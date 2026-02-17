آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت نے سنگھ کے قیام کی بنیادی وجہ کیا بتائی؟
وہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ گورکھپور ڈویژن کے پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تھے، جہاں انہوں نے رضاکاروں کو جوش وخروش سے بھر دیا۔
Published : February 17, 2026 at 9:43 AM IST
گورکھپور، اترپردیش: راشٹریہ سویم سیوک سنگھ گورکھپور ڈویژن نے سنگھ کے صد سالہ سال کے ایک حصے کے طور پر پیر کو ایک خاندانی اجتماع کا پروگرام منعقد کیا۔ سیارہ کے بابا گمبھیر ناتھ آڈیٹوریم میں منعقدہ سرسنگھ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوت (آر ایس ایس چیف موہن بھاگوت) نے کہا کہ خاندان کی حمایت کے بغیر سنگھ کی تشکیل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی معاشرہ خاندان کے سہارے سے پروان چڑھتا ہے۔ سنگھ کو جاننا ہو تو سنگھ کی شاخ کو دیکھو، سنگھ کے رضاکار کو دیکھو، سنگھ کے رضاکار کے خاندان کو دیکھو۔ ہم جو بھی کرتے ہیں، اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ اگر ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں خاندان کے اندر تبدیلی لانی ہوگی۔ ہمارے خاندان کو نیک ہونا چاہیے۔ خوراک، لباس، رہائش، صحت، تعلیم اور مہمان نوازی ایک خاندان کی ضروری ضروریات ہیں۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ چھوٹے پیمانے پر 'فیملی گیٹ ٹوگیدر' پروگرام منعقد کریں۔
معاشرہ اپنے رویے کو تب بدلتا ہے جب وہ گھر والوں کے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ سنگھ کے رضاکار کو سماج سے پانچ قدم آگے ہونا چاہیے۔ "پانچ تبدیلیاں" صرف تقریروں تک محدود نہیں ہونی چاہئیں۔ انہیں عملی طور پر لاگو کیا جانا چاہئے. ہمیں تمام عدم مساوات سے اوپر اٹھنا چاہیے۔ گورکھپور میٹروپولیٹن کے 20 شہروں، چوری چورا، اور گورکھپور دیہی، شہر-ضلع-ڈویژن-ریاستی ایگزیکٹو کمیٹیوں، مہاجر مزدوروں اور ان کے اہل خانہ کے ضلعی سطح کے کارکنان نے اس اجتماع میں حصہ لیا۔
ایک خاندان اس طرح نہیں بنتا: انہوں نے کہا کہ خاندان ایک چھت اور چار دیواری کے نیچے رہنے والے مرد اور عورت سے نہیں بنتا۔ خاندان ایک ایسا بندھن ہے جس میں تعلق کا احساس شامل ہے۔ بچے کی پیدائش کے چند لمحوں بعد، خاندان کے افراد کے ساتھ تعلق کا احساس آہستہ آہستہ پروان چڑھتا ہے۔ ایک خاندان اگلی نسل کے سماجی بننے کے لیے اکائی ہے۔ معاشرے میں رہنے کے طریقے کی تربیت خاندان کے اندر ہوتی ہے۔ ہندوستان میں، تعلق سے بننے والا خاندان صرف ہندوستان میں موجود ہے۔ ہمارے بچے اپنے خاندان کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ بیرون ملک ایسا نہیں ہے۔
ماں خاندان کا مرکز ہے
انہوں نے کہا، "میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ ہم سب ہیں۔ اس لیے، میں صرف اپنی ضروریات کے بارے میں نہیں سوچوں گا؛ یہ خاندان میں سکھایا جاتا ہے۔ خاندان سماجی تعلیم، معاشی سرگرمیوں اور نسل در نسل ثقافتی ترسیل کا مرکز ہے۔ ماں خاندان کا مرکز ہے۔ ہم مدر انڈیا کے بیٹے ہیں۔" انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے گھروں سے ماحول کا خیال رکھنا چاہیے، ہم سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں۔ ہمیں الگ الگ کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے آدرشوں کی تصویریں ہمارے گھروں میں موجود ہونی چاہئیں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ دیسی مصنوعات کا استعمال کرنا چاہیے۔ خاندانی اجتماعات سال میں 2-3 بار ہونے چاہئیں، جس سے معاشرے میں واضح تبدیلی آئے گی۔ سرسنگھ چالک کے ساتھ اسٹیج پر صوبائی سنگھ چالک ڈاکٹر مہیندر اگروال اور محکمہ سنگھ چالک شیشناتھ موجود تھے۔