مانسون سے متعلق اچھی خبر، شمال مغربی ہندوستان میں بھاری بارش کا امکان
پنجاب، ہریانہ، دہلی، مغربی اتر پردیش، مشرقی اتر پردیش اور راجستھان میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی ہے۔
Published : June 20, 2026 at 5:42 PM IST
نئی دہلی: دہلی اور نیشنل کیپیٹل ریجن (این سی آر) کے لوگوں کو جلد ہی جاری گرمی سے راحت مل سکتی ہے کیونکہ ماہرین موسمیات کو توقع ہے کہ جنوب مغربی مانسون آنے والے دنوں میں شمال کی طرف بڑھے گا۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم ڈی) نے دہلی کے لیے ایک الرٹ جاری کیا ہے، جس میں دوپہر اور شام میں ہلکی بارش، گرج چمک اور تیز ہواؤں کی 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار کی پیش گوئی کی گئی ہے۔
ہفتہ کو قومی دارالحکومت میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے، دن بھر تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔
ماہرین کی رائے
مجموعی طور پر ہندوستان اس وقت تقریباً 41 فیصد کی بارش کی کمی کا سامنا کر رہا ہے، صرف 42.6 ملی میٹر بارش معمول سے کم ہے۔ یہ خسارہ بنیادی طور پر مون سون ہواؤں کی سست رفتار، بدلتے ہوئے مانسون کے پیٹرن اور خشک مغربی ہواؤں کی وجہ سے ہے۔
کونکن اور وسطی مہاراشٹر میں مانسون کی رفتار کم ہو گئی ہے، خاص طور پر کیونکہ بحیرہ عرب سے نمی لے جانے والی ہوائیں کمزور ہو گئی ہیں۔ خلیج بنگال یا بحیرہ عرب میں مانسون کو آگے بڑھانے کے لیے کم دباؤ کا کوئی مضبوط نظام بھی نہیں ہے۔ کسانوں کے لیے، اس کا مطلب ہے بارش میں کمی، اور بہت سے لوگ خریف کی فصلوں کی بوائی سے پہلے اچھی بارش کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ موسمی ماڈل بتاتے ہیں کہ جون کے آخری ہفتے میں صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔
ماہر ماحولیات ڈاکٹر ہشمی حسین نے کہا کہ نمی میں اضافہ متوقع ہے، اور ایک نیا موسمی نظام مون سون کو دوبارہ مضبوط کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مانسون ختم یا ناکام نہیں ہوا ہے۔ یہ صرف تھوڑی دیر کے لیے رکا ہوا ہے۔ موجودہ پیشین گوئیاں بتاتی ہیں کہ 24-28 جون کے آس پاس بارش دوبارہ شروع ہو جائے گی، جس سے مہاراشٹر میں اچھی بارشیں ہوں گی اور بوائی کے کاموں کو دوبارہ شروع کرنے میں مدد ملے گی۔
گرمی کی لہر کے حالات
بہار کے کچھ علاقوں میں 20-22 جون کے دوران، مشرقی اتر پردیش میں 20-24 جون کے دوران، اور 20 جون کو کونکن اور گوا، وسطی مہاراشٹرا اور ودربھ میں گرمی کی لہر کے حالات کا امکان ہے۔ مراٹھواڑہ میں 20 جون کو گرمی کی لہر کے حالات کا امکان ہے، جبکہ تلنگانہ میں 20-21 جون کے دوران گرمی کی لہر کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
انڈیا میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ (آئی ایم ڈی) نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ گرمی کی طویل نمائش سے گریز کریں، کیونکہ گرمی سے متعلق بیماری کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ کمزور افراد، جیسے کہ بچے اور بوڑھے، زیادہ احتیاط برتیں۔ ہائیڈریٹڈ رہیں اور باقاعدگی سے پانی پیتے رہیں۔
محکمہ موسمیات کی علاقائی پیش گوئی
شمال مغربی ہندوستان: آئی ایم ڈی نے 20-21 جون کے دوران مغربی ہمالیائی خطے (جموں اور کشمیر-لداخ، ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ) میں 40-50 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ تیز بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی طرح پنجاب، ہریانہ، چندی گڑھ اور دہلی میں بھی موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ مغربی اتر پردیش، مشرقی اتر پردیش، مغربی راجستھان، اور مشرقی راجستھان۔
وسطی ہندوستان: 20 اور 25 جون کے درمیان مغربی مدھیہ پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ودربھ اور چھتیس گڑھ میں بکھری بارش متوقع ہے۔
مشرقی ہندوستان: بہار، جھارکھنڈ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، اور سکم میں موسلادھار بارش متوقع ہے۔ اگلے ہفتے گنگا مغربی بنگال، اڈیشہ، اور جزائر انڈمان اور نکوبار۔ مشرقی ہندوستان میں 20 جون تک درجہ حرارت میں 2-4 ڈگری سیلسیس کی کمی متوقع ہے، اس کے بعد کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔
شمال مشرقی ہندوستان: 20 جون کو اروناچل پردیش، آسام اور میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں بھاری سے بہت زیادہ بارش کا امکان ہے۔
مغربی ہندوستان: گجرات کے علاقے، سوراشٹرا اور کچھ، ساحلی مہاراشٹرا (کونک) اور گوا، وسطی مہاراشٹرا اور مراٹھواڑہ میں 20 سے 25 جون تک بارش کا امکان ہے۔ دریں اثنا، 20 جون تک مہاراشٹر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت میں کوئی خاص تبدیلی متوقع نہیں ہے۔
جنوبی ہندوستان: 20 جون سے ساحلی آندھرا پردیش اور یانم، تلنگانہ، ساحلی کرناٹک، شمالی اندرونی کرناٹک، کیرالہ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل، اور لکش دیپ میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔