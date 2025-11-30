حکمراں پارٹی جمہوریت کو ختم کرنے کےلئے کوشاں: کل جماعتی اجلاس کے بعد گوگوئی کا بیان
کانگریس کے ایم پی نے کہاکہ اپوزیشن پارٹیاں نہیں چاہتی کہ جمہوریت کے مندر کو صرف ایک شخص کے گانا گانے کےلیے استعمال کیا جائے۔
Published : November 30, 2025 at 3:13 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں کانگریس کے ڈپٹی لیڈر گورو گوگوئی نے اتوار کو الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں حکمراں پارٹی جمہوریت کو ختم کرنا، پارلیمنٹ کو پٹڑی سے اتارنا اور پارلیمانی روایات کو دفن کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس سے پہلے حکومت کی طرف سے بلائی گئی کل جماعتی میٹنگ میں کانگریس نے قومی سلامتی، فضائی آلودگی، ووٹر لسٹ پر صحیح انداز میں نظرثانی کو یقینی بنانے، کسانوں کے مسائل اور خارجہ پالیسی پر بحث کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے آل پارٹی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو بتایا کہ "ایسا لگتا ہے کہ حکومت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی قیادت میں، بھارت کی جمہوریت اور پارلیمانی روایات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔" گوگوئی نے کہا کہ ان کی پارٹی نے مطالبہ کیا کہ دہلی دھماکہ کے تناظر میں ملک میں سلامتی سمیت قومی سلامتی پر بات چیت کی جائے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت قومی سلامتی پر مختصر دورانیے کی بحث نہیں چاہتی۔
گوگوئی نے کہا کہ "دوسرا مسئلہ جمہوریت کی حفاظت ہے۔ الیکشن سے پہلے، دوران اور بعد میں الیکشن کمیشن جانبدارانہ انداز میں کام کر رہا ہے۔ ووٹر لسٹ کی پاکیزگی پر بات ہونی چاہیے۔" گوگوئی نے کہا کہ کانگریس نے فضائی آلودگی کے مسئلہ پر بھی بحث کا مطالبہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ "چوتھا ایشو معاشی تحفظ ہے۔ کسانوں کو مناسب قیمتیں نہیں مل رہی ہیں... قدرتی آفات کے خلاف بھی تحفظ۔" انہوں نے کہا کہ ہم نے خارجہ پالیسی کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ بھارت اپنی خارجہ پالیسی دوسرے ممالک کی بنیاد پر بنا رہا ہے۔ کسی کو یہ پسند نہیں کہ ہم روس سے تیل خریدیں، دوسرا ملک اپنے دفاع میں سرمایہ کاری کررہا ہے اور ہم تیار نہیں ہیں۔
گوگوئی نے کہا کہ اپوزیشن متحد ہے، اور حزب اختلاف جماعتیں نہیں چاہتی کہ جمہوریت کے مندر کو "صرف ایک شخص کے پیان" (گانے) کے لیے استعمال کیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کو پٹڑی سے اتار کر پارلیمانی روایات کو دفن کرنا چاہتی ہے۔