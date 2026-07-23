حکومت کی طلبا سے مذاکرات کی پیشکش! ’کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ بات چیت کے لیے تیار ہیں‘: مرکزی وزیر جتیندر سنگھ
جتیندر سنگھ نے کہا کہ حکومت گزشتہ روز سے اب تک طلبا نمائندوں کو مذاکرات کے لیے چار باضابطہ تجاویز بھیج چکی ہے۔
Published : July 23, 2026 at 4:10 PM IST
نئی دہلی : نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف جاری ملک گیر طلبا تحریک کے درمیان مرکزی حکومت نے ایک بار پھر مظاہرین کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ "کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ" بات چیت کے لیے تیار ہے۔ حکومت نے طلبہ سے اپیل کی ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں تاکہ مسائل کا پرامن اور مثبت حل تلاش کیا جا سکے۔
مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے جمعرات کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت گزشتہ روز سے اب تک طلبہ نمائندوں کو مذاکرات کے لیے چار باضابطہ تجاویز بھیج چکی ہے۔ انہوں نے کہاکہ "یہ ملک کے تمام نوجوانوں کے لیے حکومت کی جانب سے ایک کھلی دعوت ہے۔ ہم آپ کی سہولت کے مطابق، کسی بھی وقت اور کسی بھی مقام پر تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔"
جتیندر سنگھ نے بتایا کہ مذاکرات میں ان کے ساتھ مرکزی وزیر صحت اور بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا بھی شریک ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات جے پی نڈا کے دفتر یا ان کی رہائش گاہ، جہاں بھی طلبہ مناسب سمجھیں، وہاں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہاکہ "ہم انا یا ضد کی سیاست نہیں کرتے۔
انہوں نے کہا کہ جے پی نڈا اور میں خود مذاکرات میں موجود رہیں گے۔ ہم بات چیت کے ذریعے مرحلہ وار مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ طلبہ کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت مسلسل اقدامات کر رہی ہے، اس لیے میں تمام نوجوانوں سے عاجزانہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ مذاکرات کے لیے آگے آئیں۔"
حکومت کی یہ پیشکش ایسے وقت سامنے آئی ہے جب نیٹ امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف ملک بھر میں احتجاج شدت اختیار کر چکا ہے۔ مختلف طلبہ تنظیمیں اور "کاکروچ جنتا پارٹی" کی قیادت میں جاری تحریک مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے، امتحانی نظام میں اصلاحات اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر رہی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: اننت ناگ دہشت گردانہ حملے کے بعد بڑی کارروائی، لشکرِ طیبہ کے دو دہشت گردوں کے مکانات مسمار
دوسری جانب طلبا تنظیموں کا کہنا ہے کہ مذاکرات اسی وقت بامعنی ثابت ہوں گے جب حکومت ان کے بنیادی مطالبات پر سنجیدگی سے غور کرے اور امتحانی نظام میں اصلاحات کے لیے عملی اقدامات کرے۔