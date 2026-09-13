اپنے دوست راہول گاندھی سے دوبارہ ملنے کا موقع ملا، ملائیشیا کے پی ایم انور ابراہیم کا بیان، بین الاقوامی اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال
انور ابراہیم نئی دہلی میں منعقد ہونے والی دو روزہ برکس سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔
Published : September 13, 2026 at 5:05 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی اور کانگریس ایم پی پرینکا گاندھی واڈرا نے اتوار کو دارالحکومت میں ناشتے پر ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم سے ملاقات کی۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "آج صبح مجھے اپنے اچھے دوست اور ہندوستانی پارلیمنٹ میں قائد حزب اختلاف راہول گاندھی سے دوبارہ ناشتے پر مل کر خوشی ہوئی۔ اس مختصر ملاقات کے دوران ہمیں حالیہ بین الاقوامی اور علاقائی پیش رفتوں پر تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا"۔
کانگریس پارٹی نے سوشل میڈیا پر میٹنگ کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ قائد حزب اختلاف راہول گاندھی، کانگریس جنرل سکریٹری محترمہ پرینکا گاندھی کے ہمراہ، نئی دہلی میں ناشتے پر ملائیشیا کے وزیر اعظم محترم داتو سری انور ابراہیم سے ملاقات کی۔"
انور ابراہیم نئی دہلی میں منعقد ہونے والی دو روزہ برکس سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران انہوں نے ہفتہ کو نئی دہلی میں مشترکہ عالمی گورننس اور کثیرالجہتی نظام کو مضبوط بنانے کے موضوع پر برکس سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔
ملائیشیا کے وزیر اعظم نے برکس کے رکن ممالک کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ نئی دہلی میں شجر کاری مہم میں شرکت کی۔ انور ابراہیم نے ہفتہ کی شام وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے دیئے گئے گالا ڈنر میں بھی شرکت کی۔ انور ابراہیم نے نئی دہلی میں 18ویں برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم مودی، ان کے ایتھوپیا کے ہم منصب ابی احمد علی، ایرانی صدر مسعود پیزشکیان اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ دو طرفہ بات چیت بھی کی۔ میٹنگ کے دوران، وزیر اعظم مودی اور انور ابراہیم نے ہندوستان-ملائیشیا جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے مسلسل عزم کا اعادہ کیا۔
وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق، انور ابراہیم نے کوٹا کنابالو، صباح میں ہندوستانی قونصل خانہ کھولنے کے لیے ملائیشیا کی رضامندی سے آگاہ کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے، "وزیر اعظم مودی نے وزیر اعظم ابراہیم کا ہندوستان میں گرمجوشی سے خیرمقدم کیا اور برکس سربراہی اجلاس میں ملائیشیا کی شراکت دار ملک کے طور پر شرکت کی تعریف کی۔ رہنماؤں نے فروری 2026 میں وزیر اعظم مودی کے ملائیشیا کے دورے کے نتائج پر تبادلہ خیال کیا اور متعدد شعبوں میں دوطرفہ تعاون کی پیشرفت کا جائزہ لیا جیسے تجارت، دفاعی نظام، توانائی، سیمی کنسٹرکچر، سیمی کنسٹرکچر، دفاعی نظام، توانائی اور دفاعی شعبوں میں۔ فنٹیک، تعلیم، سیاحت اور لوگوں کے درمیان تعلقات۔"
ہندوستان میں اپنے شیڈول کی تفصیلات بتاتے ہوئے، ملائیشیا کے وزیر اعظم نے لکھا، "میرے ہندوستان میں شیڈول میں کیرالہ کا دورہ شامل ہے، جہاں میں ہندوستان کے مفتی اعظم سے کمیونٹی کی ترقی، تعلیم اور مذہبی معاملات پر بات چیت کروں گا۔ ہندوستان میں اپنے سفارتی مشن کے بعد، میں صدر ڈاکٹر محمد میوزو کی دعوت پر ایک سرکاری دورے پر مالے، مالدیپ جاؤں گا۔امید ہے کہ تمام مصروفیات خوش اسلوبی سے آگے بڑھیں گی اور اس دورے سے عوام اور ملک کو ٹھوس فوائد حاصل ہوں گے۔"