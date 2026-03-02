اشتعال انگیز خطبات دینے والے ایران نواز بنیاد پرست مبلغین پر نظر رکھیں، مرکز کی ریاستوں کو ہدایت
امریکی اور اسرائیلی حملے میں آیت اللہ علی خامنہ ای کی ہلاکت کے بعد ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں مظاہرے جاری ہیں۔
نئی دہلی: مرکزی وزارت داخلہ نے ریاستوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات دینے والے ایران نواز بنیاد پرست مبلغین پر نظر رکھیں جو ایران پر اسرائیل-امریکہ کے حملے کے بعد تشدد کا باعث بن سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 28 فروری کو تمام ریاستوں کو بھیجے گئے ایک خط میں، وزارت نے تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو انتہاپسندوں اور عالمی دہشت گرد گروہوں کی سوشل میڈیا سرگرمیوں پر نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ نے ریاستوں کو اس بات کو یقینی بنانے کا مشورہ دیا ہے کہ امن و امان کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ وزارت نے ریاستوں سے چوکسی بڑھانے کو کہا ہے، کیونکہ عالمی واقعات بیان بازی کے ذریعے گھریلو اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔
سرکلر میں ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں امریکہ اور اسرائیل کے قونصل خانوں، سفارت خانوں اور دیگر سفارتی دفاتر اور دونوں ممالک کے دیگر اداروں میں کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکنے اور امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے سیکورٹی بڑھا دیں۔
ایران جنگ اور مشرق وسطیٰ میں اس کے اثرات کے پیش نظر دہلی میں خاص طور پر امریکہ، اسرائیل اور ایران سمیت دیگر ممالک کے سفارت خانوں کے ارد گرد کے علاقوں میں ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔
ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کی امریکی-اسرائیل حملے میں ہلاکت پر غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے اتوار کو ہندوستان کے مختلف حصوں میں شیعہ سوگوار سڑکوں پر نکل آئے۔
نیوز ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق ،حکام نے بتایا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے قتل کے خلاف بے ساختہ مظاہروں کے پیش نظر پیر کو پورے کشمیر میں موبائل انٹرنیٹ کی اسپیڈ کم کر دی گئی۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ قدم علاقے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی اقدام کے طور پر اٹھایا گیا ہے۔
ایک اہلکار نے بتایا کہ کشمیر میں تقریباً 15 لاکھ شیعہ ہیں۔ سرینگر سمیت بڈگام، بانڈی پورہ، اننت ناگ اور پلوامہ میں بڑے احتجاجی مظاہرے دیکھے گئے ہیں۔
ہفتے کے روز ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں خامنہ ای ایک فضائی حملے میں مارے گئے۔ ایران کے سرکاری میڈیا نے اتوار کو اس کی تصدیق کی، جس سے بھارت سمیت دنیا بھر میں احتجاج اور سوگ کی لہر دوڑ گئی۔
