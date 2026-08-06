جین زی آؤٹ ریچ مہم، راہول گاندھی نے طلبہ کے لیے انسٹاگرام پر سوال و جواب کا آغاز کیا
یہ انٹرایکٹو سیشن ایسے وقت میں آیا ہے جب گاندھی نے حالیہ ہفتوں میں طلباء تک اپنی رسائی کو تیز کیا ہے۔
Published : August 6, 2026 at 8:56 PM IST
نئی دہلی: کانگریس لیڈر اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہول گاندھی نے انسٹاگرام پر ایک انٹرایکٹو سوال و جواب کا سیشن شروع کیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے طلباء اور جین زی کے ارکان کو نوجوانوں سے متعلق مسائل پر سوالات کرنے کی دعوت دی ہے۔
جمعرات کو ایک انسٹاگرام پوسٹ میں راہل گاندھی نے لکھا، "طلبہ، جین زی، مجھ سے کچھ بھی پوچھیں اور میں زیادہ سے زیادہ سوالوں کے جواب دوں گا..."
پوسٹ میں ان کو نوجوانوں کے ایک گروپ کے ساتھ کھڑا دکھایا گیا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کے نوجوانوں سے براہ راست جڑنے کی کوشش ہے۔
یہ انٹرایکٹو سیشن ایسے وقت میں آیا ہے جب گاندھی نے حالیہ ہفتوں میں طلباء تک اپنی رسائی کو تیز کیا ہے، خاص طور پر امتحانات میں خرابی، پیپر لیک، بے روزگاری، اور معیاری تعلیم تک رسائی جیسے مسائل پر ان کے خدشات کو بڑھایا ہے۔ کانگریس لیڈر نے بارہا الزام لگایا ہے کہ بی جے پی زیرقیادت مرکزی حکومت نوجوان ہندوستانیوں کی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے اور طلباء کی قیادت میں احتجاج کی حمایت کی ہے۔
آسک می انیتھنگ پہل کے ذریعے طلباء کانگریس کے اراکین پارلیمنٹ سے تعلیم، روزگار، نظم و نسق اور دیگر مسائل پر براہ راست سوالات پوچھ سکیں گے۔
انسٹاگرام اسٹوری میں گاندھی کو طلباء کے ایک گروپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے دکھایا گیا، جس کے بعد انہوں نے پلیٹ فارم کے 'کوئیشن اسٹیکر' کا استعمال کرتے ہوئے صارفین سے سوالات پوچھے۔
یہ نیا اقدام نوجوانوں کے مسائل پر بڑھتی ہوئی سیاسی بحث کے درمیان سامنے آیا ہے۔ کانگریس پارٹی آنے والے انتخابات سے پہلے خود کو طلبہ کے لیے ایک مضبوط آواز کے طور پر کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔