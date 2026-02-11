جنرل نروانے بک لیک کیس: دہلی پولیس نے پبلشر کو نوٹس بھیج دیا، کئی سوالات کے جواب طلب کیے
دہلی پولیس نے پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا سے کتاب کی اشاعت، ڈیجیٹل فائلوں تک رسائی، اور ممکنہ لیک کے ذرائع سے متعلق جانکاری طلب کی۔
نئی دہلی: سابق آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانے کی سوانح عمری "فور اسٹار آف ڈسٹنی" (Four Stars of Destiny) کی لیک اور اشاعت کا معاملہ سنگین ہو گیا ہے۔ دہلی پولیس کے اسپیشل سیل نے معاملے کی جانچ تیز کر دی ہے اور پبلشنگ ہاؤس 'پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا' کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ پولیس نے پبلشنگ ہاؤس سے کئی اہم سوالات کے جواب مانگے ہیں۔ نوٹس میں پبلشر سے کتاب کی اشاعت، مواد کے حفاظتی انتظامات، ڈیجیٹل فائلوں تک رسائی، اور ممکنہ لیک کے ذرائع سے متعلق جانکاری طلب کی ہے۔ اس معاملے میں جلد ہی کمپنی کے نمائندوں سے بھی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے۔
کتاب کی جانچ میں تیزی
اس سے قبل دہلی پولیس نے ایف آئی آر درج کرکے اس معاملے کی جانچ شروع کی تھی۔ حال ہی میں اس کتاب کی ٹائپ سیٹ پی ڈی ایف کاپی اور کور ڈیزائن شائع ہونے کے دعوے سامنے آئے تھے۔ ابتدائی جانچ سے معلوم ہوا کہ ایک ڈیجیٹل فائل، جو کہ ابتدائی طور پر پبلشر کی طرف سے بنائی گئی معلوم ہوتی ہے، کچھ ویب سائٹس پر دستیاب کرائی گئی تھی۔ مزید برآں، کچھ ای کامرس پلیٹ فارمز کتاب کا مکمل سرورق دکھایا جا رہا تھا، جس سے یہ کنفیوژن پیدا ہو رہا تھا کہ کتاب فروخت کے لیے جاری ہو چکی ہے۔
قومی سلامتی اور حساسیت کے پیش نظر تحقیقات جاری
دہلی پولیس کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف کاپی رائٹ کی خلاف ورزی تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں اشاعت سے قبل خفیہ مواد کا لیک ہونے جیسے سنگین پہلو بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ چونکہ کتاب ایک سابق آرمی چیف سے متعلق ہے، اس لیے جانچ کے دوران قومی سلامتی اور انتظامی حساسیت کو بھی دھیان میں رکھا جا رہا ہے۔
پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا کا موقف
تاہم پینگوئن رینڈم ہاؤس انڈیا نے ایف آئی آر کے بعد ایک بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا کہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی سرکاری پرنٹ یا ڈیجیٹل کاپی عوامی طور پر جاری کی گئی ہے۔ کمپنی نے یہ بھی کہا کہ وہ کتاب کے تمام اشاعتی حقوق اپنے پاس رکھتی ہے۔ جو بھی مواد گردش کر رہا ہے، اسے غیر قانونی مانا جائے گا اور کاپی رائٹ دائرے میں آتا ہے۔
مزید کارروائی تمام حقائق سامنے آنے کے بعد
یہ مبینہ لیک کا معاملہ پارلیمنٹ تک بھی پہنچ چکا ہے، جہاں کچھ ممبران پارلیمنٹ نے مواد کے غیر مجاز اجراء پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسپیشل سیل فی الحال ان ذرائع کی تحقیقات کر رہا ہے جن کے ذریعے یہ مواد جاری کیا گیا، اس تک کس کی رسائی تھی اور آیا یہ کسی سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے۔ پولیس ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ویب سائٹس اور متعلقہ تکنیکی شواہد کا بھی اچھی طرح سے جائزہ لے رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام حقائق سامنے آنے پر مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔
