہو اور انہیں انصاف مل سکے۔ امت شاہ کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف ملک بھر میں طلبہ احتجاج کر رہے ہیں۔ چند روز قبل "پارلیمنٹ چلو" مارچ کے دوران ہزاروں طلبہ نے نئی دہلی میں مظاہرہ کیا تھا، جہاں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئیں، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔
یہ بھی پڑھیں: ممبئی میں طلباء کا احتجاج، 900 سے زائد مظاہرین کے خلاف مقدمات درج، طلباء سے لائیو لوکیشن کا مطالبہ
وزیر اعظم نریندر مودی بھی اس سے قبل واضح کر چکے ہیں کہ نوجوانوں کے مستقبل سے بڑھ کر کوئی چیز اہم نہیں اور جو لوگ طلبا کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش کریں گے، ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔