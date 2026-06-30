جنرل اوپیندر دویدی کی رخصتی کے بعد جنرل دھیرج سیٹھ نے نئے آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا
تقریباًچار دہائیوں پر محیط اپنے کیرئیر میں، انہوں نے انسداد بغاوت سمیت متنوع خطوں اور تنازعات کے حالات میں وسیع آپریشنل تجربہ حاصل کیا ہے۔
Published : June 30, 2026 at 5:00 PM IST
نئی دہلی: سینئر آرمی آفیسر جنرل دھیرج سیٹھ نے منگل کو نئے چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ انہیں مغربی محاذ پر دو آپریشنل کمانڈز کی قیادت کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔جنرل سیٹھ ایک ایسے وقت میں 1.3 ملین مضبوط فوج کی کمان سنبھال رہے ہیں جب اسے سرحدوں پر چیلنجز کا سامنا ہے اور وہ خود انحصاری اور مستقبل کے لیے تیار ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے۔
جنرل سیٹھ نے جنرل اوپیندر دویدی کی جگہ لی، جو مسلح افواج میں 40 سال پر محیط ممتاز کیریئر کے بعد منگل کو ریٹائر ہوئے۔ جنرل سیٹھ نیشنل ڈیفنس اکیڈمی (این ڈی اے)، کھڑکواسلا کے سابق طالب علم ہیں۔ انہیں دسمبر 1986 میں آرمرڈ کور میں کمیشن ملا۔ 31 ویں چیف آف آرمی اسٹاف بننے سے پہلے، انہوں نے آرمی چیف کے نائب کے طور پر خدمات انجام دیں۔
وزارت دفاع نے پہلے کہا تھا کہ آرمی کمانڈر کے عہدے پر ترقی کے بعد، انہوں نے ساؤتھ ویسٹرن کمانڈ (جے پور میں مقیم) اور سدرن کمانڈ کے جنرل آفیسر کمانڈنگ ان چیف کے طور پر کام کیا، جس سے انہیں مغربی محاذ پر دو آپریشنل کمانڈز کی قیادت کرنے کا نادر اعزاز ملا۔
تقریباً چار دہائیوں پر محیط اپنے فوجی کیریئر کے دوران، انہوں نے آپریشنل، اسٹریٹجک، قابلیت کی ترقی، اور ادارہ جاتی شعبوں میں وسیع تجربہ حاصل کیا، جس نے ہندوستانی فوج کی جنگی صلاحیت اور طویل مدتی تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا۔
آرمی ہیڈکوارٹرز میں سٹریٹجک پلاننگ اور قابلیت کی ترقی جیسے اہم محکموں میں اہم عہدوں پر فائز ہوئے، انہوں نے فوج کی جدید کاری کی سمت، قابلیت کی ترقی کے فریم ورک اور فوج کے ڈھانچے سے متعلق طویل مدتی اقدامات کو تشکیل دیا۔ یکم اپریل کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے، انہوں نے پونے میں قائم سدرن کمانڈ کی سربراہی کی۔ ان کی قیادت میں اس ایلیٹ کمانڈ نے گزشتہ سال آپریشن سندور کے دوران اعلیٰ سطح کی آپریشنل تیاریوں کو برقرار رکھا۔
تقریباً چار دہائیوں پر محیط اپنے کیرئیر میں، انہوں نے انسداد بغاوت سمیت متنوع خطوں اور تنازعات کے حالات میں وسیع آپریشنل تجربہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے مختلف آپریشنل ماحول میں تمام سطحوں پر کمانڈ کی پوزیشنیں سنبھال رکھی ہیں۔ ان کی کمانڈ تفویض میں صحرائی علاقے میں ایک بکتر بند رجمنٹ کی کمانڈ کرنا، مغربی محاذ پر ایک بکتر بند بریگیڈ اور جموں و کشمیر میں انسداد دہشت گردی فورس شامل ہے۔
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