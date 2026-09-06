حکومت کو مہاراشٹرا کے طلباء کی آواز سننی چاہیے، ورنہ 'چھاتروں کی گونج' اور تیز ہوگی: راہل گاندھی
راہل گاندھی نے کہا کہ چاہے مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت، ہر طالب علم بی جے پی حکومت سے پریشان ہے۔
Published : September 6, 2026 at 4:14 PM IST
نئی دہلی: کانگریس قائد راہل گاندھی نے اتوار کو کہا کہ ہزاروں طلباء مہاراشٹرا کی سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ پورے نظام پر سے ان کا بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی حکومت کو ان کی آواز سننی چاہیے اور فوری کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ 'چھاتروں کی گونج' مزید تیز ہوگی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چاہے مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت، ہر طالب علم بی جے پی کے دورِ حکومت سے 'پریشان' ہے۔
لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف (اپوزیشن لیڈر) نے ایکس (X) پر ہندی میں ایک پوسٹ میں کہا، 'مہاراشٹرا میں ہزاروں چھاتر سڑکوں پر ہیں، پرامن طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں - اس کی وجہ صرف ایک امتحان یا بھرتی نہیں ہے، بلکہ ایک بھروسہ ہے جو پورے نظام سے ٹوٹ چکا ہے۔'
महाराष्ट्र में हजारों छात्र सड़कों पर हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलनरत हैं - इसकी वजह सिर्फ एक परीक्षा या भर्ती नहीं, पूरे सिस्टम से टूट चुका भरोसा है।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 6, 2026
चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की, BJP सरकार से हर छात्र त्रस्त है। पेपर लीक, रुकी हुई भर्तियां, शिक्षा की असहनीय लागत, हॉस्टल…
ہر طالب علم بی جے پی حکومت سے ہے پریشان
راہل گاندھی نے کہا، 'چاہے مرکزی حکومت ہو یا ریاستی حکومت، ہر طالب علم بی جے پی حکومت سے پریشان ہے۔ پیپر لیک، رکی ہوئی بھرتیاں، پڑھائی کے بے پناہ اخراجات، ہاسٹلز میں غیر انسانی حالات، زہر جیسا کھانا، ڈی بی ٹی (DBT) میں دھوکہ دہی۔' انہوں نے مزید کہا، 'اور اب، انہوں نے ایم پی ایس سی (MPSC) جیسے آئینی ادارے پر قبضہ کر کے اس کی ساکھ (کریڈیبلٹی) ختم کر دی ہے۔'
انصاف نہیں مل جاتا، تب تک تیز ہوگی 'چھاتروں کی گونج'
راہل گاندھی نے زور دے کر کہا کہ طلباء کے کامیاب مستقبل کے لیے ان کا ہر مطالبہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا، 'حکومت کو ان کی آواز سننی چاہیے اور فوری ایکشن لینا چاہیے - ورنہ، یہ 'چھاتروں کی گونج' تب تک اور تیز ہوتی جائے گی جب تک انصاف نہیں مل جاتا۔'
امیدواروں کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل
ان کا یہ بیان مہاراشٹرا حکومت کی جانب سے ریاست میں موجودہ بھرتی امتحانی نظام کا مکمل جائزہ (رِویو) لینے اور اسے زیادہ شفاف (ٹرانسپیرنٹ)، محفوظ، قابلِ اعتماد اور امیدواروں کے لیے سازگار بنانے کے اقدامات تجویز کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دیے جانے کے بعد آیا ہے۔
بدعنوانیوں کی روک تھام کے لیے ایجنسیوں کے درمیان تال میل
اس جائزے میں امتحان کے پورے عمل کا احاطہ کیا جائے گا، جس میں سوالاتی پرچے (کوسچن پیپرز) تیار کرنا اور ان کی جانچ پڑتال (اسکروٹنی)، پرچوں کی رازداری اور محفوظ ترسیل، امتحانی مراکز کا انتظام اور سکیورٹی، ٹیکنالوجی کا استعمال، بدعنوانیوں کی روک تھام، مختلف ایجنسیوں کے درمیان تال میل (کوآرڈینیشن)، شکایات کا ازالہ اور امیدواروں کا امتحان کا مجموعی تجربہ شامل ہے۔
حکومت نے اہم مطالبات تسلیم کر لیے
مہاراشٹرا میں قبائلی (آدیواسی) طلباء اور نوکریوں کے خواہشمند افراد نے ہاسٹلز کی خراب حالت، طلباء کی حفاظت اور امتحانی پرچوں کے لیک ہونے کے خلاف احتجاج کیا تھا، جس کے بعد ریاستی حکومت نے ان کے اہم مطالبات تسلیم کر لیے اور امتحانی اصلاحات کے لیے ایک نیا پینل تشکیل دیا۔