مرکزی حکومت نے 30 نومبر کو لوک سبھا اور 2 دسمبر کو راجیہ سبھا کا اجلاس دوبارہ طلب کرنے کی درخواست کی
حکومت نے اسپیکر لوک سبھا سے درخواست کی ہے کہ سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے اجلاس دوبارہ طلب کیا جائے۔
By ANI
Published : November 26, 2026 at 8:23 PM IST
نئی دہلی : مرکزی وزیر برائے پارلیمانی امور کرن رجیجو نے جمعرات کو کہا کہ مرکزی حکومت نے اہم سرکاری امور نمٹانے کے لیے اسپیکر لوک سبھا اور چیئرمین راجیہ سبھا سے درخواست کی ہے کہ ایوانِ زیریں (لوک سبھا) کا اجلاس 30 نومبر اور ایوانِ بالا (راجیہ سبھا) کا اجلاس 2 دسمبر کو دوبارہ بلایا جائے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر اپنی ایک پوسٹ میں رجیجو نے مزید بتایا کہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی نشستیں سرکاری کام کاج کی ضروریات کے پیشِ نظر 3 دسمبر کو ختم ہونے کی توقع ہے۔
رجیجو نے ’ایکس‘ پر لکھا کہ ’’حکومت نے اسپیکر لوک سبھا اور چیئرمین راجیہ سبھا سے درخواست کی ہے کہ اہم سرکاری امور کی انجام دہی کے لیے بالترتیب پیر 30 نومبر 2026 کو لوک سبھا اور بدھ 2 دسمبر 2026 کو راجیہ سبھا کا اجلاس دوبارہ طلب کیا جائے۔‘‘ مرکزی وزیر نے مزید کہا: ’’سرکاری امور کی ضروریات کے تحت دونوں ایوانوں کی نشست 3 دسمبر 2026 کو اختتام پذیر ہو سکتی ہے۔‘‘
The Government has requested Hon’ble Speaker, Lok Sabha and Hon’ble Chairman, Rajya Sabha to reconvene Lok Sabha on Monday, 30th November, 2026 and Rajya Sabha on Wednesday, 2nd December, 2026 respectively to transact essential Government Business. Subject to exigencies of the Business, the sitting of both Houses may conclude on 3rd December, 2026.— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 26, 2026
رجیجو کے اس اعلان کے بعد حلقہ بندی (ڈی لمیٹیشن) اور خواتین کے ریزرویشن کے حوالے سے قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں، کیونکہ اس اعلان میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ اجلاس میں کون سے بل پیش کیے جائیں گے۔ دریں اثنا، 30 نومبر سے شروع ہونے والے پارلیمانی اجلاس کے لیے حکمتِ عملی طے کرنے کی غرض سے کل شام ساڑھے چار بجے دہلی میں کانگریس پارلیمانی حکمتِ عملی گروپ کا اجلاس منعقد ہوگا۔
مختصر نوٹس پر ایوانوں کا اجلاس دوبارہ بلانے کا یہ فیصلہ گزشتہ پارلیمانی اجلاس کے بعد سامنے آنے والے ایک بے مثال آئینی و طریقہ کار کے پس منظر میں کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا آخری اجلاس ’مانسون اجلاس 2026‘ کے دوران ہوا تھا، جو 13 اگست 2026 کو لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں کے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی (سائن ڈائی) ہونے کے ساتھ ختم ہوا تھا۔ 13 اگست کے التوا کے بعد کسی بھی ایوان کے اجلاس کا باضابطہ اختتام (پرو روگ) نہیں کیا گیا تھا۔
نومبر کے اواخر میں 100 دن کی حد عبور کرنے کے ساتھ ہی یہ بھارت کی آئینی تاریخ میں پارلیمانی نشستوں کے درمیان بغیر باضابطہ اختتام کے طویل ترین وقفہ بن گیا ہے، جس نے 2008 میں قائم ہونے والے 87 دن کے سابقہ ریکارڈ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 13 اگست 2026 کو دونوں ایوانوں کو صرف ان کے متعلقہ پریزائیڈنگ آفیسرز کی جانب سے غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا تھا، جبکہ صدرِ جمہوریہ ہند کی جانب سے آئین کی دفعہ 85(2)(a) کے تحت اجلاس کے باضابطہ اختتام کا حکم نامہ کبھی جاری نہیں کیا گیا۔
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چونکہ مانسون اجلاس کا باضابطہ اختتام نہیں ہوا تھا، اس لیے حکومت کو نیا اجلاس طلب کرنے کے لیے صدرِ جمہوریہ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے (جس کے لیے روایتی طور پر 14 دن کا پیشگی نوٹس درکار ہوتا ہے)۔ قواعدِ و ضوابط (جیسے لوک سبھا میں قاعدہ 15) کے تحت اسپیکر اور چیئرمین جاری اجلاس کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے مختصر نوٹس پر براہِ راست ایوان کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ مانسون اجلاس کو تکنیکی طور پر برقرار رکھنے کی وجہ حکومت کو نیا 14 روزہ سمن جاری کیے بغیر مختصر نوٹس پر پارلیمنٹ کا اجلاس دوبارہ بلانے کا موقع مل گیا ہے۔