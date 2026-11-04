حکومت کا اگنی ویروں کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا فیصلہ، مستقل شمولیت کی راہ ہموار
اسکیم کا مقصد ملکی دفاعی افواج کے پروفائل کو مزید جواں سال و متحرک بنانا اور نوجوانوں کو قومی تعمیر کا موقع فراہم کرنا ہے۔
Published : November 4, 2026 at 3:44 PM IST|
Updated : November 4, 2026 at 3:56 PM IST
نئی دہلی: مرکزی حکومت نے اپنی عسکری بھرتی اسکیم 'اگنی پتھ' کے ڈھانچے میں ایک بڑی اور دور رس تبدیلی کرتے ہوئے اگنی ویروں کی مدتِ ملازمت میں دو سال کی توسیع کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) جنرل این ایس راجہ سبرامنی نے پیر کے روز میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وہ 75 فیصد اگنی ویر جنہیں بنیادی ضوابط کے تحت چار سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد سبکدوش ہونا تھا، اب مزید دو سال کے لیے مسلح افواج میں اپنی خدمات جاری رکھ سکیں گے۔
#WATCH | Delhi: Chief of Defence Staff General NS Raja Subramani says, "Today is a very significant day for the Indian Defence Forces and for our 'Agniveers'. The Cabinet has created a pathway for all Agniveers to be absorbed into the Indian Defence Forces. As you are aware, the 'Agnipath' scheme was introduced on June 14, 2022. At that time, it was stated that there would be continuous performance evaluation of the Agniveers and that the scheme would be reviewed periodically. The first batch of Agniveers is now nearing the completion of their four-year tenure. Based on the performance evaluations conducted over these four years, we have received very positive feedback regarding their performance. As you know, 25% of the Agniveers are to be enrolled into the regular forces based on merit. Previously, the provision was for 75% of the Agniveers to transition back into society as disciplined and motivated youth. However, under this updated scheme, the remaining 75% of Agniveers will now be offered an additional engagement period of two years. Upon the completion of this two-year period, all those who are willing will be enrolled into the Armed Forces, subject to objective selection criteria. These are the four major aspects of this scheme."— ANI (@ANI) November 4, 2026
اس دو سالہ توسیعی مدت کی تکمیل کے بعد، ان تمام اہلکاروں کو باقاعدہ انتخابی معیارات کی بنیاد پر مسلح افواج میں مستقل شمولیت کی درخواست دینے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیرِ صدارت منعقدہ مرکزی کابینہ کے اہم اجلاس میں منظور کیا گیا۔ یہ پیش رفت ایسے نازک موڑ پر سامنے آئی ہے جب فوج کے پہلے بیج کے تقریباً 18,000 اگنی ویر اپنی چار سالہ مدت پوری کر کے مسلح افواج سے فارغ ہونے کے قریب تھے۔
سی ڈی ایس جنرل این ایس راجہ سبرامنی نے زور دے کر کہا کہ تمام اگنی ویروں کو دفاعی افواج کے ساتھ اپنا تعلق اور خدمات برقرار رکھنے کا منصفانہ موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیاکہ "اس دو سالہ توسیع کی تکمیل پر، ان تمام اگنی ویروں کو بھارتی مسلح افواج میں بطور باقاعدہ فوجی شامل ہونے کی پیشکش کی جائے گی، جس کا دارومدار ان کی ذاتی رضامندی اور شفاف و معروضی انتخابی معیارات پر پورا اترنے کی اہلیت پر ہوگا۔"
واضح رہے کہ مرکزی کابینہ نے جون 2022 میں اگنی پتھ اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد متعلقہ سروس ایکٹس کے تحت نوجوانوں کو چار سالہ قلیل مدتی معاہدے پر فوج میں بھرتی کرنا تھا۔ ابتدائی ضوابط کے تحت چار سالہ مدت مکمل ہونے پر صرف 25 فیصد اگنی ویروں کو مستقل کیڈر میں شامل کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی جبکہ بقیہ 75 فیصد کو ایک مشت مالی پیکیج کے ساتھ سبکدوش کیا جانا تھا۔
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اس اسکیم کا بنیادی نظریہ ملکی دفاعی افواج کے پروفائل کو مزید جواں سال اور متحرک بنانا اور ملک کے نوجوانوں کو قومی تعمیر اور دفاع میں مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔