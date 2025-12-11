ETV Bharat / bharat

گوا نائٹ کلب میں آتشزدگی: مفرور لوتھرا برادران تھائی لینڈ میں گرفتار، بھارت واپس لانے کی تیاری

واضح رہے کہ چھ دسمبر کو گوا کے نائٹ کلب میں آگ لگنے سے تقریباً 25 افراد جھلس کر ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے تھے۔

مفرور لوتھرا بھائیوں کو تھائی لینڈ میں حراست میں لے لیا گیا
مفرور لوتھرا بھائیوں کو تھائی لینڈ میں حراست میں لے لیا گیا (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 11, 2025 at 12:02 PM IST

نئی دہلی: گوا کے 'برچ بائی رومیو لین' نائٹ کلب میں آتشزدگی معاملے میں تیزی سے کارروائی جاری ہے۔ تازہ ترین جانکاری کے مطابق نائٹ کلب کے مالک سوربھ اور گورو لوتھرا کو تھائی لینڈ میں حراست میں لے لیا گیا ہے۔ حکام نے خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں بھارت واپس لانے کا عمل جاری ہے۔

اس سے قبل بھارت کی وزارت خارجہ نے دونوں مفرور بھائیوں کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے تھے۔ نائٹ کلب میں آگ لگنے کے فوراً بعد دونوں بھائی (سوربھ اور گورو لوتھرا) تھائی لینڈ کے شہر فوکٹ فرار ہو گئے، جہاں انہیں حراست میں لے لیا گیا ہے۔

خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی کے مطابق انٹرپول کی جانب سے نائٹ کلب کے مالک لوتھرا برادران کے خلاف پہلے ہی لک آؤٹ نوٹس جاری کر دی گئی تھی، بعد ازاں یہ خبر سامنے آئی۔ دونوں بھائیوں نے دہلی کی ایک عدالت میں پیشگی ضمانت کی درخواست بھی دائر کی تھی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ معاملے پر سماعت کے دوران ملزمان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں بھارت واپسی پر گرفتار کر لیا جائے گا۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ کام کے سلسلے میں تھائی لینڈ گئے تھے اور اب واپس آنا چاہتے ہیں لیکن انہیں حراست میں لینے لیے جانے کا خدشہ ہے۔ ان کے وکلاء نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کے مؤکلوں نے گوا کی عدالت میں حاضری کے لیے صرف مختصر مدت کے لیے ٹرانزٹ تحفظ کی درخواست کی ہے۔

واضح رہے کہ سنیچر چھ دسمبر کو گوا کے اری پورہ میں واقع برچ بائی رومیو نائٹ کلب میں اچانک آگ لگ گئی، جس میں تقریباً 25 افراد ہلاک اور متعدد دیگر شدید زخمی ہوگئے۔ معاملہ بڑھنے پر دونوں بھائیوں پر فرد جرم عائد کردی گئی۔ گوا کے وزیر اعلیٰ پرمود ساونت نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مناسب کارروائی کا حکم دیا۔ جس کے بعد ضلع انتظامیہ نے بھی کارروائی کرتے ہوئے برچ بائے رومیو لین نائٹ کلب کو بلڈوز کر دیا۔

