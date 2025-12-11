گوا نائٹ کلب میں آتشزدگی: مفرور لوتھرا برادران تھائی لینڈ میں گرفتار، بھارت واپس لانے کی تیاری
واضح رہے کہ چھ دسمبر کو گوا کے نائٹ کلب میں آگ لگنے سے تقریباً 25 افراد جھلس کر ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے تھے۔
نئی دہلی: گوا کے 'برچ بائی رومیو لین' نائٹ کلب میں آتشزدگی معاملے میں تیزی سے کارروائی جاری ہے۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق نائٹ کلب کے مالک سوربھ اور گورو لوتھرا کو تھائی لینڈ میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حکام نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بھارت واپس لانے کا عمل جاری ہے۔
اس سے قبل بھارت کی وزارت خارجہ نے دونوں مفرور بھائیوں کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے تھے۔ نائٹ کلب میں آگ لگنے کے فوراً بعد دونوں بھائی (سوربھ اور گورو لوتھرا) تھائی لینڈ کے شہر فوکٹ فرار ہو گئے، جہاں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔
Goa fire tragedy | Owners of Birch by Romeo Lane, Gaurav and Saurabh Luthra, have been detained in Thailand and will be sent back. pic.twitter.com/3X5owyuuvn— ANI (@ANI) December 11, 2025
خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق انٹرپول کی جانب سے نائٹ کلب کے مالک لوتھرا برادران کے خلاف پہلے ہی لک آؤٹ نوٹس جاری کر دی گئی تھی، بعد ازاں یہ خبر سامنے آئی۔ دونوں بھائیوں نے دہلی کی ایک عدالت میں پیشگی ضمانت کی درخواست بھی دائر کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ معاملے پر سماعت کے دوران ملزمان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں بھارت واپسی پر گرفتار کر لیا جائے گا۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں تھائی لینڈ گئے تھے اور اب واپس آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں حراست میں لینے لیے جانے کا خدشہ ہے۔ ان کے وکلاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کے مؤکلوں نے گوا کی عدالت میں حاضری کے لیے صرف مختصر مدت کے لیے ٹرانزٹ تحفظ کی درخواست کی ہے۔
Goa nightclub fire: Owners Saurabh Luthra and Gaurav Luthra detained in Thailand; process on to bring them to India, say officials— Press Trust of India (@PTI_News) December 11, 2025
واضح رہے کہ سنیچر چھ دسمبر کو گوا کے اری پورہ میں واقع برچ بائی رومیو نائٹ کلب میں اچانک آگ لگ گئی، جس میں تقریباً 25 افراد ہلاک اور متعدد دیگر شدید زخمی ہوگئے۔ معاملہ بڑھنے پر دونوں بھائیوں پر فرد جرم عائد کردی گئی۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مناسب کارروائی کا حکم دیا۔ جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے بھی کارروائی کرتے ہوئے برچ بائے رومیو لین نائٹ کلب کو بلڈوز کر دیا۔
