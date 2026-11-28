'جین زی یاد رکھیں، 850 کی تعداد ہندوستانی جمہوریت کا قتل ہے'، حد بندی بل پر راہول گاندھی کا سخت حملہ
تیس نومبر سے شروع ہونےوالے پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے پہلے راہل گاندھی نے حد بندی بل 2026 پر مرکزی حکومت پر نکتہ چینی کی۔
Published : November 28, 2026 at 9:15 PM IST
نئی دہلی: پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے عین قبل مجوزہ حد بندی بل نے قومی سیاست کو گرما دیا ہے۔ ہفتہ کو نئی دہلی میں انڈیااتحاد کے اہم رہنماؤں کی میٹنگ کے بعد، لوک سبھا میں اپوزیشن کے رہنما راہول گاندھی نے ایک پریس کانفرنس کی اور مرکزی حکومت اور الیکشن کمیشن پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ان بلوں کو متعارف کرانا اس ملک کی بنیادوں کو بدلنے کا بی جے پی کا نیا طریقہ ہے۔
'مودی-شاہ کو انتخابی نقشہ بدلنے کی کھلی لگام'
ملک کی نوجوان نسل جین زیی سے خطاب کرتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا کہ مجوزہ 850 لوک سبھا سیٹیں ہندوستانی جمہوریت کے قتل کی علامت ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اس بل کا اصل مقصد وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امیت شاہ اور چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار کو ایک "خالی کینوس" دینا ہے تاکہ ہندوستان کے انتخابی نقشے کو ان کی اپنی مرضی کے مطابق بنایا جا سکے۔
آسام اور جموں و کشمیر کی حد بندی کا حوالہ دیتے ہوئے راہول گاندھی نے کہا کہ اگر حکومت کے پاس کھیلنے کے لیے 850 سیٹیں ہوں تو وہ اپنی سہولت کے مطابق انتخابی نقشہ بدل دیں گے، ان کی مخالفت کرنے والی برادریوں کی نمائندگی کو کمزور کریں گے اور منتخب اپوزیشن لیڈروں کو نشانہ بنائیں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ نظام بی جے پی کو ایک بھی ووٹ ڈالنے سے پہلے ہی بڑا فائدہ دے گا۔
گاندھی نے کہا کہ مسئلہ ریاستوں کے حصے کا نہیں ہے، بلکہ بی جے پی کو ہندوستانی جمہوریت کی بنیادوں کو دوبارہ بنانے، جمہوریت کو تباہ کرنے اور ہندوستان کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے آزاد ہاتھ دینے کا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی جے پی ہندوستان کو آمریت کی طرف دھکیل رہی ہے، اور ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔
گاندھی نے یہ بھی الزام لگایا کہ 2024 کے انتخابات غیر قانونی تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ خیال ختم ہو گیا ہے کہ بی جے پی انتخابات میں دھاندلی کر سکتی ہے۔ گاندھی نے کہا، "اب انہوں نے فرار ہونے کا ایک نیا راستہ نکالا ہے۔ ہم نے مودی، شاہ، اور گیانیش کمار کو گھیر لیا ہے، اور یہ تینوں ایک نیا آئیڈیا لے کر آئے ہیں۔ ان کا مقصد اپنے لیے ایک نیا راستہ کھولنا ہے۔"
حد بندی کمیشن کی تشکیل پر سنگین سوالات اٹھائے گئے
حد بندی کمیشن کی تشکیل کے بارے میں راہل گاندھی نے کہا کہ الیکشن کمیشن پر قبضہ ہو چکا ہے، اور اب حد بندی کمیشن پر قبضہ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پوری اسکیم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بنائی گئی تھی کہ ’’اڈانی، مودی، شاہ اور گیایش کمار اس ملک کو لوٹتے رہیں‘‘۔
راہل گاندھی نے کہا کہ حد بندی کا فیصلہ گیانیش کمار کریں گے، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ایک سابق جج کا انتخاب کریں گے جنہیں مودی اور شاہ نے منتخب کیا تھا، جب کہ حد بندی کمیشن کے تیسرے رکن کا انتخاب خود گیانیش کمار کریں گے۔ سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ ان کے فیصلوں کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔
سماجی انصاف اور ایس سی، ایس ٹی تحفظات پر حملہ
راہل گاندھی نے کہا کہ اس مسئلہ کا ایک اور بڑا پہلو سماجی انصاف ہے۔ انہوں نے کہا، "ذات کی مردم شماری کو نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ 2027 کی مردم شماری سے ایسے غیر آرام دہ حقائق سامنے آئیں گے جو بی جے پی کو پسند نہیں ہیں۔"
انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگلے 40 سالوں تک سماجی انصاف کو بھول جائیں، کیونکہ درج فہرست ذاتوں اور درج فہرست قبائل (ایس سی/ ایس ٹی) کے حقوق کمزور ہوں گے اور اقلیتوں کو بے اختیار کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایس سی ایس ٹی کی آبادی بڑھے گی، لیکن ان کی سیٹیں نہیں بڑھیں گی۔