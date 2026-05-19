کیا حکومت مندروں کے سونے کو اپنے قبضے میں لے لے گی؟ حکومت لے گی بڑا فیصلہ؟ وزارت خزانہ نے جاری کر دیا بڑا بیان
حکومت نے مندر کے سونے سے رقم کمانے اور اسے اسٹریٹجک ریزرو میں تبدیل کرنے کی افواہوں کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا ہے۔
Published : May 19, 2026 at 11:52 AM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے سوشل میڈیا اور مختلف ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی تمام افواہوں اور قیاس آرائیوں کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت ملک میں مذہبی ٹرسٹوں اور مندروں کے پاس موجود سونے سے رقم کمانے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ مرکزی وزارت خزانہ نے ان دعوؤں کو مکمل طور پر گمراہ کن، جھوٹا اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ایک سرکاری وضاحت جاری کی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ ایسی کوئی پالیسی زیر غور نہیں ہے۔
افواہوں پر وزارت خزانہ کا سخت موقف
پچھلے کچھ دنوں سے، گمراہ کن پیغامات آن لائن گردش کر رہے ہیں جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت تمام مذہبی اداروں کے پاس موجود سونے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نئی لازمی پالیسی متعارف کروا رہی ہے۔ مزید برآں، کچھ وائرل ہونے والے دعووں میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ حکومت مندر کے اسپائرز، دروازوں، ستونوں اور دیگر ڈھانچوں سے سونے کی چڑھائی کو ضبط کرنے جا رہی ہے اور اسے ہندوستان کے "اسٹریٹجک سونے کے ذخائر" قرار دے گی۔ وزارت خزانہ نے ان دعوؤں کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسی افواہیں صرف اور صرف عوام کو گمراہ کرنے اور معاشرے میں غیر ضروری انتشار پیدا کرنے کے لیے پھیلائی جا رہی ہیں۔
آفیشل چینلز پر اعتماد کرنے کی اپیل
حکومت نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی غیر تصدیق شدہ معلومات یا سوشل میڈیا افواہوں پر یقین نہ کریں یا آگے بڑھائیں۔ وزارت نے کہا کہ غیر تصدیق شدہ معلومات پھیلانے سے معاشرے میں غلط فہمی اور خوف پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی پالیسی فیصلے یا حکومتی اسکیم سے متعلق سرکاری معلومات صرف پریس انفارمیشن بیورو (PIB)، سرکاری ویب سائٹس، اور تصدیق شدہ پبلک کمیونیکیشن پلیٹ فارمز کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں۔
رضاکارانہ اسکیمیں پہلے کی طرح جاری رہیں
وزارت نے یہ بھی واضح کیا کہ ملک میں موجودہ گولڈ منیٹائزیشن اسکیم (GMS) مکمل طور پر رضاکارانہ ہے۔ اس اسکیم کے تحت کوئی بھی شہری یا مذہبی تنظیم رضاکارانہ طور پر بیکار سونا بینکوں میں جمع کراسکتی ہے اور اس پر مقررہ سود حاصل کرسکتی ہے۔ حکومت ایسا کرنے کے لیے کسی مذہبی ادارے پر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہی ہے۔ مندروں اور مذہبی ٹرسٹوں کی جائیداد مکمل طور پر محفوظ ہے اور یہ صرف متعلقہ ٹرسٹ کی ملکیت رہے گی۔