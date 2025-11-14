گڈ گورننس اور عوامی بہبود کی جیت، بہار میں این ڈی اے کی کامیابی پر پی ایم مودی کا بیان
پی ایم مودی نے بہار اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے اتحاد کی بمپر جیت کو گڈ گورننس اور عوامی بہبود کی جیت قرار دیا۔
Published : November 14, 2025 at 7:34 PM IST|
Updated : November 14, 2025 at 8:50 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو بہار اسمبلی انتخابات میں این ڈی اے کی شاندار جیت کو گڈ گورننس، ترقی، عوامی بہبود اور سماجی انصاف کے جذبے کی جیت قرار دیا۔ انسٹاگرام پر پوسٹس کی ایک سیریز میں، مودی نے بی جے پی کے اتحادی شراکت داروں - بہار کے وزیر اعلی نتیش کمار، ایل جے پی سپریمو چراغ پاسوان، ایچ اے ایم لیڈر جیتن رام مانجھی، اور آر ایل ایم کے سربراہ اپیندر کشواہا کو بھی مبارکباد دی۔
مودی نے کہا، ’’بہار میں میرے خاندان کے ارکان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے این ڈی اے کو 2025 کے اسمبلی انتخابات میں تاریخی اور بے مثال جیت سے نوازا ہے۔‘‘ وزیر اعظم نے کہا کہ بڑے پیمانے پر مینڈیٹ این ڈی اے کو عوام کی خدمت کرنے اور بہار کے لیے نئے عزم کے ساتھ کام کرنے کا اختیار دے گا۔
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi says, " i also express my gratitude to the people of nagrota in jammu and kashmir and nuapada in odisha. they have ensured the bjp's victory in the by-elections. today is not just a victory for the nda, it is also a victory for… pic.twitter.com/yuDLrS2Yz4— ANI (@ANI) November 14, 2025
بی جے پی، جے ڈی (یو) اور دیگر پارٹیوں پر مشتمل این ڈی اے بہار اسمبلی انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر رہی ہے، 243 رکنی ایوان میں 204 سیٹوں پر برتری حاصل کر رہی ہے۔ آر جے ڈی، کانگریس اور بائیں بازو کی جماعتوں کا اپوزیشن گرینڈ الائنس 33 سیٹوں پر برتری حاصل کرنے میں کامیاب رہا، جو کہ 2020 کے انتخابات میں اس کی جیت سے 81 کم ہے۔
مودی نے کہا، "این ڈی اے نے ریاست کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنایا ہے۔ عوام نے ہمارے ٹریک ریکارڈ اور ریاست کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے ہمارے وژن کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں زبردست مینڈیٹ دیا ہے۔" انہوں نے مزید کہا، ’’میں اس شاندار جیت کے لیے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور ہمارے این ڈی اے خاندان کے ارکان چراغ پاسوان، جیتن رام مانجھی، اور اوپیندر کشواہا کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔‘‘
#BiharElections | Delhi: PM Narendra Modi says, " ...to date, congress and rjd have not apologised to chhathi maiya. the people of bihar will never forget this. bihar's pride and honour, this is our priority."— ANI (@ANI) November 14, 2025
"the people of bihar have played a huge role in india's development.… pic.twitter.com/tnq0OMILeg
وزیر اعظم نے این ڈی اے کے ہر کارکن کا بھی شکریہ ادا کیا جس نے حکمران اتحاد کے ترقیاتی ایجنڈے کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتھک محنت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کی تہہ دل سے تعریف کرتا ہوں۔ مودی نے مزید کہا، "آنے والے سالوں میں، ہم بہار کی ترقی کے لیے فعال طور پر کام کریں گے، اس کے بنیادی ڈھانچے اور ثقافت کی نئی تعریف کریں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بہار کے نوجوانوں اور خواتین کو خوشحال زندگی کے لیے کافی مواقع میسر ہوں۔"
پی ایم مودی نے ضمنی انتخابات میں بی جے پی کی جیت پر ووٹروں کا شکریہ ادا کیا
پی ایم مودی نے اسمبلی ضمنی انتخابات میں بی جے پی امیدواروں کی جیت کو یقینی بنانے کے لیے جموں و کشمیر اور اڈیشہ کے ووٹروں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں مودی نے کہا، ’’میں جموں و کشمیر کے نگروٹا اور اڈیشہ کے نواپڈا کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ضمنی انتخابات میں بی جے پی کو شاندار جیت دلائی‘‘۔
#BiharElections | Delhi: PM Narendra Modi says, " ...our government is striving to include chhath in the unesco heritage list. the goal is to connect the entire country and the world with this culture through its significance...last year, the people of the country gave their… pic.twitter.com/Bcy9J3sP1b— ANI (@ANI) November 14, 2025
وزیر اعظم نے کہا، "نو منتخب ایم ایل اے دیویانی رانا اور جئے ڈھولکیا کو مبارکباد۔ عوام کی خدمت کے لیے ان کے لیے نیک خواہشات۔ بی جے پی کے ان کارکنوں کو مبارک ہو جنہوں نے ان فتوحات کو یقینی بنانے کے لیے چوبیس گھنٹے کام کیا۔" دیویانی رانا نے نگروٹا ضمنی انتخاب جیتا، جو ان کے والد دیویندر سنگھ رانا کی موت کی وجہ سے ضروری تھا۔ اوڈیشہ کے نواپڈا میں بی جے پی کے جئے ڈھولکیا نے کانگریس کے گھاسی رام ماجھی کو 83,748 ووٹوں کے بڑے فرق سے شکست دی۔