حکومت نے انڈیگو کو آخری وارننگ دی، 7 دسمبر تک تمام ریفنڈ کلیئر کریں، 48 گھنٹے کے اندر سامان کی ڈیلیوری کریں

حکومت نے انڈیگو کو آخری وارننگ دی، 7 دسمبر تک تمام ریفنڈ کلیئر کریں، 48 گھنٹے کے اندر سامان کی ڈیلیوری کریں
ہوائی جہاز سے جن مسافروں نے ٹکٹ بک کیا تھا انہیں مسلسل پریشانیوں سامنا،اس دوران حکومت کےایک قدم سے راحت کی خبر ہے۔
Published : December 6, 2025 at 5:31 PM IST
نئی دہلی: انڈیگو کے خلاف شہری ہوابازی کی وزارت (ایم او سی اے) نے سخت موقف اختیار کیا ہے۔ وزارت نے ایئر لائن کو ہدایت کی کہ وہ رات 8 بجے تک منسوخ یا منقطع پروازوں کی وجہ سے تمام زیر التواء مسافروں کی رقوم کی واپسی کرے۔ وزارت نے حکم دیا ہے کہ سات دسمبر رات آٹھ بجے سے قبل تمام بقایا رفنڈ کر دیا جائے۔ اگر اس ڈیڈ لائن کی تعمیل کرنے میں ناکامی ہوئی تو فوری ریگولیٹری کارروائی کی جائے گی۔ وزارت کے اس فیصلے سے ان لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے جہنوں نے ٹکٹ بک کئے تھے لیکن فلائٹ منسوخ ہونے کی وجہ سے سفر مکمل نہیں کر سکے۔اس کے علاوہ وزارت نے یہ بھی واضح کیاکہ متاثرہ مسافروں سے کوئی ری شیڈولنگ فیس نہیں لی جائے گی۔
حالیہ پروازوں کی منسوخی اور آپریشنل مسائل سے بڑی تعداد میں مسافروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔مسافروں کی پریشانیوں کی وجہ سے حکومت کو مداخلت کرنی پڑی۔
مسافروں کو فوری راحت
مسافروں کو فوری راحت فراہم کرنے اور صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وزارت نے انڈیگو کو ہیلپ لائن شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایئر لائن کو مسافروں کی مدد اور رقم کی واپسی کا سیل قائم کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے، جو متاثرہ مسافروں سے ذاتی طور پر رابطہ کرے گا تاکہ رقم کی واپسی، ہوٹل میں قیام، کھانے اور متبادل سفری انتظامات کو یقینی بنایا جا سکے۔ وزارت نے یہ بھی واضح کیا کہ آٹو ریفنڈ سسٹم مسلسل فعال رہے گا تاکہ مسافروں کو دستی طور پر فالو اپ نہ کرنا پڑے۔
بڑی تعداد میں پروازیں منسوخ
انڈیگو کی مشکلات کا اثر پورے گھریلو ایوی ایشن سیکٹر پر پڑ رہا ہے۔ ایئر لائن نے چار دنوں میں 1,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کر دی ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر کے بڑے ہوائی اڈوں دہلی، بنگلورو اور حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر افراتفری پھیل گئی ہے۔ بڑی تعداد میں پروازوں کے اچانک ری شیڈول ہونے سے نہ صرف مسافروں کو پریشانی ہوئی ہے بلکہ متبادل پروازوں کی کمی کی وجہ سے ٹکٹوں کے نرخوں میں بھی بے تحاشہ اضافہ ہوا ہے۔
مسافروں کا سامان ہوائی اڈوں پر پھنس گیا
پروازیں منسوخ ہونے کی وجہ سے ہزاروں مسافروں کا سامان ہوائی اڈوں پر پھنس گیا ہے۔ وزارت نے اس معاملے کو لے کر سخت ہدایات جاری کی ہیں۔ انڈیگو سے کہا گیا ہے کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر ہر مسافر کا سامان ان کے گھر پہنچائیں۔مسافروں کو ڈیلیوری کے اوقات کی تصدیق کرنے کے لیے کال کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ ایئر لائن سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ سامان کی ٹریکنگ اور معاوضے کی پالیسیوں کی تعمیل کو یقینی بنائے۔
تمام ایئر لائنز پر کرایہ کی عارضی حدیں نافذ
مرکزی حکومت نے تمام ایئر لائنز پر کرایہ کی عارضی حدیں بھی نافذ کر دیں ہیں۔تمام ایئر لائنز کو جاری کردہ سرکاری ہدایت میں وزارت نے ان پر زور دیا کہ وہ کرایہ کی ان نئی حدوں پر سختی سے عمل کریں، انتباہ دیتے ہوئے کہ کوئی بھی خلاف ورزی "عوامی مفاد میں فوری اصلاحی کارروائی" کی دعوت دے گی۔ کرائے کی یہ حدیں حالات کے معمول پر آنے تک نافذ رہیں گی۔
انڈیگو کے بحران کی وجہ کیا ہے؟
انڈیگو کے بحران کی وجہ فلائٹ ڈیوٹی ٹائم لمیٹیشن کا نیا نافذ کردہ اصول تھا، خاص طور پر پائلٹ کے لیے لازمی ہفتہ وار آرام کی مدت۔ جیسے ہی نیا نظام نافذ کیا گیا، عملے کی شدید قلت پیدا ہوگئی، جس کے نتیجے میں پروازوں کی منسوخی کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا۔ بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے مداخلت کی اور آپریشنل استحکام کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے اس ہفتہ وار آرام کے اصول کو عارضی طور پر واپس لے لیا۔
اس دوران وزارت نے واضح کیا ہے کہ موجودہ بحران کے دوران مسافروں کو کسی قسم کی اضافی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بزرگ شہریوں، معذور مسافروں، طلباء اور طبی ایمرجنسی والے مسافروں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔