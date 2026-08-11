پپو یادو کی سیکیورٹی پر ہائی کورٹ سخت، حملے کو من گھڑت قرار دینے سے انکار
دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو آزاد رکن پارلیمنٹ پپو یادو کی سیکورٹی بڑھانے کی ہدایت دی ہے۔
Published : August 11, 2026 at 5:31 PM IST
نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ نے مرکزی حکومت کو ہدایت دی ہے کہ وہ بہار سے آزاد رکن پارلیمنٹ پپو یادو کی حفاظت کے لیے ایک اضافی پرسنل سیکیورٹی آفیسر فراہم کرے۔ جسٹس منوج جین کی زیرقیادت بنچ نے کہا کہ یہ پی ایس او پپو یادو کی حفاظتی تفصیلات کے حوالے رہے گا جب تک حکومت ان کے تحفظ کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر لیتی۔
سماعت کے دوران ایڈوکیٹ شادان فراصت نے پپو یادو کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ جب سے انہوں نے رام مندر سے چندا چوری کے سلسلے میں پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا ہے تب سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ اس معاملے سے متعلق ایک باضابطہ نمائندگی بھی مرکز کو پیش کی گئی تھی۔ اس کے جواب میں ایڈوکیٹ آشیش ڈکشٹ، مرکزی حکومت کی جانب سے پیش ہوئے، انہوں کہا کہ حکومت سیکورٹی بڑھانے کی درخواست پر غور کر رہی ہے اور عبوری اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ معاملہ اہم ہے، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ وہ ایک رکن پارلیمنٹ ہیں اور مرکزی حکومت کو ان کی حفاظت میں اضافہ کرنا چاہیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ حملے کے دعوے کو محض من گھڑت قرار دے کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔
پپو یادو نے کہا ہے کہ جب سے انہوں نے رام مندر سے چندا چوری کے خلاف پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کیا ہے تب سے انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ان پر 2 اگست کو ان کی رہائش گاہ پر حملہ کیا گیا، اس دوران ایک شخص نے ان پر اس وقت چپل پھینکی جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ حملہ آور کے قبضے سے ایک چاقو بھی ملا ہے۔ پپو یادو نے مزید دعویٰ کیا کہ انہیں یکم اگست کو دھمکی ملی تھی، اور اس کا سر قلم کرنے والے کے لیے 51 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا گیا تھا۔
پپو یادو نے کہا ہے کہ بعد میں ایک ہجوم ان کی ایم پی بیوی کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہوا اور اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ وہ اس وقت رہائش گاہ پر موجود تھے۔ انہوں نے 2 اگست کو اس سلسلے میں پولیس میں شکایت درج کرائی اور الیکٹرانک ثبوت فراہم کئے۔ بعد ازاں جب وہ اپنی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان پر چپل پھینکی گئی اور ان پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔
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دائر پٹیشن میں پپو یادو نے اپنی سیکورٹی ضروریات کا جائزہ لینے اور ملک بھر میں اپنے سیکورٹی کور کو بڑھانے کی ہدایت کی درخواست کی ہے۔ فی الحال اس کے پاس بہار میں 'وائی پلس' زمرہ کی سیکورٹی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ دھمکیوں کے بعد انہوں نے ملک بھر میں سیکورٹی بڑھانے کے لیے تحریری درخواست جمع کرائی، تاہم وزارت داخلہ نے اس معاملے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بے عملی آئین کے آرٹیکل 21 کی صریح خلاف ورزی ہے۔