ہم کسی بھی نوجوان کو اس جنگ میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، کاکروچ جنتا پارٹی کا اعلان
CJP کے مطابق، حکومتی نمائندوں نے بہار اور آسام کے طلبہ کے خلاف کارروائی نہیں کرنے کے نوٹیفیکیشن شیئر کیے ہیں۔
By ANI
Published : July 28, 2026 at 11:39 AM IST
نئی دہلی: کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے چیف ترجمان سورو داس نے کہا ہے کہ حکومتی نمائندوں نے بہار اور آسام کے نوٹیفیکیشن کی کاپیاں شیئر کیں جن میں ایف آئی آر واپس لینے، آئندہ کوئی کارروائی نہ کرنے اور تمام زیر حراست افراد اور گرفتار افراد کی رہائی کی ضمانت دی گئی ہے۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں ، سی جے پی کے چیف ترجمان نے کہا کہ، "ہماری پریس کانفرنس کے گھنٹوں بعد، حکومت کے نمائندوں نے ہم سے ملاقات کی۔ ملاقات دو سے تین گھنٹے تک جاری رہی۔ انہوں نے بہار اور آسام کے نوٹیفیکیشن کی کاپیاں شیئر کیں جن میں ایف آئی آر کی واپسی، مستقبل میں کوئی کارروائی نہ ہونے، اور جیلوں میں بند اور گرفتار افراد کی رہائی کی ضمانت دی گئی ہے"۔
#Important: 1 AM update.— Saurav Das (@SauravDassss) July 27, 2026
Hours after our press conference, Government’s representatives met us. The meeting lasted for 2-3 hours. They shared copies of the Bihar and Assam notifications guaranteeing FIR withdrawals, no action in future, and release of all detainees and… pic.twitter.com/G7WcHHcfAs
انھوں نے کیا کہ، "انہوں (حکومتی نمائندوں) نے کل تک مرکزی حکومت اور دیگر بی جے پی/این ڈی اے ریاستوں کی طرف سے گارنٹی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے اپنے وعدے کا اعادہ کیا ہے۔ امید ہے کہ وہ زبان پر قائم رہیں گے۔"
اس سے پہلے، سی جے پی کے چیف ترجمان سورو داس نے ایکس پر حکمنامے شیئر کئے اور کہا، "اس کے بعد، آسام حکومت تمام گرفتار مظاہرین کی رہائی، مستقبل میں کوئی ایف آئی آر یا کارروائی، اور تمام موجودہ ایف آئی آر واپس لینے کی ضمانت دے رہی ہے۔"
🚨STATEMENT— Saurav Das (@SauravDassss) July 27, 2026
11:57 PM: After Bihar and Assam notifications, we have just been guaranteed that no authority will proceed against protesters in Rajasthan. No FIRs have been registered. None will be.
We are continuously working to ensure all other risky BJP/NDA states release…
ایکس پر ایک الگ پوسٹ میں، داس نے کہا، "بہار اور آسام کے نوٹیفیکیشن کے بعد، ہمیں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ کوئی اتھارٹی راجستھان میں مظاہرین کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی، کوئی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی ہے، نہ ہی کی جائے گی۔ ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں کہ دیگر تمام بی جے پی/این ڈی اے ریاستیں مظاہرین کے مفاد میں مطلوبہ زبان میں نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ ہم کسی بھی نوجوان کو اس لڑائی میں تنہا نہیں ہونے دیں گے۔"
As of 6.00 pm on 26th July, a total of five cases had been registered in the State of Assam in connection with the protests relating to the alleged irregularities in the NEET (UG) examination, resulting in the arrest of thirteen (13) persons: Assam Government— ANI (@ANI) July 27, 2026
The state… pic.twitter.com/YH1tWwJvkT
آسام حکومت نے پیر کو اعلان کیا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف شروع کیے گئے مقدمات اور دیگر قانونی کارروائیوں کو واپس لے لے گی جنہوں نے نیٹ یوجی امتحان میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف احتجاج میں حصہ لیا تھا۔
ہوم اینڈ پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ، آسام کی طرف سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ احتجاج کے سلسلے میں آسام میں کل پانچ مقدمات درج کیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں 13 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا۔
ریلیز میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرڈ مقدمات کو واپس لینے کا عمل قانون کے مطابق فوری طور پر شروع کیا جائے گا۔ پہلے سے کی گئی گرفتاریوں/ حراستوں کے بارے میں، گرفتاریوں کا جائزہ لینے اور گرفتار افراد کو رہا کرنے کا عمل تیزی سے شروع کیا جائے گا۔
حکومت احتجاج میں شامل افراد کے خلاف مزید کوئی منفی کارروائی کرنے کی تجویز نہیں رکھتی ہے، اور پریس نوٹ کے مطابق، اس ضمانت پر مستقبل کی کارروائی کے بغیر معاملہ بند سمجھا جائے گا۔
دھرمیندر پردھان کے مرکزی وزیر تعلیم کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد 25 جولائی کو احتجاج ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد حکومت نے سی جے پی اور کارکن سونم وانگچک کے ساتھ مقدمات ختم کرنے، پولیس کی کارروائیوں پر روک لگانے اور پیپر لیک مخالف قانون سازی کرنے پر اتفاق کیا تھا۔
یہ بھی پڑھیں: