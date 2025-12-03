رازداری کے خدشات کے درمیان حکومت نے اسمارٹ فونز پر سنچار ایپ کو لازمی قرار دینے والا اپنا حکم واپس لے لیا
وزارت مواصلات نے ایک پریس بیان میں کہاحکومت نے موبائل مینوفیکچررز کے لیے پہلے سے انسٹالیشن کو لازمی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
نئی دہلی: حکومت نے بدھ کے روز اپنی اس ہدایت کو واپس لے لیا جس میں اسمارٹ فون مینوفیکچررز سے تمام نئے آلات پر سرکاری سائبر سیکیورٹی ایپلی کیشن کو پہلے سے انسٹال کرنے کی ضرورت تھی۔ یہ اقدام ان بڑھتے ہوئے خدشات کو دور کرنے کے لیے اٹھایا گیا کہ یہ اقدام صارف کی رازداری سے سمجھوتہ کر سکتا ہے یا نگرانی کا باعث بن سکتا ہے۔
سنچار ساتھی ایپ
سنچار ساتھی ایپ، جس کے بارے میں حکومت کا کہنا ہے کہ صرف چوری شدہ فون کو ٹریک اور بلاک کرنے اور انہیں غلط استعمال سے روکنے میں مدد کرتا ہے، تاہم، ایپ اسٹورز پر مفت ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب رہے گا۔ وزارت مواصلات نے ایک پریس بیان میں کہا، "حکومت نے موبائل مینوفیکچررز کے لیے پہلے سے انسٹالیشن کو لازمی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔"
یہ اقدام حزب اختلاف کی جماعتوں اور رازداری کے حامیوں کے احتجاج کے بعد کیا گیا ہے جنہیں خدشہ تھا کہ ایپ کالز سن سکتی ہے اور پیغامات پڑھ سکتی ہے۔ کچھ مینوفیکچررز، جیسے ایپل اور سام سنگ نے مبینہ طور پر 28 نومبر کے آرڈر پر اعتراض کیا۔
وزارت نے ایک بیان میں کہا، "صارفین کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور ایپ انسٹالیشن آرڈر کا مقصد اس عمل کو تیز کرنا اور اسے کم علم رکھنے والے شہریوں کے لیے آسانی سے قابل رسائی بنانا تھا۔ صرف گزشتہ روز ہی، 600,000 شہریوں نے ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اندراج کیا، جو کہ اس کے استعمال میں 10 گنا اضافہ ہے۔"
جیوترادتیہ سندھیاکا بیان
مواصلات کے وزیر جیوترادتیہ سندھیا نے اشارہ کیا کہ حکومت 28 نومبر کے حکم میں ترمیم کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن انہوں نے زور دیا کہ ایپ کے ذریعے جاسوسی نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی ہونے کا امکان ہے۔
سنچار ساتھی ایپ سے متعلق جاسوسی کے بارے میں خدشات کے بارے میں لوک سبھا میں کانگریس کے رہنما دیپندر سنگھ ہڈا کے ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے، انہوں نے کہا، "اس کے ذریعے جاسوسی ممکن نہیں ہے، اور کوئی جاسوسی نہیں ہوگی۔" سندھیا نے منگل کو کہا تھا کہ صارف ایپ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، جو صرف اس وقت چالو ہوتی ہے جب کوئی صارف رجسٹر ہوتا ہے۔ اگر کوئی صارف ایپ پر رجسٹرڈ نہیں ہے تو ایپ ایکٹیویٹ نہیں ہوگی، اور کوئی بھی اسے ڈیلیٹ کرسکتا ہے۔ ایپ کو پہلے ہی تقریباً 15 ملین بار ڈاؤن لوڈ کیا جا چکا ہے۔
وزیر نے کہا کہ پورٹل اور ایپ کے ذریعے 2.6 ملین چوری شدہ ہینڈ سیٹس کا سراغ لگایا گیا ہے، 700,000 چوری شدہ ہینڈ سیٹس صارفین کو واپس کر دیے گئے ہیں، 4.1 ملین موبائل کنکشن منقطع کیے گئے ہیں، اور 600,000 فراڈز کو بلاک کیا گیا ہے۔ 28 نومبر کے ایک حکم میں، ان کی وزارت نے اسمارٹ فون مینوفیکچررز کو ہدایت کی کہ وہ ایپ کو تمام نئے آلات پر پہلے سے انسٹال کریں اور اسے پرانے آلات پر اپ ڈیٹ کریں۔
ہنگامہ آرائی کے بعد، مواصلات کی وزارت نے ایک وضاحتی جاری کیا، جس میں واضح کیا گیا کہ "آسانی سے دکھائی دینے اور قابل رسائی" اور "فعالیتیں غیر فعال یا محدود نہیں" کے احکامات مینوفیکچررز کے لیے ہدایت ہیں، صارفین پر پابندی نہیں۔
اس میں کہا گیا ہے، "اس کا سیدھا مطلب ہے کہ مینوفیکچررز کو ایپس کے ایسے ورژن کو چھپانا، کرپٹ یا پہلے سے انسٹال نہیں کرنا چاہیے جو کام نہیں کرتے ہیں اور پھر تعمیل کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مذکورہ شق میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ سنچار ساتھی ایپ کو آخری صارف ان انسٹال نہیں کر سکتا۔ یہ شہری پر منحصر ہے کہ وہ سنچار ساتھی موبائل ایپ کو فعال اور رجسٹر کرے یا اسے غیر فعال کرے۔"
حکم واپس لینے سے پہلے ایک وضاحتی جاری کیا گیا
حزب اختلاف کی اہم پارٹی کانگریس نے بی جے پی حکومت پر ایپ کے ذریعے شہریوں کی "ڈھٹائی سے جاسوسی" کرنے کا الزام لگایا تھا۔ کانگریس کے میڈیا اور پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ، پون کھیرا نے کہا، "مواصلات کے وزیر کا پر اعتماد دعویٰ کہ سنچار ساتھی ایپ کو فوری طور پر ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے، حکومت کی اپنی ہدایات کے مطابق ہے، جہاں سیکشن 7(b) واضح طور پر کہتا ہے کہ پہلے سے انسٹال کردہ ایپ کو ہٹایا نہیں جا سکتا، اور نہ ہی اس کے 'منی' کاموں میں سے کوئی 'منصوبہ بندی' یا 'منظم' کام دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ وضاحت کنندہ نے بتایا کہ سنچار ساتھی ایپ کے پاس فون ڈیٹا تک محدود رسائی ہے، اور وہ بھی صرف اس حد تک جس کی اجازت شہریوں کے ذریعے ہر "فراڈ رپورٹنگ انٹریکشن" میں فراہم کی گئی ہے۔
کچھ دیگر موبائل ایپس کی طرح، سنچار ساتھی بھی رجسٹریشن کا عمل شروع کرنے سے پہلے فون میں موجود ایکٹو سم کو چیک کرنے کے لیے "فون کال کرنے اور ان کا نظم کرنے" اور صارف کی رجسٹریشن مکمل کرنے کے لیے ایس ایم ایس بھیجنے کی اجازت مانگتا ہے۔
وضاحت کنندہ نے کہا، "یہ ایک بار کا ایس ایم ایس ہے، جو بینکنگ ایپس، یو پی آئی ایپلیکیشنز، اور کمیونیکیشن پلیٹ فارمز کے ذریعے استعمال ہونے والے او ٹی پی تصدیقی عمل سے ملتا جلتا ہے۔ ایپ اسے کسی اور چیز کے لیے استعمال نہیں کرتی ہے جسے اس اجازت سے فعال کیا جا سکتا ہے۔"
وضاحت کنندہ نے بتایا کہ ایپ کو پروڈکٹ کی تصاویر لینے کے لیے کیمرہ تک رسائی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ باکس پر چھپی ہوئی IMEI نمبر، ہینڈ سیٹ کی صداقت کی تصدیق کرنے کے لیے، اور ثبوت کے طور پر جعلی کالز یا ایس ایم ایس کے کیپچر کیے گئے اسکرین شاٹس بھیجنے کے لیے، جیسا کہ صارف نے منتخب کیا ہے۔