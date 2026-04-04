"میں زخمی ہوں اس لیے خطرناک ہوں": راگھو چڈھا کا پارٹی ساتھیوں کی جانب سے لگائے گئے الزامات پر سخت ردعمل
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری اپنی ویڈیو میں چڈھا نے کہا کہ ان کے خلاف ایک "اسکرپٹڈ مہم" چلائی جا رہی ہے۔
Published : April 4, 2026 at 5:08 PM IST
نئی دہلی: عام آدمی پارٹی (عآپ) کے راجیہ سبھا ممبر راگھو چڈھا نے اپنی ہی پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے لگائے گئے "الزامات" کو مسترد کرتے ہوئے سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے۔ ہفتے کے روز ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے 2025 کی فلم 'دھورندر' کے مشہور ڈائیلاگ "کیونکہ میں زخمی ہوں، اس لیے میں مہلک (خطرناک) ہوں" کا استعمال کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ تمام الزامات پارلیمنٹ میں ان کی آواز کو دبانے کے لیے لگائے گئے ہیں۔
سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر جاری اپنی ویڈیو میں چڈھا نے کہا کہ ان کے خلاف ایک "اسکرپٹڈ مہم" چلائی جا رہی ہے، جس میں ایک ہی جیسی زبان اور ایک جیسے الزامات بار بار دہرائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، "یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی اور مربوط کارروائی ہے"۔
मैं बोलना नहीं चाहता था, मगर चुप रहता तो बार-बार दोहराया गया झूठ भी सच लगने लगता।— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 4, 2026
Three Allegations. Zero Truth.
راگھو چڈھا نے مزید کہا کہ انہوں نے شروع میں خاموشی اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن جب جھوٹ کو سو بار دہرایا جائے تو لوگ اسے سچ ماننے لگتے ہیں، اسی لیے انہوں نے جواب دینا ضروری سمجھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے پارٹی ساتھی ان الزامات کو بہانہ بنا کر انہیں پارلیمنٹ میں بولنے سے روکنا چاہتے ہیں۔
الزامات کی تردید کرتے ہوئے راگھو چڈھا نے تین اہم الزامات پر ردعمل کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس دعوے کی تردید کی کہ وہ اپوزیشن کے واک آؤٹ کے دوران اپنی نشست پر بیٹھے رہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں سی سی ٹی وی کیمرے موجود ہیں، جس کی فوٹیج دیکھ کر حقیقت واضح ہو جائے گی۔
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کے خلاف امپیچمنٹ موشن پر دستخط کرنے سے انکار کے الزام کو انہوں نے بے بنیاد قرار دیا اور کہا کہ کسی بھی رہنما نے ان سے رسمی یا غیر رسمی طور پر دستخط کرنے سے متعلق کچھ کہا ہی نہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پارٹی کے کئی دیگر ارکان نے بھی دستخط نہیں کیے، تو پھر صرف انہیں کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟
راگھو چڈھا نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ خوف کی وجہ سے خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پارلیمنٹ میں ہنگامہ کرنے یا مائیک توڑنے کے لیے نہیں بلکہ عوام کے مسائل اٹھانے کے لیے موجود ہیں۔ انہوں نے جی ایس ٹی، انکم ٹیکس، پنجاب کے پانی کے مسائل، دہلی کی فضائی آلودگی، تعلیم اور صحت جیسے اہم موضوعات پر اپنی کارکردگی کا حوالہ دیا۔
آخر میں انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ سچائی ضرور سامنے آئے گی اور تمام جھوٹ بے نقاب ہوں گے، اور اسی مناسبت سے دوبارہ کہا، "کیونکہ میں زخمی ہوں، اس لیے میں خطرناک ہوں"۔