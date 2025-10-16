ETV Bharat / bharat

راہل گاندھی کو بڑی راحت: گوہاٹی ہائی کورٹ نے اضافی گواہان کا حکم کالعدم قرار دے دیا

راہل گاندھی کی مشکلات کو کم کرتے ہوئے نو سال پرانے ہتک عزت مقدمہ میں گوہاٹی ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 5:27 PM IST

گوہاٹی : گوہاٹی ہائی کورٹ نے کانگریس رہنما راہل گاندھی کو ایک پرانے ہتک عزت کے مقدمے میں بڑی راحت دی ہے۔ عدالت نے ماتحت عدالت کے اس حکم کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس میں اضافی گواہان کو پیش کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یہ فیصلہ جسٹس ارون دیو چودھری کی سنگل بنچ نے سنایا۔ اس سے راہل گاندھی کے خلاف جاری نو سال پرانے مقدمے میں ایک نیا موڑ آیا ہے۔

یہ ہتک عزت کا مقدمہ ایک آر ایس ایس کارکن، انجان کمار بورا نے دائر کیا تھا۔ یہ مقدمہ 2015 کے ایک واقعے سے متعلق ہے جہاں راہل گاندھی نے آر ایس ایس پر بارپیٹا سترا میں داخلے سے روکنے کا الزام لگایا تھا۔ ماتحت عدالت نے پہلے اضافی گواہان کی فہرست کو مسترد کر دیا تھا، لیکن بعد میں سیشن جج نے اس فیصلے کو پلٹ دیا تھا۔ اسی فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔

ہائی کورٹ نے ماتحت عدالت کے فیصلے کو "من مانی" اور "قانون کی خلاف ورزی" قرار دیا۔ جسٹس چودھری نے کہا کہ اضافی گواہان کی درخواست مبہم تھی اور اس میں کوئی ٹھوس بنیاد نہیں تھی۔ عدالت نے واضح کیا کہ نظرثانی کی طاقت صرف دائرہ اختیار یا طریقہ کار کی غلطیوں کو درست کرنے تک محدود ہے۔ سیشن کورٹ کو مجسٹریٹ کے معقول حکم میں میکانکی طور پر مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی۔

یہ بھی پڑھیں: 'راہل گاندھی کو سینے میں گولی مار دی جائے گی': بی جے پی کے ترجمان پر دھمکی کا مقدمہ درج

جسٹس چودھری نے اپنے حکم میں یہ بھی ہدایت دی کہ چونکہ راہول گاندھی ایک موجودہ رکن پارلیمنٹ ہیں، اس لیے ٹرائل کورٹ مجسٹریٹ اس مقدمے کو تیزی سے نمٹانے کے اقدامات کرے۔ یہ مقدمہ 2016 سے زیر التوا ہے۔

