پارلیمنٹ میں راہل گاندھی کے خلاف تحریک معاملہ پر کرن رجیجو کا اہم بیان
رجیجو نے کہاکہ اسپیکر سے مشاورت کی جائے گی کہ اسے اخلاقیات کمیٹی کے سپرد کیا جائے یا براہِ راست ایوان میں پیش کیا جائے۔
Published : February 13, 2026 at 3:34 PM IST
نئی دہلی : مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے جمعہ کو اعلان کیا کہ حکومت نے لوک سبھا میں قائدِ حزبِ اختلاف راہل گاندھی کے خلاف غیر پارلیمانی زبان کے استعمال پر تحریک لانے کا اپنا منصوبہ فی الحال مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ بی جے پی کے ایک رکن پہلے ہی اسی معاملے پر “سبسٹینٹو موشن” کی نوٹس جمع کرا چکے ہیں۔
صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے رجیجو نے کہا کہ اس معاملے میں اسپیکر سے مشاورت کی جائے گی کہ آیا اسے استحقاق کمیٹی، اخلاقیات کمیٹی کے سپرد کیا جائے یا براہِ راست ایوان میں پیش کیا جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چونکہ ایک نجی رکن پہلے ہی نوٹس دے چکے ہیں، اس لیے حکومت اپنی جانب سے الگ تحریک پیش نہیں کرے گی۔
بی جے پی رکن پارلیمنٹ نشی کانت دوبے نے جمعرات کو بتایا تھا کہ انہوں نے راہل گاندھی کے خلاف ایک “سبسٹینٹو موشن” پیش کرنے کی نوٹس دی ہے، جس میں ان کی لوک سبھا رکنیت منسوخ کرنے اور تاحیات انتخابات لڑنے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
دوبے نے الزام عائد کیا کہ راہل گاندھی بیرونِ ملک دوروں کے دوران بعض غیر ملکی تنظیموں جیسے سوروس فاؤنڈیشن، یو ایس ایڈ اور فورڈ فاؤنڈیشن کے ساتھ روابط رکھتے ہیں اور مبینہ طور پر “ملک مخالف عناصر” سے گٹھ جوڑ کرتے ہیں۔ تاہم ان الزامات پر کانگریس کی جانب سے باضابطہ ردعمل سامنے آنا باقی ہے۔
پارلیمانی طریقۂ کار کے مطابق “سبسٹینٹو موشن” ایک خود مختار اور مکمل تجویز ہوتی ہے جو ایوان کی منظوری کے لیے پیش کی جاتی ہے اور اس کے ذریعے ایوان اپنی رائے یا فیصلہ ظاہر کرتا ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ لوک سبھا اسپیکر اس معاملے کو کس فورم پر بھیجتے ہیں اور آیا اسے ایوان میں بحث کے لیے منظور کیا جاتا ہے یا نہیں۔