صنفی مساوات میں مردوں اور عورتوں کی مساوی شرکت کی ضرورت ہے، مرگدرسی ایم ڈی شیلجا کرن
اپنی تقریر میں شیلجا کرن نے کہا کہ قائدانہ کردار میں خواتین کو اکثر مردوں سے زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔
Published : October 3, 2026 at 10:46 PM IST
حیدرآباد: مارگدرشی چٹ فنڈ کی منیجنگ ڈائرکٹر شیلجا کرن نے کہا کہ صنفی مساوات کے حصول کے لیے معاشرے میں مرد اور عورت دونوں کو برابر کے شراکت دار کے طور پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بااختیار بنانے میں تعلیم کی اہمیت پر بھی زور دیا اور طلباء اور خواتین پر زور دیا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو اپنائیں، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ انہیں اسے اساتذہ کے متبادل کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے۔
شیلجا کرن ہفتہ کو حیدرآباد کے باغ لنگم پلی میں کاکا کے بی آر امبیڈکر تعلیمی اداروں کے زیر اہتمام 'ویمن ان لیڈرشپ بریکنگ بیریئرز، بلڈنگ لیگیسیز' سیمینار سے خطاب کر رہی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ قائدانہ کردار میں خواتین کو اکثر مردوں سے زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں اور خواتین پر زور دیا کہ وہ مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے وضاحت کی کہ انہیں 27 سال کی عمر میں مارگدرشی کی قیادت کرنے کا موقع ملا۔
شلیجا کرن نے کہا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ زندگی آپ کو جو بھی چیلنج دیتی ہے، آپ کو اپنے مقاصد سے کبھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے خواتین کو اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونے اور اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی ترغیب دی۔
شیلجا کرن نے کہا کہ صنفی مساوات کو صرف خواتین کا مسئلہ نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صنفی مساوات صرف خواتین کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ صرف اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب خواتین اور مرد دونوں اس کی خواہش کریں۔
اساتذہ کے کردار پر زور دیتے ہوئے شیلجا کرن نے کہا کہ اساتذہ اکثر طالب علم کی صلاحیتوں کو بیرونی دنیا سے پہلے پہچانتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تدریس ایک قابل احترام پیشہ ہے، جس میں اساتذہ ماہرین تعلیم کے علاوہ زندگی کے اسباق بھی دیتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بابا صاحب امبیڈکر تعلیم کو محض ایک قابلیت کے طور پر نہیں دیکھتے تھے۔ وہ تعلیم کو بااختیار بنانے، وقار، آزادی اور سماجی تبدیلی کے لیے ایک طاقت سمجھتے تھے۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیلجا کرن نے ڈاکٹر امبیڈکر کے اس بیان کا بھی تذکرہ کیا کہ ’’ذہن کی نشوونما انسانی زندگی کا حتمی مقصد ہونا چاہیے‘‘۔
انہوں نے کہا کہ جب کہ بہت سے پیشوں میں کام کا اثر فوری طور پر نظر آتا ہے، بعض اوقات اساتذہ کو اپنی کوششوں کے نتائج دیکھنے کے لیے دہائیوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔انسٹی ٹیوٹ کی نمائندہ سروجا وویک اور پروفیسر لمبادری کے علاوہ اساتذہ اور دیگر نے اس تقریب میں شرکت کی۔