حکومت ایف سی آر اے بل مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے پر غور کر رہی ہے: ذرائع
سرکاری ذرائع کے مطابق، حکومت FCRA بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ کمیٹی کو بھیجنے پر غور کر رہی ہے۔
Published : August 12, 2026 at 7:10 AM IST
نئی دہلی: حکومت 'فارن کنٹری بیوشن (ریگولیشن) ترمیمی بل 2026' کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ کمیٹی کو بھیجنے پر غور کر رہی ہے، حالانکہ کانگریس اور کچھ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے منگل کو یہ اطلاع دی۔
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کو ذرائع سے ملی معلومات کے مطابق، کانگریس اور ترنمول کانگریس ان جماعتوں میں شامل تھیں جنہوں نے راجیہ سبھا کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کی میٹنگ کے دوران یہ مسئلہ اٹھایا، حالانکہ یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا۔ ان جماعتوں نے سوال کیا کہ ایف سی آر اے بل ایوان کے سامنے کب لایا جائے گا۔ اس کے جواب میں حکومت نے کہا کہ اس بارے میں مناسب وقت پر فیصلہ کیا جائے گا۔
جہاں ان دونوں جماعتوں نے بل کو واپس لینے کا مطالبہ کیا، دوسری پارٹیاں جیسے بی جے ڈی کا خیال ہے کہ اسے جامع بحث کے لیے مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس بھیجا جا سکتا ہے۔ ذرائع نے اشارہ دیا کہ ڈی ایم کے بھی بل کو واپس لینے کے حق میں ہے۔ یہ بل اس سال 25 مارچ کو لوک سبھا میں پیش کیا گیا تھا اور اس میں ملک میں غیر سرکاری تنظیموں (این جی اوز) کے لیے غیر ملکی فنڈنگ سے متعلق سخت حکومتی نگرانی کی تجویز ہے۔
سرکاری ذرائع نے بتایا کہ حکومت اس بل کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی مشترکہ کمیٹی کے پاس بھیجنے پر غور کر رہی ہے اور اس سلسلے میں بدھ کو لوک سبھا میں تحریک پیش کی جا سکتی ہے۔ ایف سی آر اے بل پر اعتراض کرنے والی اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ اس بل سے اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ بعض دفعات عیسائی این جی اوز اور اقلیتوں کے زیر انتظام سماجی بہبود اور تعلیمی اداروں کے لیے جائز فنڈنگ میں رکاوٹ بنیں گی۔
تاہم، حکومت نے واضح کیا ہے کہ مجوزہ قانون سازی کسی مخصوص مذہب سے منسلک نہیں ہے اور اس کا مقصد غیر ملکی شراکت کو منظم کرنا ہے۔ راجیہ سبھا کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی (بی اے سی) کی میٹنگ کی صدارت چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے کی اور اس میں پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو اور قائد ایوان جے پی نڈا اور اپوزیشن لیڈر جے رام رمیش (کانگریس)، تروچی سیوا (ڈی ایم کے)، اور سسمیت پاترا (بی جے ڈی) نے شرکت کی۔
میٹنگ کے دوران، بی اے سی نے مائنز اینڈ منرلز (ڈویلپمنٹ اینڈ ریگولیشن) ترمیمی بل 2026 پر بحث کے لیے دو گھنٹے مختص کیے تھے۔ ٹربیونلز ریفارمز بل، 2026 کے لیے دو گھنٹے؛ نیشنل کوآپریٹو ڈیولپمنٹ کارپوریشن (ترمیمی) بل 2026 کے لیے تین گھنٹے؛ اور کیرالہ (نام کی تبدیلی) بل 2026 کے لیے ڈیڑھ گھنٹہ مختص کیے۔ بعد میں ڈپٹی چیئرمین ہری ونش نے ایوان میں بی اے سی کے فیصلوں کا اعلان کیا۔
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