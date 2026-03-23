غازی آباد پولیس نے شاملی کے ایک نوجوان کو پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں حراست میں لیا، گھر والوں نے کہا وہ بیوقوف ہے
غازی آباد پولیس نے شاملی کے ایک نوجوان کو پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ گھر والے پریشان ہیں۔
Published : March 23, 2026 at 12:21 PM IST
شاملی، اتر پردیش: اتر پردیش کے شاملی ضلع میں ایک بار پھر پاکستانی جاسوسی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ غازی آباد پولیس کی ایک خصوصی ٹیم نے پاکستان کے لیے فوجی اڈوں اور اہم مقامات کی جاسوسی کے الزام میں ایک ملزم کو گرفتار کیا ہے۔ معاملہ شاملی ضلع کا ہے، جہاں بابری تھانہ علاقے کے بٹراڈا گاؤں کے رہنے والے سمیر نامی نوجوان کو غازی آباد پولیس کی خصوصی ٹیم نے حراست میں لیا تھا۔ پولیس نوجوان کو حراست میں لے کر لے گئی۔
بتایا جاتا ہے کہ عید کے موقع پر غازی آباد پولس اسپیشل سیل نے گاؤں کے دو نوجوانوں کو حراست میں لے لیا۔ بعد میں پوچھ گچھ کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا۔ تاہم پولیس سمیر نامی نوجوان کو پوچھ گچھ کے لیے لے گئی۔ حراست میں لیے گئے نوجوان پر پاکستان کے لیے فوجی اڈوں اور دیگر اہم مقامات کی جاسوسی کا الزام ہے۔ اس کا تعلق متھرا کے اورنگ آباد کی رہنے والی میرا پرجاپتی عرف میرا ٹھاکر سے ہے۔
سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے والے گینگ کے ساتھ ملوث
غازی آباد پولیس نے اسے پاکستان کے لیے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ میرا ٹھاکر کو جاسوسی اور ملک کے حساس مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے والے گینگ سے وابستہ ہونے کے الزامات کا سامنا ہے۔ زیر حراست نوجوان سمیر کے والد نے بیان دیا کہ اس کے تین بیٹے ہیں، سمیر دوسرا بڑا ہے۔ اس کا ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹا بھائی ہے جو گاؤں میں رہتے ہیں۔ سمیر عقل سے تھوڑا کمزور ہے اور ابھی بھی زیادہ علم سے محروم ہے۔ اس کی شادی بھی چند ماہ قبل ہوئی تھی۔
اگر ہمارے بیٹے پر کوئی الزام ہے تو پولیس ہمیں بتائے
حراست میں لیے گئے نوجوان کے والد نے بتایا کہ غازی آباد پولیس آئی اور میرے بیٹے کو لے گئی، جب میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا جرم کیا ہے تو انھوں نے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، انھوں نے کہا کہ وہ مجھے 24 گھنٹے میں پورے کیس سے آگاہ کریں گے، لیکن عید کو تین دن ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی اطلاع نہیں دی گئی، اگر ہمارے بیٹے پر کوئی الزام ہے تو وہ ہمیں بتائے۔ ورنہ اسے بھی گاؤں کے دو اور نوجوانوں کی طرح رہا کر دیا جائے۔
پولیس نے نہیں بتایا کہ اسے کیوں لے جایا جا رہا
بابری پولیس اسٹیشن کے سربراہ راہل سسودیا نے اس پورے معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ غازی آباد پولیس آئی اور سمیر کو حراست میں لے لیا۔ انہوں نے اس معاملے کی وضاحت نہیں کی اور نہ ہی یہ کہا کہ اسے کیوں لے جایا جا رہا ہے۔ انہوں نے سادگی سے کہا کہ ایک تحقیقاتی ایجنسی ایک کیس کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس معاملے کے سلسلے میں انہیں حراست میں لیا گیا ہے۔