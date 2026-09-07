گڈکری بولے، مجھے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ کریمنل علاقوں سے ووٹ ملے
نیتن گڈکری نے بتایا کہ ان علاقوں میں سڑکیں بنانے اور مختلف سماجی کاموں کی وجہ سے انہیں یہاں کے لوگوں کی حمایت حاصل ہوئی۔
Published : September 7, 2026 at 4:10 PM IST
ناگپور: اپنی بے باکی کی وجہ سے اکثر سرخیوں میں رہنے والے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے اب کہا ہے کہ انتخابات کے دوران انہیں امیر یا پڑھے لکھے لوگوں کے غلبے والے علاقوں کے مقابلے جرائم پیشہ سرگرمیوں، انڈر ورلڈ کنکشن اور ریڈ لائٹ علاقوں کے طور پر پہچانے جانے والے علاقوں سے زیادہ ووٹ ملے۔
آئی ایم اے (IMA) ناگپور کی جانب سے اتوار کے روز منعقدہ 'میڈیا کانکلیو 2026' کے دوران روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کے مرکزی وزیر گڈکری نے کہا، 'مجھے پڑھے لکھے علاقوں میں 70 سے 75 فیصد ووٹ ملے، جب کہ کرمنل اور انڈر ورلڈ سے جڑے علاقوں میں مجھے 92 فیصد ووٹ ملے۔'
جرائم پیشہ ذہنیت کے لوگوں سے ذاتی تعلقات نہیں
تاہم، انہوں نے واضح کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجرم ان کے کام کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، 'اس کا غلط مطلب نہ نکالیں۔ ووٹنگ کے اعداد و شمار کا یہ مطلب ہرگز نہیں نکالا جانا چاہیے کہ جرائم پیشہ ذہنیت کے لوگوں سے ان کے ذاتی تعلقات ہیں یا ان کی سرگرمیوں کو ان کی حمایت حاصل ہے۔'
جمہوریت ڈیموکریسی میں ساکھ کریڈیبلٹی
گڈکری نے بتایا کہ انہوں نے ان علاقوں میں سڑکیں بنانے، انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور کئی سماجی کام کیے ہیں اور انہی ترقیاتی کاموں کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کے پس منظر (بیک گراؤنڈ) سے زیادہ، جو بات سچ میں اہمیت رکھتی ہے، وہ ہے وہاں کیا گیا ترقیاتی کام اور اس سے قائم ہونے والا بھروسہ۔ انہوں نے کہا، 'میرا ماننا ہے کہ جمہوریت (ڈیموکریسی) میں ساکھ (کریڈیبلٹی) ہی جیتتی ہے۔ چاہے وہ بزنس ہو، پولیٹکس ہو، کنزیومر پروڈکٹس ہوں یا انڈسٹریل پروڈکٹس ہوں۔'
ایک روپے کا کام کرو اور 10 روپے کی پبلسٹی پاؤ
مئی میں دیے گئے ایک پچھلے بیان میں گڈکری نے کہا تھا کہ سیاست کا یہ اصول ہے کہ ایک روپے کا کام کرو اور 10 روپے کی پبلسٹی پاؤ۔ انہوں نے ناگپور میں ایک تقریب کے دوران کہا تھا، 'ہم نے 10 روپے کا کام کیا لیکن 1 روپے کی بھی پبلسٹی نہیں ملی۔'