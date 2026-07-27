حکومت آج پبلک ایگزامینیشنز ترمیمی بل پیش کرے گی
یہ بل مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ پیش کریں گے، جس کا مقصد پبلک ایگزامینیشنز ایکٹ 2024 میں ترمیم کرنا ہے۔
Published : July 27, 2026 at 9:14 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت پیر کے روز پارلیمنٹ میں 'پبلک ایگزامینیشنز امینڈمنٹ بل 2026' متعارف کرائے گی، جو کہ پرچہ لیک ہونے اور امتحانات میں دھاندلی کے خلاف قانونی فریم ورک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے قانون سازی کے ایجنڈے کا حصہ ہے۔ اس بل کو مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ پیش کریں گے، جو پبلک ایگزامینیشنز (پریوینشن آف ان فیئر مینز) ایکٹ 2024 میں ترمیم کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اس بل کو متعارف کرانے کے حوالے سے سرکاری نوٹیفکیشن پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے۔
مجوزہ ترمیم کا مقصد سخت قانونی دفعات کے ذریعے امتحانی نظام میں شفافیت اور دیانت داری کو فروغ دینا ہے، جب کہ اس بات کو بھی یقینی بنانا ہے کہ طلبہ کا مستقبل مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس بل کی اہم خصوصیات میں سخت سزائیں شامل ہیں، جن میں 10 سال تک قید، 10 کروڑ روپے تک جرمانہ، قصوروار پائے جانے والوں کے اثاثوں کی ضبطی، اور تین ماہ کے اندر فیصلہ سنانے کو یقینی بنانے کے لیے ایک طریقہ کار کا قیام شامل ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق، یہ اقدام مرکزی کابینہ کی جانب سے جمعہ کے روز اس بل اور متعلقہ دفعات کی منظوری کے بعد سامنے آیا ہے، جن کا مقصد فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کرنا اور پرچہ لیک ہونے اور امتحانات میں دھاندلی کے کیسز میں سخت سزائیں دینا ہے۔
یہ پیش رفت وزیر اعظم نریندر مودی کے اس اعلان کے فوراً بعد ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرچہ لیک ہونے کے خلاف سخت کارروائی کی دفعات پر مشتمل ایک جامع بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ تجویز کے مطابق، فاسٹ ٹریک عدالتوں کے لیے لازم ہوگا کہ وہ تین ماہ کے اندر ٹرائل مکمل کر کے فیصلہ سنائیں، تاکہ امتحانات سے متعلق جرائم میں فوری انصاف کو یقینی بنایا جا سکے۔
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اس سے قبل، اپنے آفیشل ایکس (ٹویٹر) اکاؤنٹ پر پوسٹ کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم مودی نے کہا تھا کہ مرکزی حکومت نے پرچہ لیک کرنے کے معاملات میں ملوث افراد کے لیے سخت دفعات اور کڑی سزائیں متعارف کرانے کے لیے ایک جامع مسودہ بل تیار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "پرچہ لیک ہونے کے خلاف مزید سخت اقدامات کل کی کابینہ میں آئیں گے!" امتحانی بے ضابطگیوں کے اثرات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پرچہ لیک ہونے سے طلبہ اور ان کے اہل خانہ کو شدید ذہنی اذیت پہنچتی ہے۔
انہوں نے واضح کیا کہ گذشتہ ڈھائی ماہ کے دوران، مرکزی حکومت نے کئی ایسے اقدامات کیے ہیں جن کے نتیجے میں ان جرائم کے ذمہ دار افراد کو گرفتار کر کے جیل بھیجا گیا ہے۔ طلبہ کے مفادات کے تحفظ کے لیے حکومت کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا گیا تاکہ تقریباً 22 لاکھ امیدواروں کے امتحانات بغیر کسی تاخیر کے منعقد کرائے جا سکیں۔
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