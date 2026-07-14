آبنائے ہرمز میں کشیدگی برقرار، خلیج فارس میں 7 بھارتی پرچم بردار جہاز پھنسے، 148 بھارتی ملاح سوار
دو روز قبل قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز "جی ایف ایس گیلیکسی" پر ایرانی حملے میں ایک بھارتی ملاح لاپتہ ہوگیا تھا۔
Published : July 14, 2026 at 8:19 PM IST
نئی دہلی: امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے باعث خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں سمندری نقل و حمل شدید متاثر ہوئی ہے۔ بھارتی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ سات بھارتی پرچم بردار تجارتی جہاز اس وقت خلیج فارس میں موجود ہیں، جن پر 148 بھارتی ملاح سوار ہیں، اور موجودہ حالات کے پیش نظر ان جہازوں کے فوری طور پر خطے سے باہر نکلنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
سرکاری ذرائع کے مطابق یہ تمام جہاز حالیہ فوجی کشیدگی شروع ہونے سے پہلے آبنائے ہرمز کے مغربی حصے میں موجود تھے۔ حکام کا کہنا ہے کہ جس طرح مشرقِ وسطیٰ میں پہلے پیدا ہونے والی کشیدگی کے دوران بحری جہازوں نے احتیاطاً اپنی نقل و حرکت محدود کر دی تھی، اسی طرح اس مرتبہ بھی یہ جہاز صورتحال معمول پر آنے تک خلیج فارس میں ہی رہنے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔
حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ سات بھارتی پرچم بردار جہازوں میں سے پانچ جہاز تجارتی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، جبکہ تمام سات جہازوں پر مجموعی طور پر 148 بھارتی ملاح موجود ہیں۔ انہوں نے کہاکہ "موجودہ سکیورٹی صورتحال کے پیش نظر ان جہازوں کے عملے نے فی الحال خلیج فارس سے باہر نکلنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا ہے۔"
اس کشیدہ صورتحال کے دوران 14 جولائی کی علی الصبح دو تجارتی بحری جہازوں ایم ٹی ال بہیہ اور ایم ٹی ممباسا بی پر حملے کیے گئے، جس سے خطے میں بحری سلامتی کے حوالے سے تشویش مزید بڑھ گئی ہے۔ یہ حملے اس واقعے کے صرف دو دن بعد ہوئے جب قبرص کے پرچم بردار کنٹینر جہاز "جی ایف ایس گیلیکسی" پر ایرانی حملے میں ایک بھارتی ملاح لاپتہ ہو گیا تھا۔
حکام نے تصدیق کی ہے کہ ایم ٹی ال بہیہ پر موجود ایک بھارتی ملاح حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ اگرچہ حکومت نے ابھی اس کی شناخت ظاہر نہیں کی، تاہم اس واقعہ پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا ہے اور متاثرہ خاندان سے رابطہ کیا جا رہا ہے۔ ایم ٹی ال بہیہ پر مجموعی طور پر 23 افراد سوار تھے، جن میں کہ 12 بھارتی، 6 فلپائنی، 3 روسی، ایک مصری اور ایک سری لنکن شامل تھے۔
جبکہ ایم ٹی ممباسا بی پر بھی 23 افراد موجود تھے، جن میں 17 بھارتی، 3 یوکرینی اور 3 جارجیائی ملاح شامل تھے۔ تازہ حملوں نے جون 2026 میں امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے نازک امن معاہدے پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر موجودہ کشیدگی مزید بڑھی تو اس کے اثرات صرف مشرقِ وسطیٰ تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ عالمی تجارت، خام تیل کی سپلائی اور بین الاقوامی بحری راستوں پر بھی پڑ سکتے ہیں۔
آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین بحری راستوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے عالمی سطح پر خام تیل اور قدرتی گیس کی بڑی مقدار سمندر کے ذریعے منتقل کی جاتی ہے۔ اس راستے میں کسی بھی قسم کی کشیدگی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں، جہاز رانی اور توانائی کی سپلائی پر فوری اثر ڈال سکتی ہے۔
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بھارتی حکومت صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور وزارت خارجہ، وزارت جہاز رانی اور متعلقہ سفارتی مشنز کے ذریعے خطے میں موجود بھارتی ملاحوں اور جہازوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔