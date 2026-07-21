بھارتی ملاحوں کی ہلاکت پر بھارت نے روسی سفارت کار کو طلب کر لیا
واضح رہے کہ اتوار کو یوکرین کی اوڈیسا بندرگاہ سے روانگی کے وقت تجارتی بحری جہاز پر حملے میں چار بھارتی شہری ہلاک ہو گئے۔
Published : July 21, 2026 at 12:57 PM IST
نئی دہلی: یوکرین کے ساحل کے قریب تجارتی جہاز پر ہوئے حملے میں چار بھارتی شہریوں کی ہلاکت پر حکومت نے روس کے سامنے شدید احتجاج درج کرتے ہوئے روسی ناظم الامور (چارج ڈی افیئرز) کو طلب کیا ہے۔
وزارت خارجہ نے روسی سفارت کار کو بتایا کہ تجارتی جہاز پر حملہ ناقابل قبول ہے، پی ٹی آئی نے منگل کو وزارت کے ذرائع کے حوالے سے اس کی جانکاری دی۔
یوکرین کے وزیر خارجہ اندری سیبیہا نے کہا کہ روس نے اتوار کو یوکرین کی سمندری راہداری میں نیویگیٹ کرنے والے سویلین جہاز پر حملہ کیا۔ اس جہاز کے عملے میں شام اور بھارت کے شہری شامل تھے۔
روس یوکرین تنازع میں بھارتی ملاحوں کی ہلاکت کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ گنی بساؤ کے جھنڈے والے اس جہاز کو روسی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق، اس جہاز 'ایم وی گولڈن لیو' پر عملے کے 17 ارکان سوار تھے، جن میں پانچ بھارتی شہری شامل تھے۔
اس سے قبل پیر کو اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت نے کہا کہ "دستیاب جانکاری کے مطابق، چار بھارتی شہری افسوسناک طور پر اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، جب کہ ایک کی حالت تشویشناک ہے۔ یوکرین میں ہمارا مشن صورت حال کی باریک بینی سے نگرانی کر رہا ہے اور متاثرین کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی تمام کوششیں کر رہا ہے۔ ہم ہلاک ہونے والے بھارتی شہریوں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہیں اور زخمی بھارتی شہری کی جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعاگو ہیں۔"
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وزارت نے مزید کہا کہ "بھارت ایسے حملوں کی مذمت کرتا ہے اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ تجارتی جہاز رانی کو نشانہ بنانا اور بے قصور سویلین عملے کے ارکان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا، یا جہاز رانی اور تجارت کی آزادی میں رکاوٹ ڈالنا انتہائی قابلِ مذمت عمل ہے اور اس سے گریز کیا جانا چاہیے۔"
'کیف پوسٹ' کی ایک رپورٹ کے مطابق، روس کے ایک میزائل نے ترکی کی ملکیت والے مال بردار جہاز 'گولڈن لیو' کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر 10 افراد ہلاک ہوئے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روسی افواج کی جانب سے تین کروز میزائل داغے گئے، جن میں سے ایک میزائل گنی بساؤ کے جھنڈے والے تجارتی جہاز 'گولڈن لیو' کے دائیں جانب لگا، جس سے جہاز میں آگ لگ گئی۔ آٹھ ملاحوں کو بچا کر اوڈیسا کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔
روسی وزارتِ دفاع نے اتوار کو کہا کہ "روسی فیڈریشن کی مسلح افواج نے دن بھر یوکرینی بندرگاہوں اور یوکرین کی مسلح افواج کے مفادات میں کام کرنے والے جہازوں کے خلاف حملے جاری رکھے۔"
وزارتِ دفاع نے بتایا کہ اینٹی شپ 'اونکس' میزائلوں، فضائی کروز میزائلوں اور لوئٹرنگ میونیشنز (ڈرونز) نے بندرگاہ کے بنیادی ڈھانچے کے اہداف کو نشانہ بنایا۔ نشانہ بنائے گئے اہداف میں "اوڈیسا بندرگاہ کے قریب لنگر انداز فوجی سامان لے جانے والے دو بلک کیریئرز بھی شامل تھے۔"
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