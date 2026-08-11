10 اور 20 روپے کے ایک ارب پلاسٹک نوٹ جاری کرنے کی منظوری، آر بی آئی کرے گا فیلڈ ٹرائل
وزیر خزانہ کے مطابق پولیمر نوٹوں کو مرحلہ وار متعارف کرانے کا منصوبہ ہے جبکہ کاغذ پر مبنی موجودہ نوٹ بھی گردش میں رہیں گے۔
Published : August 11, 2026 at 5:25 PM IST
نئی دہلی : مرکزی حکومت نے 10 اور 20 روپے مالیت کے ایک ایک ارب پولیمر بینک نوٹ متعارف کرانے کی منظوری دے دی ہے۔ ان نوٹوں کو ابتدائی طور پر فیلڈ ٹرائل کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ کامیاب تجربے کے بعد ان کی باقاعدہ گردش شروع کرنے کی تجویز ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارامن نے منگل کو راجیہ سبھا میں ایک تحریری جواب میں بتایا کہ ریزرو بینک آف انڈیا کے مرکزی بورڈ کی سفارش پر حکومت کو 10 اور 20 روپے کے پولیمر بینک نوٹ جاری کرنے کی تجویز بھیجی گئی تھی۔ حکومت نے اس تجویز کو منظوری دے دی ہے۔
وزیر خزانہ کے مطابق پولیمر نوٹوں کو مرحلہ وار متعارف کرانے کا منصوبہ ہے اور ان کے ساتھ کاغذ پر مبنی موجودہ بینک نوٹ بھی گردش میں رہیں گے۔ آر بی آئی کے مطابق پولیمر نوٹوں کی خریداری کا عمل ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اسی وجہ سے فی الحال یہ بتانا ممکن نہیں کہ یہ نوٹ عام لوگوں کے لیے باقاعدہ طور پر کب دستیاب ہوں گے یا ان کی تیاری اور اجرا پر حکومت کو کتنے اخراجات برداشت کرنا پڑیں گے۔
پولیمر بینک نوٹ عام طور پر روایتی کاغذی نوٹوں کے مقابلے میں زیادہ پائیدار سمجھے جاتے ہیں اور انہیں نمی اور روزمرہ استعمال سے ہونے والے نقصان کے مقابلے میں نسبتاً بہتر مزاحمت رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ تاہم بھارت میں ان کے وسیع پیمانے پر اجرا کا فیصلہ فیلڈ ٹرائل کے نتائج کے بعد ہی کیا جائے گا۔
وزیر خزانہ نے ملک کی مہنگائی کی صورتحال سے متعلق بھی پارلیمنٹ کو معلومات فراہم کیں۔ ان کے مطابق کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی سی پی آئی پر مبنی اوسط خوردہ مہنگائی 2023-24 میں 5.4 فیصد سے کم ہوکر 2024-25 میں 4.6 فیصد اور 2025-26 میں مزید کم ہوکر 2.1 فیصد رہی۔ تاہم 2026-27 کی پہلی سہ ماہی میں مغربی ایشیا کے بحران کے باعث اجناس اور عالمی توانائی کی قیمتوں میں اضافے، سبزیوں کی قیمتوں میں موسمی تیزی اور ممکنہ ناموافق ایل نینو حالات کے سبب خوردہ مہنگائی بڑھ کر 3.9 فیصد ہوگئی۔
وزیر خزانہ نے کہا کہ اس کے باوجود مہنگائی اب بھی ریزرو بینک آف انڈیا کے 4 فیصد کے ہدف سے نیچے ہے۔ نرملا سیتارامن نے حکومت کی جانب سے مہنگائی پر قابو پانے اور صارفین پر بوجھ کم کرنے کے لیے اٹھائے گئے دیگر اقدامات کا بھی ذکر کیا۔ ان کے مطابق 56ویں جی ایس ٹی کونسل کے اجلاس میں ٹیکس کا دو سطحی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا، جس میں 18 فیصد معیاری شرح، 5 فیصد رعایتی شرح اور مخصوص اشیا و خدمات کے لیے 40 فیصد خصوصی ڈی میرٹ شرح شامل ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں کئی اشیا اور خدمات پر ٹیکس کی شرح 28 فیصد سے کم کرکے 18 فیصد، 18 فیصد سے 12 یا 5 فیصد اور 12 فیصد سے 5 فیصد یا صفر کردی گئی۔ حکومت نے گھریلو پیداوار، برآمدات اور بعض اسٹریٹجک شعبوں کو فروغ دینے کے لیے بنیادی کسٹم ڈیوٹی میں بھی متعدد تبدیلیاں کی ہیں۔
وزیر خزانہ کے مطابق خام پام آئل، خام سویا بین آئل اور خام سورج مکھی کے تیل پر کسٹم ڈیوٹی میں کمی، مسور پر ایگریکلچر انفراسٹرکچر اینڈ ڈیولپمنٹ سیس میں کمی اور مارچ 2026 میں پٹرول اور ڈیزل پر مرکزی ایکسائز ڈیوٹی میں 10 روپے فی لیٹر کی کمی بھی مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے کے اقدامات کا حصہ ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ حکومت نے افراد کی قابل استعمال آمدنی بڑھانے کے لیے سالانہ 12 لاکھ روپے تک کی آمدنی کو انکم ٹیکس سے مستثنیٰ کیا ہے۔ تنخواہ دار افراد کے لیے معیاری کٹوتی کے بعد یہ حد 12.75 لاکھ روپے تک بنتی ہے۔ حکومت کے مطابق ان اقدامات سے گھریلو کھپت کو سہارا ملا ہے۔ 2025-26 میں فی کس پرائیویٹ فائنل کنزمپشن ایکسپینڈیچر میں 6.8 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 2023-24 میں یہ شرح 4.8 فیصد تھی۔
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حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملک میں قیمتوں کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور ضرورت کے مطابق مالیاتی، انتظامی اور سپلائی سے متعلق اقدامات کیے جاتے رہیں گے تاکہ خصوصاً کم اور متوسط آمدنی والے خاندانوں کی قوت خرید کا تحفظ کیا جاسکے۔