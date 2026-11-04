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حکومت کا اگنی ویروں کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع کا فیصلہ، مستقل شمولیت کی راہ ہموار

اسکیم کا مقصد ملکی دفاعی افواج کے پروفائل کو مزید جواں سال و متحرک بنانا اور نوجوانوں کو قومی تعمیر کا موقع فراہم کرنا ہے۔

سی ڈی ایس جنرل این ایس راجہ سبرامنی
سی ڈی ایس جنرل این ایس راجہ سبرامنی (FILE ۔ PTI)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 4, 2026 at 3:44 PM IST

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Updated : November 4, 2026 at 3:56 PM IST

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نئی دہلی: مرکزی حکومت نے اپنی عسکری بھرتی اسکیم 'اگنی پتھ' کے ڈھانچے میں ایک بڑی اور دور رس تبدیلی کرتے ہوئے اگنی ویروں کی مدتِ ملازمت میں دو سال کی توسیع کا باضابطہ اعلان کر دیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف (سی ڈی ایس) جنرل این ایس راجہ سبرامنی نے پیر کے روز میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ وہ 75 فیصد اگنی ویر جنہیں بنیادی ضوابط کے تحت چار سال کی سروس مکمل کرنے کے بعد سبکدوش ہونا تھا، اب مزید دو سال کے لیے مسلح افواج میں اپنی خدمات جاری رکھ سکیں گے۔

اس دو سالہ توسیعی مدت کی تکمیل کے بعد، ان تمام اہلکاروں کو باقاعدہ انتخابی معیارات کی بنیاد پر مسلح افواج میں مستقل شمولیت کی درخواست دینے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی زیرِ صدارت منعقدہ مرکزی کابینہ کے اہم اجلاس میں منظور کیا گیا۔ یہ پیش رفت ایسے نازک موڑ پر سامنے آئی ہے جب فوج کے پہلے بیج کے تقریباً 18,000 اگنی ویر اپنی چار سالہ مدت پوری کر کے مسلح افواج سے فارغ ہونے کے قریب تھے۔

سی ڈی ایس جنرل این ایس راجہ سبرامنی نے زور دے کر کہا کہ تمام اگنی ویروں کو دفاعی افواج کے ساتھ اپنا تعلق اور خدمات برقرار رکھنے کا منصفانہ موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیان میں واضح کیاکہ "اس دو سالہ توسیع کی تکمیل پر، ان تمام اگنی ویروں کو بھارتی مسلح افواج میں بطور باقاعدہ فوجی شامل ہونے کی پیشکش کی جائے گی، جس کا دارومدار ان کی ذاتی رضامندی اور شفاف و معروضی انتخابی معیارات پر پورا اترنے کی اہلیت پر ہوگا۔"

واضح رہے کہ مرکزی کابینہ نے جون 2022 میں اگنی پتھ اسکیم کا آغاز کیا تھا، جس کا مقصد متعلقہ سروس ایکٹس کے تحت نوجوانوں کو چار سالہ قلیل مدتی معاہدے پر فوج میں بھرتی کرنا تھا۔ ابتدائی ضوابط کے تحت چار سالہ مدت مکمل ہونے پر صرف 25 فیصد اگنی ویروں کو مستقل کیڈر میں شامل کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی جبکہ بقیہ 75 فیصد کو ایک مشت مالی پیکیج کے ساتھ سبکدوش کیا جانا تھا۔

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اس اسکیم کا بنیادی نظریہ ملکی دفاعی افواج کے پروفائل کو مزید جواں سال اور متحرک بنانا اور ملک کے نوجوانوں کو قومی تعمیر اور دفاع میں مؤثر کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کرنا ہے۔

Last Updated : November 4, 2026 at 3:56 PM IST

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