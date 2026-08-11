پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدے پر بھارت کی نظر، وزارت خارجہ
جیسوال نے کہا کہ ہم ہندوستان کی قومی سلامتی اور علاقائی امن و استحکام کے نقطہ نظر سے اس کے اثرات کا جائزہ لےرہے ہیں۔
Published : August 11, 2026 at 10:51 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان نے منگل کو کہا کہ وہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے کے ملک کی قومی سلامتی اور علاقائی امن و استحکام پر اثرات کا جائزہ لے رہا ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کے درمیان ہونے والی بات چیت کے بعد تینوں ممالک نے 7 اگست کو مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔
وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے اپنی پندرہ روزہ میڈیا بریفنگ میں کہا جہاں تک اس معاہدے کا تعلق ہے، ہم ہندوستان کی قومی سلامتی اور علاقائی امن و استحکام کے نقطہ نظر سے اس کے اثرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہندوستان اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور اس سمت میں تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ جیسوال نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان مغربی ایشیا کے تنازعہ سے متعلق تمام پیش رفتوں پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
جمعہ کو پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کی جانب سے جاری مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ مشترکہ سٹریٹجک مفادات اور دیرینہ دفاعی تعاون پر مبنی ہے۔
معاہدے کا مقصد کسی بھی قسم کی جارحیت کے خلاف اجتماعی مزاحمت کو مضبوط کرنا ہے۔ اس میں یہ بھی شرط رکھی گئی ہے کہ تینوں ممالک میں سے کسی ایک پر مسلح حملہ ان تمام پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ یہ تینوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کے تمام پہلوؤں کو مزید بڑھانے کے لیے بھی فراہم کرتا ہے۔
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