یوم جمہوریہ پر اعلان کیے جانے والے پدم ایوارڈز، نامزدگیوں کے عمل کا آغاز

یوم جمہوریہ پر اعلان کیے جانے والے پدم ایوارڈز، نامزدگیوں کے عمل کا آغاز
गणतंत्र दिवस 2027 पर घोषित होने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन शुरू
Published : March 16, 2026 at 10:03 AM IST
نئی دہلی: یوم جمہوریہ 2027 پر اعلان کیے جانے والے پدم ایوارڈز کے لیے غیر معمولی کامیابیوں اور افراد کی خدمات کے لیے نامزدگیوں اور سفارشات کا عمل اتوار کو شروع ہوا۔ حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نامزدگی داخل کرنے کی آخری تاریخ 31 جولائی 2026 ہے۔
اس میں مزید کہا گیا ہے، "پدم ایوارڈز کے لیے نامزدگی اور سفارشات صرف نیشنل ایوارڈ پورٹل پر آن لائن موصول ہوں گی۔" پدم ایوارڈز (پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری) ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات ہیں۔ ایوارڈز کا آغاز 1954 میں کیا گیا تھا اور اس کے بعد سے ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر "ممتاز کاموں" کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے۔
حکومت کی طرف سے جاری کردہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ "تمام افراد، ذات، پیشہ، عہدے یا جنس سے قطع نظر، ان ایوارڈز کے اہل ہیں۔ سرکاری ملازمین (بشمول وہ لوگ جو پبلک سیکٹر کے اداروں میں کام کرتے ہیں) ڈاکٹر اور سائنسدان پدم ایوارڈز کے اہل نہیں ہیں۔"
اس سلسلے میں تفصیلی معلومات وزارت داخلہ کی ویب سائٹ (https://mha.gov.in) پر "ایوارڈز اور میڈلز" کے عنوان کے تحت اور پدما ایوارڈ پورٹل (https://padmaawards.gov.in) پر دستیاب ہے۔ ان ایوارڈز سے متعلق قواعد و ضوابط ویب سائٹ پر اس لنک پر دستیاب ہیں: https://padmaawards.gov.in/AboutAwards.aspx۔
یہ ایوارڈ کیوں ہے خاص؟
پدم ایوارڈز، ہندوستان کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات میں سے، تین قسموں میں پیش کیے جاتے ہیں: پدم وبھوشن، پدم بھوشن اور پدم شری۔ یہ ایوارڈز ایسے افراد کو دیے جاتے ہیں جنہوں نے آرٹ، سماجی کام، پبلک ایڈمنسٹریشن، سائنس، تجارت اور صنعت، طب، ادب اور تعلیم، کھیل اور سول سروس سمیت مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ پدم وبھوشن کو غیر معمولی اور ممتاز خدمات کے لیے، پدم بھوشن کو ایک اعلیٰ درجہ کی ممتاز خدمات کے لیے، جب کہ پدم شری کسی بھی شعبے میں شاندار خدمات کے لیے دیا جاتا ہے۔