حکومت نے تمام ریاستوں میں تارکین وطن مزدوروں کے لیے روزانہ پانچ کلو گرام ایل پی جی سلنڈر کوٹہ کو دوگنا کر دیا
وزارت پٹرولیم نے اس ضمن میں ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے۔
Published : April 7, 2026 at 11:38 AM IST
نئی دہلی: جاری کیے گئے ایک سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق، مرکز نے تمام ریاستوں میں تارکین وطن مزدوروں کے لیے مقرر کردہ پانچ کلوگرام مفت کمرشئل ایل پی جی (ایف ٹی ایل) سلنڈروں کے یومیہ مختص کو دوگنا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت پٹرولیم نے ایک نوٹیفکیشن میں کہا ہے کہ مقرر کردہ کوٹہ تارکین وطن کارکنوں کو فراہم کیے جانے والے سلنڈروں کی اوسط یومیہ سپلائی پر مبنی ہوگا۔
نظرثانی شدہ مقرر کردہ کوٹہ مارچ کے اعلان میں بیان کردہ 20 فیصد کی پہلے کی حد سے زیادہ ہے۔ حکومت نے یہ بھی کہا کہ اضافی پانچ کلوگرام کے ایف ٹی ایل سلنڈر ریاستی حکومتوں اور ان کے فوڈ اینڈ سول سپلائی ڈپارٹمنٹ کے اختیار میں رکھے جائیں گے تاکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں (OMCs) کی مدد سے خاص طور پر تارکین وطن مزدوروں کو تقسیم کیا جا سکے۔
اس سے قبل، حکومت نے کہا تھا کہ وہ موجودہ جغرافیائی سیاسی صورتحال کے درمیان پٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام کوششیں کر رہی ہے، جبکہ شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ گھبرا کر خریداری نہ کریں اور معلومات کے لیے صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔
صارفین کو ایل پی جی کی بکنگ کے لیے ڈیجیٹل طریقوں کا استعمال کرنے اور ڈسٹری بیوٹرز کے چکر کاٹنے کو کم کرنے کی بھی ترغیب دی گئی جب تک کہ ضروری نہ ہو۔ حکومت نے اسپتالوں اور تعلیمی اداروں جیسے اہم شعبوں کے ساتھ گھریلو ایل پی جی اور پی این جی کی فراہمی کو ترجیح دی ہے۔
وزارت نے کئی ڈیمانڈ اور سپلائی سائیڈ اقدامات کو بھی نافذ کیا ہے، بشمول ریفائنری کی پیداوار کو بڑھانا اور ایل پی جی بکنگ کے وقفوں کو شہری علاقوں میں 25 دن اور دیہی علاقوں میں 45 دن تک بڑھانا۔ ایل پی جی کی مانگ پر دباؤ کو کم کرنے کے لیے، مٹی کے تیل اور کوئلے جیسے متبادل ایندھن کو دستیاب کرایا گیا ہے، جبکہ ریاستوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پی این جی کنکشن میں اضافہ کریں۔
حکومت نے یہ بھی کہا کہ ایل پی جی سپلائی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے جس سے تارکین وطن مزدور متاثر ہوئے ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، تقریباً 51 لاکھ گھریلو ایل پی جی سلنڈرز حال ہی میں ڈیلیور کیے گئے، آن لائن بکنگ 95 فیصد تک بڑھ گئی اور ڈلیوری کی تصدیق پر مبنی ڈسٹری بیوشن میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔
